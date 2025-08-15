Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Asta e genială! Reghecampf nu a avut probleme cu Voyo în Zanzibar, dar românii de acasă n-au văzut Drita – FCSB!

Laurențiu Reghecampf a văzut pe Voyo meciul Drita - FCSB 1-3. Aflat în Zanzibar, antrenorul n-a avut probleme cu platforma de streaming a celor de la Pro TV
Cristian Măciucă
15.08.2025 | 14:51
Asta e geniala Reghecampf nu a avut probleme cu Voyo in Zanzibar dar romanii de acasa nau vazut Drita FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Asta e genială! Reghecampf nu a avut probleme cu Voyo în Zanzibar, dar românii de acasă n-au văzut Drita - FCSB! FOTO: Fanatik

Laurențiu Reghecampf a șocat la FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul a văzut pe Voyo fără probleme partida Drita – FCSB 1-3, din turul 3 preliminar Europa League.

ADVERTISEMENT

Reghecampf a văzut Drita – FCSB 1-3, pe Voyo, din Zanzibar!

În România ba, în Zanzibar da! Abonații Voyo au avut probleme cu platforma celor de la Pro TV și nu au putut urmări meciul dintre Drita și FCSB. Trustul din Pache Protopopescu a invocat un atac cibernetic, iar partida a fost mutată pe Pro Arena.

Nu a fost cazul și în Zanzibar. Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că a văzut meciul pe Voyo din arhipelagul de lângă coasta de est africană.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ție ți-a mers Voyo?) Păi îl plătesc. Da, a mers. Am văzut meciul. Mie mi-a mers. (Andrei Vochin: Și mie mi-a mers. Deci, atacul cibernetic n-a fost în Zanzibar și în 1 Decembrie), a dezvăluit Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Noi nu am văzut. Se tot încărca și îmi apărea Marica pe ecran. L-am văzut pe Marica de m-am plictisit”, a intervenit Marius Șumudică. „Nu, nu. La mine s-a încărcat. Am văzut meciul. S-a încărcat”, a adăugat Reghecampf.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Horia Ivanovici: „Tu ai văzut meciul din Zanzibar?”. „Da, Horia, l-am văzut. Am un VPN din România. Nu știu dacă merge fără VPN”, a conchis noul antrenor de la Al Hilal Omdurman.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de Poliția Bacău, după
Digisport.ro
Decizia luată de Poliția Bacău, după "reglarea de conturi" care a făcut înconjurul României

De ce ar fi picat, de fapt, Voyo la Drita – FCSB

Voyo, platforma de streaming a celor de la Pro TV, a stârnit un val de controverse după ce transmisiunea meciului Drita – FCSB a picat. Orlando Nicoară, directorul eAD, firma care deține drepturile TV din SuperLiga, demontează argumentul trustului Pro, care a invocat un atac cibernetic. 

ADVERTISEMENT

„Voyo a primit aseară ‘botezul’ streamingului, platforma blocându-se la meciul FCSB-ului, ceea ce i-a forțat pe cei din trustul Pro să dea meciul pe tv, pe Pro Arena.

Multe comentarii negative, evident, însă e genul de problemă ‘obișnuită’ pentru platformele de streaming, pe care și cei mari – Netflix la meciul de box dintre Tyson și Jake Paul, în noiembrie anul trecut – au avut-o.

În streaming ai trei elemente care trebuie să meargă perfect. Două țin de matematică, bandă și număr useri ținuți per server/unitate în cloud, al treilea ține de programare, cât de bine e dezvoltat softul/platforma.

Dacă nu-ți faci calculele bine, de câtă bandă ai nevoie și câți simultani poate ține infrastructura, atunci vor fi probleme. Iar dacă platforma e greoaie, din punct de vedere dezvoltare, la trafic mare va ‘crăpa’”, a scris Orlando Nicoară pe Facebook.

Laurentiu Reghecampf - Marius Sumudica, DIALOG DE MILIOANE IN DIRECT despre problemele VOYO

Fostul tunar al Craiovei e îngrijorat de „căderile” echipei din acest sezon. „Nu...
Fanatik
Fostul tunar al Craiovei e îngrijorat de „căderile” echipei din acest sezon. „Nu vreau să mă bag în filosofia lui Rădoi. I-a trecut glonțul!”
Marius Șumudică, reacție virală după ce nu a putut vedea Drita – FCSB...
Fanatik
Marius Șumudică, reacție virală după ce nu a putut vedea Drita – FCSB pe Voyo. „A rămas blocat cu Marica și Gardoș pe ecran. Am dat cu insecticid!”
Când l-a „ochit” Dinamo pe Cristi Mihai. „Se întâmpla acum doi ani la...
Fanatik
Când l-a „ochit” Dinamo pe Cristi Mihai. „Se întâmpla acum doi ani la Oradea. Ni s-au cerut 700.000 de euro”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o...
iamsport.ro
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o noapte de beție: 'Bă, ești nebun?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!