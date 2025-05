„Ăsta e ordinul meu!”. Gigi Becali a hotărât pe ce post joacă noua „perlă” de la FCSB. Clauza uriașă de reziliere pe care i-a stabilit-o

FCSB a obținut un egal în ultima etapă a sezonului, la Cluj, în fața celor de la CFR, deși Elias Charalambous a aliniat un prim „11” improvizat. Unul dintre remarcați a fost Alex Stoian, puștiul adus de la Farul Constanța.

Alex Stoian, surpriza plăcută din CFR – FCSB

A primit o centrare foarte bună de la Mihai Lixandru și a finalizat precis, de lângă stoperul ardelenilor.

Nu a fost însă singurul moment în care Alex Stoian a ieșit la rampă. A avut mai multe incursiuni pe flancul stâng al atacului. Pare un jucător extrem de interesant. Deși are doar 17 ani, stă foarte bine din punct de vedere fizic.

Lui Stoian îi va fi greu la început să prindă minute la FCSB, întrucât roș-albaștrii au un atac format din Miculescu, Tavi Popescu și Bîrligea. Totuși, el ar putea profita de calendarul încărcat cu meciuri în cupele europene.

Gigi Becali i-a pus o clauză uriașă lui Alex Stoian

și a anunțat, la FANATIK SUPERLIGA, că i-a pus o clauză uriașă de reziliere. În plus, patronul FCSB a declarat că tânărul fotbalist va evolua, pe viitor, doar în centrul ofensivei.

„Stoian nu va mai juca altceva în afară de vârf. Ăsta e ordinul meu! El e număr 9. Are fizic, e înalt, are 17 ani și încă mai crește – 10 cm. E iute. O să fie interesant. Stoian are voie să joace doar atacant.

Vârf. Atât! Nu mai știu ce clauză i-am pus. Mi se pare că 30 sau 50 de milioane”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.