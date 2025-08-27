Asta e mutarea cu care Neluțu Varga vrea să dea lovitura la CFR Cluj! Un câștigător de Champions League vine în Gruia: „Sper să ajut fotbalul românesc”

Echipa din Gruia are parte de un început de sezon mult sub așteptări, iar omul de afaceri pune piciorul în prag. Aduce în Ardeal un cvadruplu câștigător de Premier League, care se va ocupa de tot ce ține de transferuri.

Neluțu Varga îl vrea pe Mikael Silvestre la CFR Cluj. Ce funcție ar urma prelua francezul

Omul de afaceri a înțeles că lucrurile nu merg și a precizat că va face restructurări pentru a regla situația. A luat și primele măsuri: în funcția de manager sportiv va fi instalat un fost mare fotbalist francez.

Este vorba despre Mikael Silvestre. Conform , francezul va gestiona situația transferurilor la clubul din Gruia. Fostul fundaș stânga s-a retras din fotbalul profesionist în anul 2015. În carieră a jucat pentru echipe precum Inter, Arsenal sau Manchester United.

Are în palmares 4 titluri câștigate în tricoul „diavolilor roșii”. În sezonul 2007-2008 a pus mâna pe trofeul UEFA Champions League. De asemenea, a adunat nu mai puțin de 40 de selecții la prima reprezentativă a Franței, pentru care a marcat două goluri. „El va face tot ce înseamnă transferuri”, a explicat Neluțu Varga.

Mikael Silvestre, prima reacție: „Sper să ajut fotbalul românesc”

Mikael Silvestre e gata să își înceapă treaba în Gruia. Fostul fotbalist francez s-a declarat entuziasmat de noua provocare și speră să pună umărul serios la rezultate cât mai bune: „Mă bucur. Sper să ajut CFR și fotbalul românesc”, a explicat francezul, conform sursei menționate anterior.

La CFR Cluj urmează să se definitiveze și câteva transferuri. Neluțu Varga vrea să întărească serios lotul. Simy, atacantul nigerian de 33 de ani, care a jucat ani la rând în Italia la echipe precum Parma, Crotone sau Salernitana, este așteptat în Gruia.