”Asta e suma pe care ne-au cerut-o”. Motivul pentru care transferul lui Assad Al-Hamlawi la colosul Africii a picat

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Dorit în vară de mai multe echipe importante din Africa, Assad Al-Hamlawi a rămas în cele din urmă la Universitatea Craiova. Însă interesul pentru fotbalistul din Palestina nu s-a stins și au apărut zvonuri că vor exista discuții și în perioada următoare de transferuri, deși Al-Ahly nu mai caută în mod special să-și întărească atacul.

Ultimele detalii despre posibilul transfer al lui Assad Al-Hamlawi în Africa

, considerată Real Madrid al Africii. Atunci mutarea nu s-a realizat din cauza sumei de 5 milioane de euro cerute de campioana României.

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”În ceea ce îl privește pe Assad Al-Hamlawi, el a fost, într-adevăr, în vizorul nostru, dar în vară. La vremea respectivă, clubul Universitatea Craiova ne-a cerut suma de 5 milioane de euro. Discuțiile s-au încheiat aici din cauza acestor pretenții financiare pe care le-am considerat exagerate”, a anunțat gruparea egipteană, conform .

Mai pleacă Al-Hamlawi în Africa?

Jurnalistul palestinian Khaled Abu Zaher a dezvăluit faptul că Al-Ahly Cairo va relua pista transferului lui Assad Al-Hamlawi în iarnă, însă egiptenii au negat această variantă și au precizat că pentru acea fereastră de mercato sunt interesați de aducerea unui fundaș.

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”În mercato de iarnă, n-avem în plan întărirea compartimentului ofensiv. Pentru că, la ora actuală, antrenorul Hussein Ammouta are opțiuni multiple la dispoziție. Avem patru atacanți în lot, plus alți doi jucători care, la nevoie, pot fi folosiți în atac.

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Așadar, aducerea unui atacant central nu se află pe lista priorităților noastre. Pentru perioada de transferuri din iarnă, obiectivul nostru principal va fi întărirea compartimentului defensiv prin aducerea unui stoper”, au precizat oficialii clubului african.

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Alte două oferte ratate de Al-Hamlawi

O altă echipă din Egipt a fost interesată în vară de aducerea lui Assad Al-Hamlawi. Este vorba de Pyramids FC, care , însă mutarea nu s-a mai realizat, deși negocierile ajunseseră în stadiul în care mai trebuia de stabilit doar bonusul de performanță pe care ar fi urmat să-l încaseze Universitatea Craiova.

De serviciile internaționalului palestinian . Rușii se aflau în căutarea unui atacant după ce l-au cedat pe albanezul Mirlind Daku la Spartak Moscova pentru 11.000.000 de euro, dar nici această variantă nu s-a încheiat cu succes.