Ăsta e motivul pentru care România s-ar putea să nu se califice în finala Eurovision 2026! Mihai Trăistariu dă verdictul semifinalei în care cântă Alexandra Căpitănescu

ADVERTISEMENT

Toți ochii sunt pe concursul muzical european în seara zilei de joi, 14 mai, când România joacă o carte importantă, cea a calificării în finala zilei de 16 mai. Mihai Trăistariu dezvăluie singurul motiv pentru care am rata marea finală de la Viena de sâmbătă, un motiv extrem de dezbătut și contestat de când există competiția.

Mihai Trăistariu, verdict pentru FANATIK: În ce condiții nu se califică România în finala Eurovision 2026

FANATK l-a sunat pe Mihai Trăistariu, fost participant la Eurovision, ocupantul locului 4 în 2006 cu „Tornero”, când a adunat 172 de puncte, pentru a da cel mai așteptat verdict al momentului, înaintea semifinalei în care țara noastră e reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke me”. Celebrul artist aproape că bagă mâna în foc pentru calificarea în finală, însă, întrebat de FANATIK ce ar putea produce o dezamăgire, acesta a fost mai mult decât clar.

ADVERTISEMENT

„N-are cum sa nu se califice. N-are cum altfel. Dacă nu se califică, înseamnă că a intervenit politicul. Singurul motiv al necalificării noastre ar fi politic”, a declarat cântărețul, pentru FANATIK. Așadar, dincolo de așteptările pariorilor care văd România în finala, căci la casele de pariuri suntem pe locul 3, Trăistariu susține că , cu excepția unor mașinațiuni care nu au nicio legătură cu muzica, ci cu politica.

Eurovision, concurs (și) cu iz politic

Eurovision Song Contest a fost adesea criticat pentru votul „politic” sau regional, deoarece țările tind să ofere puncte vecinilor, aliaților culturali ori statelor cu diasporă numeroasă. De-a lungul anilor, s-au observat tipare clare: Grecia și Cipru își acordă aproape constant punctaje maxime, iar statele nordice precum Suedia, Norvegia și Danemarca se votează frecvent între ele. La fel s-a întâmplat ani la rând între țările ex-sovietice sau balcanice. Războiul din Ucraina a amplificat discuțiile despre influența contextului geopolitic asupra rezultatelor și simpatiei publicului.

ADVERTISEMENT

Trăistariu a analizat melodiile din semifinala în care cântă Căpitănescu

Revenind, însă, la ”oracolul” Eurovisionului, celebrul cantautor a făcut și o analiză a semifinalei în care participă România, Artistul a lăudat mai multe momente din concurs, spunând că Bulgaria are un „hit de hit”, iar Danemarca este favorita sa din a doua semifinală, datorită unei piese pe care o vede potrivită atât pentru radio, cât și pentru cluburi. Despre reprezentanții României, Trăistariu a apreciat în special vocile și prestația live, subliniind că un cântat bun poate ridica întregul moment scenic.

ADVERTISEMENT

În analiza sa, artistul a remarcat că publicul Eurovision preferă adesea show-urile spectaculoase și extravagante, în detrimentul pieselor sensibile sau elegante, motiv pentru care consideră că anumite momente valoroase riscă să fie subevaluate. El a avut și comentarii directe despre alte țări: a descris piesa Cipru drept una care „va prinde la public”, a spus că Australia vine constant cu momente „la superlativ”, iar despre reprezentantul Norvegia a afirmat că are o alură asemănătoare cu cea a lui Freddie Mercury.

ADVERTISEMENT

ESC s-a înființat în 1956

Eurovision Song Contest a apărut în 1956, fiind creat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune pentru a uni Europa prin muzică după război. Prima ediție a fost câștigată de Lys Assia, reprezentanta Elveția, cu piesa „Refrain”. De atunci, concursul a devenit unul dintre cele mai urmărite spectacole TV din lume, celebru pentru show-uri extravagante și controverse politice. Un salt în timp până în 2025 aduce victoria Austria, obținută de JJ cu melodia „Wasted Love”.