Sport

Asta e mutarea cu care Neluțu Varga vrea să dea lovitura la CFR Cluj! Un câștigător de Champions League vine în Gruia: „Sper să ajut fotbalul românesc”

Neluțu Varga pregătește lovitura anului în fotbalul românesc. Omul de afaceri vrea să aducă la CFR Cluj câștigător Champions League. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
27.08.2025 | 17:00
Asta e mutarea cu care Nelutu Varga vrea sa dea lovitura la CFR Cluj Un castigator de Champions League vine in Gruia Sper sa ajut fotbalul romanesc
ULTIMA ORĂ
Asta e mutarea cu care Neluțu Varga vrea să dea lovitura la CFR! Un câștigător de Champions League vine în Gruia. „El va face tot ce înseamnă transferuri”

Neluțu Varga e gata să refacă din temelii proiectul de la CFR Cluj. Echipa din Gruia are parte de un început de sezon mult sub așteptări, iar omul de afaceri pune piciorul în prag. Aduce în Ardeal un cvadruplu câștigător de Premier League, care se va ocupa de tot ce ține de transferuri.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga îl vrea pe Mikael Silvestre la CFR Cluj. Ce funcție ar urma prelua francezul

În urmă cu câteva zile, Neluțu Varga a declarat clar că e pregătit să facă revoluție la CFR Cluj. Omul de afaceri a înțeles că lucrurile nu merg și a precizat că va face restructurări pentru a regla situația. A luat și primele măsuri: în funcția de manager sportiv va fi instalat un fost mare fotbalist francez.

Este vorba despre Mikael Silvestre. Conform ProSport, francezul va gestiona situația transferurilor la clubul din Gruia. Fostul fundaș stânga s-a retras din fotbalul profesionist în anul 2015. În carieră a jucat pentru echipe precum Inter, Arsenal sau Manchester United.

ADVERTISEMENT

Are în palmares 4 titluri câștigate în tricoul „diavolilor roșii”. În sezonul 2007-2008 a pus mâna pe trofeul UEFA Champions League. De asemenea, a adunat nu mai puțin de 40 de selecții la prima reprezentativă a Franței, pentru care a marcat două goluri. „El va face tot ce înseamnă transferuri”, a explicat Neluțu Varga.

Mikael Silvestre, prima reacție: „Sper să ajut fotbalul românesc”

Mikael Silvestre e gata să își înceapă treaba în Gruia. Fostul fotbalist francez s-a declarat entuziasmat de noua provocare și speră să pună umărul serios la rezultate cât mai bune: „Mă bucur. Sper să ajut CFR și fotbalul românesc”, a explicat francezul, conform sursei menționate anterior.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după...
Digi24.ro
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor

La CFR Cluj urmează să se definitiveze și câteva transferuri. Neluțu Varga vrea să întărească serios lotul. Simy, atacantul nigerian de 33 de ani, care a jucat ani la rând în Italia la echipe precum Parma, Crotone sau Salernitana, este așteptat în Gruia.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat...
Digisport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Fanatik SuperLiga, joi, 28 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, joi, 28 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top înainte de meciurile din cupele europene
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o...
Fanatik
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe loc”
Gigi Becali și-a dezvăluit asul din mânecă înainte de FCSB – Aberdeen: „Când...
Fanatik
Gigi Becali și-a dezvăluit asul din mânecă înainte de FCSB – Aberdeen: „Când am jucat la ei, aveam 3 titulari lipsă”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
De neoprit! Noaptea în care Giovanni Becali nu a mai ținut cont de...
iamsport.ro
De neoprit! Noaptea în care Giovanni Becali nu a mai ținut cont de nimic: 'Lumea nu știe ce a fost acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!