Fotbal intern

„Ăsta e of-ul lui”. Giovanni Becali a dezvăluit ce e pregătit să facă Dan Petrescu. Exclusiv

Giovanni Becali a dezvăluit ce planuri are Dan Petrescu după problemele medicale și când crede că fostul antrenor al CFR Cluj va reveni pe bancă. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
27.08.2026 | 08:42
Asta e oful lui Giovanni Becali a dezvaluit ce e pregatit sa faca Dan Petrescu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dan Petrescu nu renunță la fotbal! Giovanni Becali dezvăluie planul antrenorului
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Dan Petrescu s-a retras temporar din prim-planul fotbalului din cauza problemelor medicale. Fostul antrenor al CFR-ului și-a pus sănătatea pe primul loc, însă continuă să fie conectat la fenomen și este văzut tot mai des la meciuri.

Dan Petrescu nu renunță la fotbal! Giovanni Becali dezvăluie planul antrenorului

Tehnicianul analizează partidele din tribune și urmărește îndeaproape ceea ce se întâmplă în fotbal. Giovanni Becali este convins că Dan Petrescu nu se gândește la retragerea definitivă și că își pregătește revenirea pe banca tehnică.

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Impresarul, care are o relație veche cu Petrescu și este nașul fiicei sale celei mari, susține că antrenorul arată mult mai bine în prezent. În opinia sa, singurul lucru care îl ține momentan departe de o nouă echipă este dorința de a fi complet refăcut.

Giovanni Becali știe ce urmează pentru Dan Petrescu: „El nu poate fără fotbal!”

Giovanni Becali a vorbit despre situația lui Dan Petrescu la „Giovanni Show” și este sigur că acesta va reveni în antrenorat. Impresarul susține că tehnicianul nu mai are nevoie de bani, dar nu poate sta departe de fotbal și va accepta o nouă provocare atunci când starea de sănătate îi va permite.

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„Nu am mai vorbit cu el de mult. Era supărat pe mine că am zis cândva că a slăbit. Important este cum te simți. Nu se pune problema. E bine acum, îl văd la meciuri. Eu am botezat-o pe fata lui cea mare. E mai sensibil el.

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Îl văd foarte bine acum. Eu cred că se întoarce. Ăsta e of-ul lui, fotbalul. Are bani. E bogat Dan Petrescu. Are milioane bune, are proprietăți. El nu poate fără fotbal. De ce vine el la meciuri? Studiază. Când va fi 100%, eu sunt sigur că va lua o echipă”, a declarat Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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