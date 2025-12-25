Ăsta e marele secret ca să trăiești 100 de ani. Dezvăluirile omului-secol: ”20 de kilometri de mers pe jos!”

ADVERTISEMENT

Invitat special la emisiunea FANATIK EXCLUSIV, Ion Ionescu, un bun prieten al fostului mare internațional român Ioan Andone, a vorbit despre cum și-a trăit viața și care sunt secretele pentru care a prins 100 de ani.

Care sunt secretele pentru a ajunge la 100 de ani

Venit în platou alături de Ioan Andone, Ion Ionescu, care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani pe 30 noiembrie 2025, a mărturisit că unul dintre secretele vieții lungi a fost .

”Trebuie să vă spun că de mic am început să merg pe jos. Am plecat din Șoseaua Iancului până la Cișmigiu pe jos. M-am plimbat prin parc și m-am întors în Șoseaua Iancului tot pe jos. Am plecat pe munți din Muntenia în Transilvania, am făcut două zile.

Și acum, după 60 de ani, de la mine de acasă din Colentina plecam până la Aeroportul Băneasa și mă întorceam tot pe jos, sunt 20 de kilometri. Acum fac 4-5 kilometri”, a declarat invitatul special al emisiunii FANATIK EXCLUSIV.

Somnul, o altă componentă importantă a longevității

Un alt aspect care l-a ajutat să ajungă la vârsta de 100 este viața ponderată, dar și faptul că nu a pierdut prea multe nopți. ”Am fost ponderat în viață, nu am băut și . Am mâncat orice. La micul dejun beau lapte, cafea, un sandviș, nimic special. Nu am avut niciun regim de masă.

Iar cu băutura am făcut chef până la 4 dimineața, dar doar de patru ori pe an. Dar nu pentru că mi-am propus, nu puteam. Acum, acasă, beau în fiecare zi un pahar de vin, dar nu 2-3 pentru că nu pot. Nu am băut tărie, nu am putut, bere și vin.

(n.r. – Somnul contează?) Sigur că da. Nu pierdeam nopțile. Acum mă trezesc pe la 7.00, dar nu mă dau jos din pat până la 9.00. Nu am avut condică, nu am semnat condica”, a spus Ion Ionescu.

Cât și-a propus să mai trăiască

Invitatul lui Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV a glumit pe seama vârstei sale și a dezvăluit că niciunul dintre prietenii pe care i-a avut la începutul vieții nu mai trăiesc.

”(n.r. Până la cât vreți să trăiți?) Nu știu, EL știe (n.r. – Dumnezeu). Am un contract cu o organizație de prelungire a vieții care e pe strada Viitorului (n.r. – râde). Contractul a expirat la 100 de ani, dar am dreptul la prelungire.

(n.r. – Mai aveți prieteni care au prins 100). Nu cunosc. Prietenii mei nu mai sunt dacă nu m-au sunat să-mi spună: ‘Bă, tu ești șmecher că ai 100? Uite și eu am 100’.

(n.r. – Credeți că spiritul ăsta vesel pe care îl aveți v-a ajutat să ajungeți aici?) Am fost optimist întotdeauna. N-am pornit niciodată negativ. Dacă nu-l cunosc pe om, l-am văzut și dacă deschide m-am cam lămurit dacă este cazul sau nu să purtăm o discuție”, a afirmat Ion Ionescu.