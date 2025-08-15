Asta e genială! Reghecampf nu a avut probleme cu Voyo în Zanzibar, dar românii de acasă n-au văzut Drita – FCSB!

Laurențiu Reghecampf a șocat la FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul , din turul 3 preliminar Europa League.

Reghecampf a văzut Drita – FCSB 1-3, pe Voyo, din Zanzibar!

În România ba, în Zanzibar da! Abonații Voyo au avut probleme cu platforma celor de la Pro TV și nu au putut urmări meciul dintre Drita și FCSB. Trustul din Pache Protopopescu a invocat un atac cibernetic, iar partida a fost mutată pe Pro Arena.

Nu a fost cazul și în Zanzibar. Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că a văzut meciul pe Voyo din arhipelagul de lângă coasta de est africană.

„(n.r. – Ție ți-a mers Voyo?) Păi îl plătesc. Da, a mers. Am văzut meciul. Mie mi-a mers. (Andrei Vochin: Și mie mi-a mers. Deci, atacul cibernetic n-a fost în Zanzibar și în 1 Decembrie)”, a dezvăluit Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Noi nu am văzut. Se tot încărca și îmi apărea Marica pe ecran. L-am văzut pe Marica de m-am plictisit”, a intervenit Marius Șumudică. „Nu, nu. La mine s-a încărcat. Am văzut meciul. S-a încărcat”, a adăugat Reghecampf.

Horia Ivanovici: „Tu ai văzut meciul din Zanzibar?”. „Da, Horia, l-am văzut. Am un VPN din România. Nu știu dacă merge fără VPN”, a conchis

De ce ar fi picat, de fapt, Voyo la Drita – FCSB

Voyo, platforma de streaming a celor de la Pro TV, a stârnit un val de controverse după ce transmisiunea meciului Drita – FCSB a picat. Orlando Nicoară, directorul eAD, firma care deține drepturile TV din SuperLiga

„Voyo a primit aseară ‘botezul’ streamingului, platforma blocându-se la meciul FCSB-ului, ceea ce i-a forțat pe cei din trustul Pro să dea meciul pe tv, pe Pro Arena.

Multe comentarii negative, evident, însă e genul de problemă ‘obișnuită’ pentru platformele de streaming, pe care și cei mari – Netflix la meciul de box dintre Tyson și Jake Paul, în noiembrie anul trecut – au avut-o.

În streaming ai trei elemente care trebuie să meargă perfect. Două țin de matematică, bandă și număr useri ținuți per server/unitate în cloud, al treilea ține de programare, cât de bine e dezvoltat softul/platforma.

Dacă nu-ți faci calculele bine, de câtă bandă ai nevoie și câți simultani poate ține infrastructura, atunci vor fi probleme. Iar dacă platforma e greoaie, din punct de vedere dezvoltare, la trafic mare va ‘crăpa’”, a scris Orlando Nicoară pe Facebook.