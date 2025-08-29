Sport

Asta era scenografia fanilor Craiovei pe care UEFA a interzis-o la meciul cu Basaksehir + Postare controversată a primarului Lia Olguța Vasilescu. Foto

Oltenii s-au enervat pe cei de la UEFA înainte de meciul cu Istanbul Bașakșehir. Ce coregrafie aveau pregătită suporterii din Bănie.
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 11:14
Asta era scenografia fanilor Craiovei pe care UEFA a interziso la meciul cu Basaksehir Postare controversata a primarului Lia Olguta Vasilescu Foto
Asta era scenografia fanilor Craiovei pe care UEFA a interzis-o la meciul cu Basaksehir + Postare controversată a primarului Lia Olguța Vasilescu

Universitatea Craiova a obținut o calificare istorică în faza principală UEFA Conference League, însă fanii echipei din Bănie au o mare supărare. UEFA le-a interzis coregrafia pregătită pentru duelul cu Istanbul Bașakșehir, iar ultrașii au venit cu un mesaj de furie la adresa forului european. Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, nu s-a lăsat mai prejos.

ADVERTISEMENT

Oltenii au luat foc înainte de Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir. Oficialii de la UEFA le-au interzis scenografia

Stadionul „Ion Oblemenco” a părut neîncăpător joi seara. A fost sold-out la Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir. Oltenii au plecat acasă fericiți. Echipa lui Mirel Rădoi s-a impus cu 3-1 și s-a calificat în cupele europene după o pauză de zeci de ani.

Mesajul pregătit de olteni pentru duelul cu turcii din UEFA Conference League

Oltenii au făcut show în tribune, însă UEFA nu a permis afișarea unei coregrafii în peluză, aleasă de ultrașii Universității Craiova. Peluza Nord a pregătit un banner uriaș, în care o sabie oltenească, în culorile alb-albastre, doboară un iatagan turcesc, cu referire la războaiele purtate de români cu otomanii în urmă cu sute de ani. „Astăzi lupta noastră orice luptă curmă” era textul pregătit pentru startul jocului.

ADVERTISEMENT
Scenografia pregătită de olteni pentru Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir
Scenografia pregătită de olteni pentru Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir

Ultrașii olteni s-au mișcat rapid. Ce soluție au găsit pentru a protesta

Totuși, UEFA nu încurajează sub nicio formă mesajele cu caracter politic, iar organizatorii au decis să nu le permită suporterilor să afișeze această coregrafie. În schimb, ultrașii au schimbat rapid planul și, în minutul 1, au afișat în peluză mesajul „F… UEFA”, în semn de protest.

„Acesta a fost mesajul scris și transmis ad-hoc de către PELUZA NORD CRAIOVA unui for mafiot, care și în această seară a comis un alt abuz dintr-o serie deja nesfârșită! Coregrafia galeriei Universității Craiova a fost interzisă de mafioții de la UEFA fără nici cel mai mic temei, la solicitarea echipei-fantomă a unui dictator”, a transmis Peluza Nord Craiova într-un comunicat oficial.

ADVERTISEMENT
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în...
Digi24.ro
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet

Lia Olguța Vasilescu, mesaj controversat după victoria obținută de Universitatea Craiova

Lia Olguța Vasilescu, primărița municipiului Craiova și o mare fană a echipei din Bănie, a postat la rândul ei un mesaj pe rețelele de socializare, cel puțin interesant. Ea și-a lăudat favoriții pentru succes și a adăugat o poză cu un leu îmbrăcat în culorile Universității, care călărește un sultan otoman.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Postare controversată a primarului Lia Olguța Vasilescu
Postare controversată a primarului Lia Olguța Vasilescu
Adrian Mihalcea mută presiunea în terenul advers înainte de Rapid – UTA: „Totul...
Fanatik
Adrian Mihalcea mută presiunea în terenul advers înainte de Rapid – UTA: „Totul va fi numai și numai pe plus”
Jaqueline Cristian, salt uriaș în clasamentul WTA după calificarea în turul 3 la...
Fanatik
Jaqueline Cristian, salt uriaș în clasamentul WTA după calificarea în turul 3 la US Open. Românca și-a asigurat un sfert de milion de dolari!
Tragerea la sorţi grupe Conference League, live video online. Cu cine joacă Craiova,...
Fanatik
Tragerea la sorţi grupe Conference League, live video online. Cu cine joacă Craiova, totul despre adversare și program meciuri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Incredibil! Antrenorul lui Basaksehir a discreditat-o pe Universitatea Craiova. Declarațiile care au apărut...
iamsport.ro
Incredibil! Antrenorul lui Basaksehir a discreditat-o pe Universitatea Craiova. Declarațiile care au apărut în Turcia
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi...
viva.ro
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!