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Dan Petrescu s-a retras temporar din prim-planul fotbalului din cauza problemelor medicale. Fostul antrenor al CFR-ului și-a pus sănătatea pe primul loc, însă continuă să fie conectat la fenomen și este văzut tot mai des la meciuri.

Dan Petrescu nu renunță la fotbal! Giovanni Becali dezvăluie planul antrenorului

Giovanni Becali este convins că Dan Petrescu nu se gândește la retragerea definitivă și că își pregătește revenirea pe banca tehnică.

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și este nașul fiicei sale celei mari, susține că antrenorul arată mult mai bine în prezent. În opinia sa, singurul lucru care îl ține momentan departe de o nouă echipă este dorința de a fi complet refăcut.

Giovanni Becali știe ce urmează pentru Dan Petrescu: „El nu poate fără fotbal!”

Giovanni Becali a vorbit despre situația lui Dan Petrescu la „Giovanni Show” și este sigur că acesta va reveni în antrenorat. Impresarul susține că tehnicianul nu mai are nevoie de bani, dar nu poate sta departe de fotbal și va accepta o nouă provocare atunci când starea de sănătate îi va permite.

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„Nu am mai vorbit cu el de mult. Era supărat pe mine că am zis cândva că a slăbit. Important este cum te simți. Nu se pune problema. E bine acum, îl văd la meciuri. Eu am botezat-o pe fata lui cea mare. E mai sensibil el.

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Îl văd foarte bine acum. Eu cred că se întoarce. Ăsta e of-ul lui, fotbalul. Are bani. E bogat Dan Petrescu. Are milioane bune, are proprietăți. El nu poate fără fotbal. De ce vine el la meciuri? Studiază. Când va fi 100%, eu sunt sigur că va lua o echipă”, a declarat Giovanni Becali la „Giovanni Show”.