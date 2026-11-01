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Asta e echipa din Turcia unde ar putea ajunge Marius Șumudică. A mai antrenat-o de două ori

Cristian Măciucă
01.11.2026 | 14:08
Asta e echipa din Turcia unde ar putea ajunge Marius Sumudica A mai antrenato de doua ori
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Asta e echipa din Turcia unde ar putea ajunge Marius Șumudică. A mai antrenat-o de două ori. FOTO: sportpictures.eu
Marius Șumudică are ofertă din Turcia, dacă alege să se despartă de CFR Cluj. Antrenorul ardelenilor nu vrea să plece din Gruia, dar ia în calcul această posibilitate, dacă echipa va fi depunctată
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Marius Șumudică (55 de ani) acceptă tot mai greu situația financiară de la CFR Cluj, club care se află în insolvență și care riscă depunctarea. Antrenorul, care a amenințat de mai multe ori că va pleca dacă ardelenii vor fi sancționați, este dorit la o echipă de primă ligă din Turcia.

Marius Șumudică este dorit, din nou, de Gaziantep

Marius Șumudică a vorbit despre viitorul său la CFR Cluj, după remiza de la Ploiești, scor 1-1, cu Petrolul. Antrenorul își dorește să rămână în Gruia până în vara lui 2027, dar a avertizat, din nou, că va pleca dacă echipa sa va fi depunctată.

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Șumudică nu duce lipsă de oferte și, potrivit iamsport.ro, a primit deja o propunere de a antrena în Turcia. Antrenorul lui CFR Cluj este pe lista lui Gaziantep, club care s-a despărțit de Mirel Rădoi (45 de ani) la finalul lunii august.

Mirel Rădoi, mandat rușinos la Gaziantep

Fostul selecționer a rezistat doar șapte meciuri pe banca turcilor, dintre care trei în sezonul 2026-2027. Între timp, Rădoi a ajuns pe lista grecilor de la Atromitos Tripolis. La Gaziantep, fostul căpitan al Stelei a avut un bilanț horror: 1 victorie, 1 remiză și 5 înfrângeri. Dacă mutarea s-ar concretiza, Marius Șumudică ar ajunge la al treilea mandat pe banca lui Gaziantep, pe care a mai stat în perioadele iulie 2019 – ianuarie 2021 și septembrie 2023 – martie 2024.

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După demiterea lui Mirel Rădoi, banca tehnică a fost preluată de Orhan Ak, care a debutat cu o victorie în deplasare, 4-2 cu Goztepe, urmată de un 0-0, acasă, cu Fenerbahce. Pentru Gaziantep au urmat apoi patru înfrângeri la rând: 0-2 cu Kocaelispor, 0-3 cu Corum, 1-2 cu Bașakșehir și 1-3 cu Erzurumspor. Înaintea meciului din etapa a 10-a, deplasarea de la Trabzonspor, Gaziantep e pe locul 14, cu 8 puncte, la egalitate cu Genclerbirligi, prima formație aflată sub linia roșie a clasamentului, iar scaunul lui Orhan Ak se clatină serios.

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Ce a făcut Șumudică în cele două mandate la Gaziantep

Primul mandat al lui Șumudică, desfășurat între 2019 și 2021, a fost unul de succes. Actualul tehnician al lui CFR Cluj a preluat a preluat atunci formația imediat după promovarea în Super Lig și a încheiat primul sezon pe locul 8. Ulterior, a reușit să o ducă până pe prima poziție a clasamentului, pentru scurt timp, și a bifat o serie impresionantă de 15 partide consecutive fără înfrângere. În momentul despărțirii, Gaziantep ocupa locul 4.

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A doua experiență la Gaziantep, din sezonul 2023-2024, a fost mai puțin reușită pentru Marius Șumudică. Antrenorul român a fost demis după ce nu a izbutit să scoată echipa din zona „nisipurilor mișcătoare”.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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