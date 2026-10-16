Ăsta e secretul lui Dinamo! Cum a devenit Alaa Bellaarouch cel mai important om pentru echipa lui Nuno Campos

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Dinamo are cea mai bună defensivă din SuperLiga, cu doar 7 goluri primite în primele 12 etape, și ocupă primul loc, cu 29 de puncte. De asemenea, echipa pregătită de Nuno Campos are o serie de 11 meciuri la rând fără eșec, iar un rol important în parcursul „câinilor” îl are portarul Alaa Bellaarouch (24 de ani), adus în vara acestui an, sub formă de împrumut de la Braga. Dincolo de poziționare și reflexe, portarul marocan aduce un mare plus echipei prin jocul foarte bun de picior.

Alaa Bellaarouch, impact uriaș la Dinamo

Dinamo s-a mișcat rapid și și-a asigurat împrumutul lui Alaa Bellaarouch, portarul fiind prezentat oficial încă de la finalul lunii iunie. Marocanul a profitat de absența lui Devis Epassy, care s-a operat la genunchi, și a câștigat încă din start duelul cu Alexandru Roșca pentru un loc de titular. Decizia lui Nuno Campos și a celor din staff de a se baza pe Bellaarouch s-a dovedit a fi una foarte inspirată încă din startul sezonului.

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Portarul marocan reprezintă un mare atu pentru „câini” atât datorită abilităților sale în poartă, având des intervenții prin care și-a salvat echipa în situații-limită, cât și datorită jocului său cu mingea la picior. Bellaarouch reprezintă în permanență o variantă pentru coechipieri în momentul în care aceștia caută o soluție de pasă, calmul arătat cu mingea la picior fiind decisiv.

Cifrele impresionante ale lui Alaa Bellaarouch în tricoul „câinilor”. Portarul are și o pasă decisivă

Dinamo a primit doar 7 goluri în acest sezon al SuperLigii (o medie de 0.58 pe meci), aflându-se pe teren în toate partidele. „Câinii” au cea mai bună defensivă din campionat și nu au primit niciodată mai mult de un gol în vreun meci. Portarul marocan a avut 36 de intervenții în actuala stagiune, așadar media sa este de 3 pe meci, iar procentul de mingi apărate este de 83.7%. Cele mai bune partide ale sale au fost cele cu Farul (6 intervenții) și Rapid (5 intervenții). Cu 5 meciuri fără gol primit, goalkeeper-ul lui Dinamo este pe locul 1 în campionat, la egalitate cu Ioannis Anestis, de la FC Botoșani.

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Bellaarouch, care nu a comis nicio eroare decisivă în cele 12 meciuri jucate până acum, conduce autoritar clasamentul ieșirilor cu succes din poartă, reușind să recupereze mingea de nu mai puțin de 16 ori prin acest procedeu, pe locul 2 din acest punct de vedere fiind portarul Farului, Rafael Munteanu, cu 9. Goalkeeper-ul lui Dinamo a reușit inclusiv să ofere o pasă decisivă în actuala stagiune, mai exact în meciul de la Miercurea Ciuc contra celor de la Csikszereda, câștigat de „câini” cu 3-1. Atunci, acesta a trimis o pasă excelentă, până în careul advers, pentru Dean Zandbergen, care a profitat de oportunitate și a înscris. Marocanul are o medie de aproape 32 de pase reușite pe meci, procentajul său fiind de 83.2%. Când vine vorba despre pase lungi, portarul lui Dinamo a oferit aproape 7 pe meci, 52% dintre încercările sale ajungând la un coechipier.

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Unde s-a format Alaa Bellaarouch. Cât o va costa pe Dinamo transferul marocanului

Născut la Casablanca, în Maroc, pe 1 februarie 2002, Alaa Bellaarouch s-a format la academia „Mohammed al VI-lea” din țara natală înainte de a face pasul spre fotbalul european în 2020, la vârsta de 18 ani. Portarul a semnat cu Strasbourg și a evoluat în primă fază pentru formația secundă, fiind și împrumutat la Stade Briochin, însă mai apoi a fost promovat la prima echipă. Acesta a debutat în Ligue 1 chiar într-un meci cu PSG, în februarie 2024, iar apoi și-a păstrat locul de titular până la finalul acelui sezon, evoluând în 15 jocuri.

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În startul stagiunii 2024-2025 s-a confruntat cu o pubalgie, iar apoi a revenit la echipa secundă a lui Strasbourg. Vara anului trecut i-a adus un transfer în Portugalia, la Sporting Braga. Portughezii au plătit 300.000 de euro în schimbul său, însă Bellaarouch a evoluat în doar două jocuri pe parcursul sezonului trecut. Decizia lui Dinamo de a-l lua sub formă de împrumut s-a dovedit a fi una inspirată, iar președintele executiv a anunțat în septembrie la FANATIK SUPERLIGA că gruparea „roș-albă” va activa în vară clauza de 500.000 de euro pentru a-l transfera definitiv pe marocan.