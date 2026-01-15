Dan Petrescu, descumpănit de ceea ce i s-a întâmplat: „Asta e realitatea, dar mergem înainte!”

ADVERTISEMENT

Chelsea l-a onorat pe Dan Petrescu la partida cu Arsenal, din prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei, iar fostul fundaș al londonezilor a avut o reacție furibundă la adresa celor din fotbalul românesc.

Cum a reacționat Dan Petrescu după surpriza de la Chelsea – Arsenal

Dan Petrescu a fost mișcat de gestul grupării de pe Stamford Bridge de a o invita pe fiica sa Beatrice-Chelsea la întâlnirea cu rivala Arsenal și a mărturisit că este încă o dovadă a faptului că este mult mai apreciat în străinătate decât în România.

”În momentele astea, când au ieșit multe istorii despre mine în presă, am primit atâtea clipuri din Rusia, din Italia, din Anglia. Mai puțin din România, dar eu știam asta. Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici.

Asta este realitatea! Dar mergem înainte. Și în România sunt mulți care sunt alături de mine, dar parcă nu la fel de mulți ca cei din străinătate”, a declarat Petrescu, pentru .

Dan Petrescu, luat prin surprindere de Chelsea

Dan Petrescu a jucat timp de 5 sezoane la Chelsea, iar în 1998 a marcat un gol foarte important pentru ”albaștri” într-un joc cu Arsenal din manșa secundă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei. Fostul internațional român a recunoscut că .

”M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă, de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe. Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal.

M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg sau o colegă. Am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR. I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria”, a spus el.

Dan Petrescu a lămurit situația sa medicală

În ciuda faptului că s-a vehiculat că ar avea cancer și face chimioterapie, Dan Petrescu a dezmințit aceste zvonuri. El a precizat că a hotărât să pună pauză carierei de antrenor pentru .

”Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent”, a anunțat jurnalistul englez Neil Barnett.