Sport

„Ăsta e un geniu!”. Gigi Becali, avertizat să nu renunțe la jucătorul FCSB

Flaviu Popa
28.10.2026 | 10:50
Asta e un geniu Gigi Becali avertizat sa nu renunte la jucatorul FCSB
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Muhar și Boutoutaou după un gol cu Rapid
Fostul mare fotbalist Liță Dumitru e impresionat de Aymen Boutoutaou, fotbalist pe care Gigi Becali era pregătit să-l vândă la iarnă cu 500.000 de euro doar ca să scape de el.
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Aymen Boutoutaou a intrat în dizgrația patronului Gigi Becali încă după primele meciuri în tricoul „roș-albastru”, însă prestația din meciul cu Rapid, scor 4-1, ar putea să-l facă pe miliardar să se răzgândească. Inițial, Becali era decis să-l vândă pe Aymen Boutoutaou la iarnă, doar pentru a scăpa de el.

Aymen Boutoutaou, lăudat de Liță Dumitru: „Ăsta este un geniu! Are ambele picioare”

Liță Dumitru, fostul mare jucător al Stelei, crede că Becali ar face o mare greșeală dacă l-ar vinde pe Boutoutaou, mai ales că jucătorul pare reactivat de Laurențiu Reghecampf. „Ăsta este un geniu! Are ambele picioare. Este un tip care gândește fotbalul. Cred că e foarte bucuros că a ajuns la Steaua (n.r. FCSB)

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E un jucător de mare perspectivă, dar nu numai el. Mai sunt Stoian, Pădurariu și acum și-a revenit și Cisotti. La fiecare meci vom mai vedea un plus la FCSB”, a declarat Liță Dumitru la EXCLUSIV FCSB de la ProSport. Gigi Becali s-ar fi înțeles cu patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, pentru un schimb de jucători Aymen Boutoutaou – Steven Nsimba la iarnă.

Acest „troc” a căzut din mai multe motive. În primul rând, Nsimba nu pare interesat să ajungă la București, în timp ce noul antrenor Laurențiu Reghecampf vrea să-l păstreze pe Aymen Boutoutaou cu orice preț la echipă, considerând că este un fotbalist foarte bun pentru campionatul nostru. Liță Dumitru susține viziunea lui Reghecampf.

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„Gigi dacă se băga și-l dădea pe ăsta făcea mare greșeală”

„Gigi dacă se băga și-l dădea pe ăsta făcea mare greșeală. Mare greșeală! Nu că ăla n-ar fi valoros, dar ce a făcut băiatul ăsta la meciul cu Rapid sunt lucruri de fotbalist. Tehnici mai sunt ca el, dar felul cum driblează în viteză, are simțul golului. E un jucător care promite și cred că va avea viitor mare în România”, a completat Liță Dumitru.

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Liță Dumitru este considerat unul dintre cei mai mari foști fotbaliști români. Pentru naționala României a marcat 12 goluri în 57 de partide, cu numărul 10 pe spate. A evoluat la Rapid, Steaua, Poli Timișoara, Universitatea Craiova, CFR Timișoara, printre altele. Pentru Steaua, Liță Dumitru a evoluat în 213 meciuri și a înscris 47 de goluri.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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