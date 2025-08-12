Ăsta e primul 11 al FCSB pentru returul cu Drita. Gigi Becali: „Este piesă principală. Nu se leagă jocul fără el”

FCSB se pregătește de meciul retur du Drita, în Kosovo, Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat primul „11”, numind jucătorul pe care nu îl poate lăsa pe bancă sub nicio formă.

Care este primul „11” cu care FCSB atacă returul cu Drita

După 3-2 la București, meciul retur dintre FCSB și Drita se anunță unul extrem de important pentru ambele formații. Campioana României

Gigi Becali a anunțat ce jucători vor intra pe teren din primul minut. Fotbalistul lăudat de patronul „roș-albaștrilor”, indispensabil în opinia sa, este chiar veteranul Vlad Chiricheș, criticat deseori pentru impreciziile sale din teren.

„Cei 4 fundași ai noștri, Crețu, Ngezana, Popescu și Radunovic. O să fie Chiricheș cu Șut. O să fie Olaru, David Miculescu, Cisotti și Bîrligea.

Mi-am dat seama aseară că, deși Chiricheș este mai lent, este piesă principală la echipa asta. Nu se leagă jocul fără el. Noi avem 3-2, am câștigat la un gol diferență. Pentru ce să nu jucăm cu 2 închizători?

Să fie siguranță, mai dăm un gol, mai dăm încă unul să fie 2-0 și hai la revedere, am plecat, v-am pupat!”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa de start a FCSB-ului în returul din deplasare cu Drita: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic – Chiricheș, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.