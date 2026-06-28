Sport

Asta e marea lovitură pe care FCSB a dat-o în mercato: „E cel mai bun!”

FCSB nu a făcut, deocamdată, nicio achiziție spectaculoasă, dar fosta campioană primește laude înainte de startul noului sezon. Care e marele câștig al verii pentru echipa lui Marius Baciu
Cristian Măciucă
28.06.2026 | 18:31
Asta e marea lovitura pe care FCSB a dato in mercato E cel mai bun
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Fotbalistii de la FCSB Dennis Politic, Florin Lucian Tănase si Octavian George Popescu la antrenamentul de dinaintea meciului impotriva echipei FC Drita Gjilan, contand pentru Preliminariile Europa League, desfasurat la Baza de antrenament FCSB din Bucuresti, miercuri 6 august 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate informația conform căreia Florin Tănase (31 de ani) va continua la FCSB și în următoarele două sezoane. După îndelungi negocieri, „decarul” roș-albaștrilor a bătut palma cu Gigi Becali și a făcut joncțiunea cu lotul condus de Marius Baciu în cantonamentul din Olanda.

Florin Tănase, cel mai bun „transfer” al FCSB-ului în mercato

FCSB se chinuie să găsească fotbaliști pentru sezonul 2026-2027, dar a făcut o achizițe de marcă în acest mercată. Echipa lui Marius Baciu l-a păstrat pe Florin Tănase, care a semnat prelungirea contractului pe doi ani de zile. Dacă ar fi refuzat oferta lui Gigi Becali, Tănase ar fi fost al doilea căpitan pe care FCSB l-ar fi pierdut în această vară. Primul, Darius Olaru, a făcut deja trecerea la Royale Union St. Gilloise, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. 

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Florin Prunea a lăudat decizia clubului bucureștean de a îl păstra pe Florin Tănase. „Decarul” a fost golgheterul echipei în sezonul 2025-2026, cu 18 reușite, dintre care 17 au fost marcate în SuperLiga României. „Asta este vestea bună pentru FCSB (n.r. că prelungește Florin Tănase). În momentul în care ai pierdut un jucător de talia lui Olaru și îl mai pierdeai și pe Tănase, aveai o problemă dacă nu veneai cu ceva în loc.

Tănase este jucătorul numărul 1 al FCSB-ului. Este liderul acestei echipe. Dacă pierdeai liderul, era destul de greu. El, fizic nu are probleme. E jucătorul numărul 1 de la FCSB”, a spus Florin Prunea, la Fotbal Club, conform digisport.ro.

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Ce salariu va avea Florin Tănase în noul contract cu FCSB

La FCSB, acolo unde va juca pentru cel puțin 2 ani, Florin Tănase va avea în continuare salariu de 30.000 de euro pe lună, dar și un bonus uriaș de calificare în faza ligii unei competiții europene. Jucătorul încasează 300.000 de euro dacă FCSB se califică în grupe, chiar dacă este vorba despre Conference League, singura competiție europeană în care vor juca roș-albaștrii în acest sezon. Față de precedentul contract, a fost eliminat un singur bonus, cel prin care Florin Tănase primea câte 25.000 de euro la fiecare victorie obținută de FCSB în grupele unei competiții continentale.

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Nu știu câți fotbaliști ar fi renunțat la atâția bani. Tocmai din prietenie am făcut-o, ca să nu câștig de la dânsul atâția bani. Dacă le spuneam să-mi ia biletul de avion celor din China, eram plecat. Veneam de ieri al aeroport. Am analizat, e prea departe ca să merg cu familia acolo” – Florin Tănase

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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