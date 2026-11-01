Asta e echipa din Turcia unde ar putea ajunge Marius Șumudică. A mai antrenat-o de două ori

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Marius Șumudică (55 de ani) acceptă tot mai greu situația financiară de la CFR Cluj, club care se află în insolvență și care riscă depunctarea. Antrenorul, care a amenințat de mai multe ori că va pleca dacă ardelenii vor fi sancționați, este dorit la o echipă de primă ligă din Turcia.

Marius Șumudică este dorit, din nou, de Gaziantep

după remiza de la Ploiești, scor 1-1, cu Petrolul. Antrenorul își dorește să rămână în Gruia până în vara lui 2027, dar a avertizat, din nou, că va pleca dacă echipa sa va fi depunctată.

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Șumudică nu duce lipsă de oferte și, potrivit , a primit deja o propunere de a antrena în Turcia. Antrenorul lui CFR Cluj este pe lista lui Gaziantep, club care s-a despărțit de Mirel Rădoi (45 de ani) la finalul lunii august.

Mirel Rădoi, mandat rușinos la Gaziantep

Fostul selecționer a rezistat doar șapte meciuri pe banca turcilor, dintre care trei în sezonul 2026-2027. Între timp, . La Gaziantep, fostul căpitan al Stelei a avut un bilanț horror: 1 victorie, 1 remiză și 5 înfrângeri. Dacă mutarea s-ar concretiza, Marius Șumudică ar ajunge la al treilea mandat pe banca lui Gaziantep, pe care a mai stat în perioadele iulie 2019 – ianuarie 2021 și septembrie 2023 – martie 2024.

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După demiterea lui Mirel Rădoi, banca tehnică a fost preluată de Orhan Ak, care a debutat cu o victorie în deplasare, 4-2 cu Goztepe, urmată de un 0-0, acasă, cu Fenerbahce. Pentru Gaziantep au urmat apoi patru înfrângeri la rând: 0-2 cu Kocaelispor, 0-3 cu Corum, 1-2 cu Bașakșehir și 1-3 cu Erzurumspor. Înaintea meciului din etapa a 10-a, deplasarea de la Trabzonspor, Gaziantep e pe locul 14, cu 8 puncte, la egalitate cu Genclerbirligi, prima formație aflată sub linia roșie a clasamentului, iar scaunul lui Orhan Ak se clatină serios.

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Primul mandat al lui Șumudică, desfășurat între 2019 și 2021, a fost unul de succes. Actualul tehnician al lui CFR Cluj a preluat a preluat atunci formația imediat după promovarea în Super Lig și a încheiat primul sezon pe locul 8. Ulterior, a reușit să o ducă până pe prima poziție a clasamentului, pentru scurt timp, și a bifat o serie impresionantă de 15 partide consecutive fără înfrângere. În momentul despărțirii, Gaziantep ocupa locul 4.

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A doua experiență la Gaziantep, din sezonul 2023-2024, a fost mai puțin reușită pentru Marius Șumudică. Antrenorul român a fost demis după ce nu a izbutit să scoată echipa din zona „nisipurilor mișcătoare”.