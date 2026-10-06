„Asta e gașca de 3 de la națională”. Giovanni Becali a dat cărțile pe față

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Giovanni Becali a vorbit despre echipa națională a României, care a terminat cu capul plecat campania din Liga Națiunilor. Agentul de jucători a spus ce trebuia să facă, de fapt, Gică Hagi în privința lotului, dar și care sunt cei 3 fotbaliști care leagă o prietenie extrem de strânsă încă de la U21.

Giovanni Becali știe ce trebuia să facă Gică Hagi, de fapt, la echipa națională

Giovanni Becali și-a dat cu părerea despre lotul echipei naționale. Agentul de jucători a fost sincer când a venit vorba de alegerea lui Virgil Ghiță, din cauza cumulului de cartonașe. În opinia sa, fundașul legitimat la Hannover nu se ridică la nivelul echipei naționale. Giovanni Becali a mai spus și că echipa lăsată de regretatul Mircea Lucescu mai avea nevoie doar de trei, maxim patru îmbunătățiri.

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„Nu vreau să spun de jucători, că nu se cuvine să spunem de jucători, dar de unul singur aș vrea: de Ghiță. Ghiță nu e jucător de echipă națională, mă, tată, ce să-ți mai spun? Gică ori n-a avut, ori… nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu cred că e de echipa națională. Nu-l văd. E un băiat cuminte, cred, dar nu știu dacă e jucător să ducă… Pentru că am văzut două pase în care el putea să facă o alunecare, să devieze mingea. N-a făcut-o! La fel a intrat și celălalt și mai putea să dea un gol. Joacă la Hannover, mi se pare, la o echipă de divizia a doua, care e greu să intre în Bundesliga. La Hannover a jucat Gică Popescu în Germania, un an. Dar jucători… a adus niște jucători care n-au fost utili echipei naționale. El trebuia să continue echipa care a rămas de la Lucescu!. Trei-patru plombe avea nevoie față de echipa lui Lucescu. Portarii chibzuiți… L-a zăpăcit și portarul ăsta, mă… Radu, în care avea încredere extraordinară!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Giovanni Becali a demascat gașca de 3 jucători care se înțeleg cel mai bine la echipa națională

Ulterior, Giovanni Becali a povestit despre cei 3 fotbaliști care leagă o prietenie puternică încă de la din 2019, competiția găzduită atunci de Italia și San Marino, unde România ajungea până în semifinale. Agentul i-a numit pe Ionuț Radu, Ianis Hagi și George Pușcaș drept un trio de nedespărțit.

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„Tu îți dai seama că banda asta de 19 ani, de 18-19 ani, în Italia, la U21, când am ajuns în semifinalele cu Germania, erau flori de trandafir. Radu, Ianis și cu Pușcaș cei mai buni prieteni. Cei trei mușchetari, sunt același an toți. Și după victoriile alea pe care le-au avut ei, ieșeau și aveau declarații. Era un joc frumos de copii, de tineri”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

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