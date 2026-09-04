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Născut în România din părinți turci, Umit Akdag a mărturisit că își dorește ca într-o zi să ajungă să joace la naționala Turciei. Astfel, jucătorul achiziționat de Beșiktaș i-a spus pas selecționerul Gică Hagi.

Gică Hagi își ia gândul de la Umit Akdag după transferul lui Beșiktaș

După un sezon excelent făcut la Alanyaspor, Umit Akdag a fost transferat de Beșiktaș. Într-un interviu acordat după ce , jucătorul nu a lăsat loc de discuții și a anunțat că vrea să joace pentru naționala Turciei.

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”M-am născut în România. Am început să joc fotbal la Steaua. Ne-am mutat în Anglia pentru ca surorile mele să urmeze studiile universitare. La Chelsea m-au luat la probe. Am jucat acolo timp de doi ani. Mi-am perfecționat tehnica în Anglia.

De mic am jucat pe postul de numărul 10, în atac, apoi am trecut pe postul de numărul 6. În Londra mergeam singur la antrenamente. De aceea cred că am început să mă maturizez devreme.

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Obiectivul meu este să port tricoul echipei naționale. Am primit convocare la naționala României, dar le-am mulțumit. Cred că m-am apropiat de obiectivul meu de a juca la națională odată cu transferul la Beșiktaș”, a declarat Akdag, pentru canalul de YouTube al clubului turc.

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Cum s-a descris Umit Akdag

se consideră un fundaș central căruia îi place să ajute ofensiva prin urcări și pase lungi, însă a recunoscut că principalul său obiectiv este ca echipa să nu primească gol.

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”Pot spune că venirea mea la Goztepe a marcat începutul carierei mele. Am avut un sezon frumos acolo. A fost o plăcere să joc pentru titlu încă din primul meu sezon. Am învățat multe de la frații mei mai mari. A fost o experiență frumoasă.

A-ți dovedi valoarea în Super Lig este cu totul altceva. Cred că și acest transfer s-a realizat în acest mod. Ca fundaș central, prioritatea mea este apărarea. Primul obiectiv este să nu primim gol.

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Stilul meu de joc presupune și sprijinirea atacului. Pasele în adâncime și ieșirile cu mingea se numără printre punctele mele forte. Mă definesc ca un fundaș central ofensiv. Mă bucur să contribui la atac”, a spus el.

Încântat de stadionul lui Beșiktaș

Umit Akdag a precizat că întotdeauna a fost impresionat de stadionul lui Beșiktaș și de atmosfera creată de fani. El vrea să se adapteze cât mai repede la noua echipă și să câștige titlul de campion.

”Am participat la turnee în străinătate cu echipa de tineret a lui Beșiktaș. Îmi amintesc de Berkay și Emirhan. Am jucat pe toate stadioanele din Turcia. Cea mai frumoasă atmosferă este la stadionul Tupraș (n.r. – stadionul lui Beșiktaș). Sunt entuziasmat că voi juca aici. În meciurile pe care le-am disputat aici am fost foarte impresionat de atmosferă.

Vreau să continui să-mi îmbunătățesc forma. Voi învăța lucruri noi de la noul nostru antrenor. Vreau să mă adaptez repede și să învăț și de la colegii mai mari, pentru a arăta o versiune mai bună a lui Umit Akdag. Sper că împreună vom câștiga multe trofee și vom deveni campioni”, a afirmat fundașul central.