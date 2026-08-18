Asta e suma pentru care Silviu Bogdan și-a dat demisia de la Craiova. „Nu a acceptat”. Exclusiv

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Silviu Bogdan a plecat de curând de la Universitatea Craiova, iar conflictul său cu Mihai Rotaru a avut la bază o miză financiară importantă, însă fostul oficial al Universității Craiova susține că banii nu au reprezentat, de fapt, problema principală. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit suma care i-ar fi fost oferită lui Silviu Bogdan pentru a renunța la procentul pe care îl deține dintr-un viitor transfer al lui Ștefan Baiaram. Oferta a fost una consistentă, dar discuția dintre cele două părți s-a blocat în jurul unui alt principiu.

Horia Ivanovici a dezvăluit oferta făcută lui Silviu Bogdan pentru procentele lui Baiaram

Potrivit informațiilor prezentate de Horia Ivanovici, , iar conflictul cu Mihai Rotaru a apărut în momentul în care acesta nu ar fi primit acces la oferta concretă pentru fotbalist. În schimbul renunțării la procent, fostului oficial i-ar fi fost propusă suma de 830.000 de euro.

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Directorul FANATIK consideră că Silviu Bogdan ar fi trebuit să accepte banii, mai ales că suma este una considerabilă. De partea cealaltă, Silviu Bogdan i-ar fi transmis acestuia că nu banii au fost problema, ci faptul că nu i-a fost prezentată oferta și că a considerat că merita mult mai multă vizibilitate.

„Silviu Bogdan are 25% dintr-un viitor transfer al lui Baiaram. El s-a supărat foarte tare că nu i-au arătat oferta și i-au oferit 830.000 de euro. Asta pot să vă spun clar acum, în exclusivitate. Știi ce i-am spus lui Silviu? Ai greșit, trebuia să iei banii. Sunt 830.000 de euro, bani foarte mulți. I s-a spus să renunțe la cei 25%, iar mie mi se pare că Rotaru i-a făcut o ofertă foarte bună. Ăștia-ș banii. Mi-a spus că la el a fost o problemă de principiu, nu de bani. Ceva de genul – Nu mai există respect? De ce nu-mi arăți oferta – Aici e discuția“, a anunțat în exclusivitate Horia Ivanovici, în cadrul FANATIK SUPERLIGA.

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Silviu Bogdan, despre ruptura de Mihai Rotaru: „N-am avut nicio interacțiune cu Mihai Rotaru de o lună de zile”

Silviu Bogdan susține că despărțirea de Universitatea Craiova nu a însemnat și dispariția respectului pe care îl are pentru Mihai Rotaru sau pentru club. În același timp, și amintește contribuția pe care a avut-o la formarea mai multor jucători care au ajuns ulterior să fie vânduți de Universitatea Craiova.

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„De o lună de zile sunt șomer de lux, nu s-a schimbat nimic. N-am avut nicio interacțiune cu Mihai Rotaru de o lună de zile. Pe domnul Rotaru, indiferent că acum nu vorbesc cu el, are tot respectul meu, atât el, cât și clubul. Cred că și din partea dânsului e respect, dar acesta să fie și din punct de vedere al afacerii.

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Dacă e să facem un remember observăm că ultimii jucători vânduți din Academia Universității Craiova sunt jucătorii crescuți la școala mea de fotbal. E vorba de Andrei Vlad, de Screciu, nu mai vorbim de Mihăilă și așteptăm transferul lui Baiaram. Sunt jucători pe care s-au încasat sume bune, dar, repet, e un business care trebuie respectat, iar banii se fac împreună“, a punctat Silviu Bogdan, la FANATIK SUPERLIGA.