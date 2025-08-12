Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ăsta e primul 11 al FCSB pentru returul cu Drita. Gigi Becali: „Este piesă principală. Nu se leagă jocul fără el”

Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat primul „11” pentru meciul Drita - FCSB. Cine este jucătorul pe care nu îl poate exclude din formula de start.
Mihai Dragomir
12.08.2025 | 09:15
Asta e primul 11 al FCSB pentru returul cu Drita Gigi Becali Este piesa principala Nu se leaga jocul fara el
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a spus primul „11” pentru returul cu Drita. Cine este jucătorul pe care l-a lăudat. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB se pregătește de meciul retur du Drita, în Kosovo, al cărui arbitru delegat le-a creat amintiri neplăcute bucureștenilor. Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat primul „11”, numind jucătorul pe care nu îl poate lăsa pe bancă sub nicio formă.

ADVERTISEMENT

Care este primul „11” cu care FCSB atacă returul cu Drita

După 3-2 la București, meciul retur dintre FCSB și Drita se anunță unul extrem de important pentru ambele formații. Campioana României va trebui să lupte pentru calificarea în play-off-ul Europa League fără suporteri.

Gigi Becali a anunțat ce jucători vor intra pe teren din primul minut. Fotbalistul lăudat de patronul „roș-albaștrilor”, indispensabil în opinia sa, este chiar veteranul Vlad Chiricheș, criticat deseori pentru impreciziile sale din teren.

ADVERTISEMENT

„Cei 4 fundași ai noștri, Crețu, Ngezana, Popescu și Radunovic. O să fie Chiricheș cu Șut. O să fie Olaru, David Miculescu, Cisotti și Bîrligea.

Mi-am dat seama aseară că, deși Chiricheș este mai lent, este piesă principală la echipa asta. Nu se leagă jocul fără el. Noi avem 3-2, am câștigat la un gol diferență. Pentru ce să nu jucăm cu 2 închizători?

ADVERTISEMENT
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Digi24.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

Să fie siguranță, mai dăm un gol, mai dăm încă unul să fie 2-0 și hai la revedere, am plecat, v-am pupat!”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Digisport.ro
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate

Echipa de start a FCSB-ului în returul din deplasare cu Drita: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic – Chiricheș, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.

ADVERTISEMENT
Dumitru Dragomir, declarație-șoc despre Gigi Becali și FCSB. Pe ce loc va termina...
Fanatik
Dumitru Dragomir, declarație-șoc despre Gigi Becali și FCSB. Pe ce loc va termina campioana și cine e favorită la titlu: „E din osul lui”. Exclusiv
Zâmbetul cu care Andrei Nicolescu l-a felicitat pe Rotund, împrumutat de Dinamo la...
Fanatik
Zâmbetul cu care Andrei Nicolescu l-a felicitat pe Rotund, împrumutat de Dinamo la Slobozia, după ce a bătut campioana FCSB
Gigi Becali a aflat în direct de ce i se spune „Hulk din...
Fanatik
Gigi Becali a aflat în direct de ce i se spune „Hulk din Pipera” după pozele de la biserică: „Ia trimite-mi și mie să le văd și eu!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A 'TUNAT' în direct: 'Nu poți să îți faci cruce pe bancă și...
iamsport.ro
A 'TUNAT' în direct: 'Nu poți să îți faci cruce pe bancă și apoi să înjuri arbitrul de toți morții 90 de minute! Citește pe buzele lui de-a lungul unui meci, e blasfemie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!