Asta e rușinea supremă! Naționala României a ajuns sub San Marino după 0-6 cu Polonia

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Înfrângerea umilitoare de la Varșovia a pus echipa lui Gică Hagi într-o situație cu care nu s-a mai întâlnit până acum. România se află în acest moment sub San Marino într-o ierarhie care ar trebui să ne dea serios de gândit.

Am ajuns de râsul lumii! România a coborât sub San Marino

”Tricolorii” au încasat două goluri de la Suedia, patru de la Bosnia Herțegovina și în primele trei meciuri din campania de Liga Națiunilor. Cu 12 goluri primite, reprezentativa noastră are cea mai slabă defensivă din competiție.

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Am ajuns chiar și sub micuța formație din San Marino, care a încasat doar zece goluri. Este adevărat că au jucat doar două meciuri, 0-7 cu Finlanda și 0-3 cu Albania, dar tot este un lucru care ar trebui să aprinde niște beculețe de alertă.

Topul rușinii este completat de Turcia, care a luat opt goluri în trei partide. Însă, pentru trupa lui Vincenzo Montella există scuza că sunt în Divizia A a Ligii Națiunilor și au avut adversari extrem de puternici: 0-1 cu Franța, 1-4 cu Italia și 0-3 cu Belgia.

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Șumudică, reacție dură după dezastrul de la națională

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a dat de pământ cu naționala României după înfrângerile suferite în primele trei meciuri din Liga Națiunilor și consideră că nicio echipă mică nu ar fi luat șase goluri în Polonia.

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”În momentul de față, ce se întâmplă la națională este inadmisibil. Nu poți să pierzi de maniera asta. Mă uitam, au ieșit numai numere pare, zici că eram la noroc: 2, 4, 6. Nu poți să iei atâtea goluri, o medie de 4 goluri primite pe meci. Este foarte mult și dă urât pentru toată lumea. Pentru fotbalul românesc, pentru jucătorii români.

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Eu am niște bosniaci în echipă și-i auzeam glumind cu românii. Imaginea are de suferit, am ajuns rău. Eu nu-s de acord cu astea, să mergem la Piața Victoriei… ce treabă are? Luăm pancarte să ieșim în stradă?

Astea sunt niște lucruri care nu-și au rostul la fotbal, iar jucătorul se ascunde în spatele acestor lucruri. Am și eu o experiență și înțeleg niște lucruri. Am și eu opt ani de străinătate. Noi trebuie să vedem ce putem face ca acești jucători să devină mai buni.

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Dacă ieri Polonia juca cu Insulele Feroe sau o altă echipă din lumea a patra sau a cincea, eu nu cred că luau șase. Aveau o strategie, se apărau. Fă, mă, ce poți să faci acum! Degeaba mă duc eu la Minerul Șotânga și joc cu Dinamo și le zic să facem presing… n-ai de unde! Nu poți!”, a spus Șumudică.

I-a criticat strategia lui Gică Hagi

Tehnicianul de la CFR Cluj a avut un discurs dur și la adresa lui Gică Hagi și este de părere că selecționerul a greșit tactica în momentul în care a ales să joace în sistemul 4-3-2 după eliminarea lui Radu Drăgușin.

”Până acum, în mandatul lui Gică, noi nici nu atacăm, nici nu ne apărăm. Noi nu apărăm benzile terenului, aici am avut cele mai mari probleme. Este ușor acordat penalty și cartonaș roșu, dar e acoperit.

Apoi rămânem într-un 4-3-2, în condițiile în care adversarul are 1-0. Normal oricine se gândea să rămână în 4-4-1, să închidem benzile, pentru că acolo pun probleme. Ați văzut ce s-a întâmplat, Rațiu a fost pus sub presiune de multe ori. Au venit cu ușurință din benzi și au marcat golurile.

Defensiv nu știm să acoperim careul, nu închidem linia mingii pe centrare, poziționare defectuoasă, ne dăm autogoluri… probleme mari. Într-un final, să dăm verdictul, ca la medic… am scăpat ușor. 6-0 ca la tenis, set.

Eu n-am înțeles. Este strategia lui, dar eu ca antrenor cu 20 și ceva de ani de experiență nu am înțeles. Trebuia să încerci să te aperi, să nu-l scoți pe Mihăilă, care e jucător de viteză. Să rămâi cu Man și Mihăilă, care să ceară mingea în profunzime. Noi ne-am scos jucătorul cu cea mai mare viteză.

Eu îl scoteam pe Ianis și băgam un fundaș central. Aș fi jucat cu doi în bandă, făceam și șase pe linie de fund dacă trebuia. Jucătorii au capacitate de efort. Dar când joci 4-3-2, cei trei mijlocași nu au capacitate să acopere latura terenului. Nu mai zic unu la unu, ați văzut ce s-a întâmplat acolo.

Domnul Hagi știe cel mai bine ce a gândit, dar cred că a fost o strategie sinucigașă. Eu sunt ferm convins că el știe foarte mult fotbal. Este un antrenor cu experiență, a fost ca jucător la nivel înalt, dar în anumite momente trebuie să știi să iei decizii în timpul partidei, să ai reacție, să citești jocul.

Din păcate, Gică nu a avut reacție ieri. Îți toarnă plumb în picioare o astfel de înfrângere, l-am văzut supărat pe scaun. Trebuie să stai în picioare, dacă lumea te vede jos pe scaun le arăți că ai capitulat. Și eu am luat 4, 5… se întâmplă”, a afirmat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.