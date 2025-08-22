„Ăsta e roșu direct?!”. Comentatorii BBC, șocați de eliminarea lui Cisotti. Video

La Aberdeen, FCSB a jucat 52 de minute în inferioritate numerică, după .

Cum au reacționat comentatorii britanici la eliminarea lui Cisotti

În Marea Britanie, BBC a transmis meciul dintre Aberdeen și FCSB, prima manșă a „dublei” din play-off-ul UEFA Europa League. Comentatorii britanici au fost imparțiali și nu au fost de acord cu decizia pe care „centralul” olandez a luat-o în minutul 38.

Serdar Gzubyuk l-a dat afară pe Juri Cisotti, arătându-i direct cartonașul roșu, după ce mijlocașul italian l-a faultat din spate pe Milanovic. Faza impunea mai degrabă doar cartonaș galben, astfel că până și jurnaliștii scoțieni au rămas uimiți.

„Ăsta e roșu direct?!”, s-a întrebat unul dintre cei doi jurnaliști de la BBC Scotland, în timp ce pe TV rulau imagini cu intrarea prin alunecare a lui Cisotti asupra lui Milanovic. Pentru italian, acesta este doar al doilea cartonaș roșu din carieră. Pe primul l-a încsat la Spezia, într-un meci de Serie B.

FCSB s-a abonat la cartonașe roșii în Europa

Este al doilea cartonaș roșu pe care FCSB îl primește în acest sezon de cupe europene. Pe primul l-a luat Florin Tănase, în Shkendija – FCSB 1-0. Din cauza acelei sancțiuni disciplinare, „decarul” roș-albaștrilor a fost suspendat trei etape. Acum, Cisotti va lipsi la cel puțin două meciuri. În mod cert italianul nu va juca în returul de la București, FCSB – Aberdeen, și nici în prima etapă de pe tabloul principal Europa League/Conference League.

„E o pierdere mare. Asta este, nu cred că ne pot scoate. Acum, asta este. E bine și așa, ce a fost a fost. Uităm trecutul, contează să ne calificăm în Europa League și gata. Eu vreau să ne calificăm, dar nu mai am emoții. Suntem într-o competiție, eu de acum mă gândesc la Champions League de la anul, mă gândesc la campionat”, a declarat Gigi Becali, la .