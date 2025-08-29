Asta era scenografia fanilor Craiovei pe care UEFA a interzis-o la meciul cu Basaksehir + Postare controversată a primarului Lia Olguța Vasilescu. Foto

însă fanii echipei din Bănie au o mare supărare. UEFA le-a interzis coregrafia pregătită pentru duelul cu Istanbul Bașakșehir, iar ultrașii au venit cu un mesaj de furie la adresa forului european. Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, nu s-a lăsat mai prejos.

Oltenii au luat foc înainte de Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir. Oficialii de la UEFA le-au interzis scenografia

Stadionul „Ion Oblemenco” a părut neîncăpător joi seara. A fost sold-out la Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir. Oltenii au plecat acasă fericiți. Echipa lui Mirel Rădoi s-a impus cu 3-1 și s-a calificat în cupele europene după o pauză de zeci de ani.

Mesajul pregătit de olteni pentru duelul cu turcii din UEFA Conference League

, însă UEFA nu a permis afișarea unei coregrafii în peluză, aleasă de ultrașii Universității Craiova. Peluza Nord a pregătit un banner uriaș, în care o sabie oltenească, în culorile alb-albastre, doboară un iatagan turcesc, cu referire la războaiele purtate de români cu otomanii în urmă cu sute de ani. „Astăzi lupta noastră orice luptă curmă” era textul pregătit pentru startul jocului.

Ultrașii olteni s-au mișcat rapid. Ce soluție au găsit pentru a protesta

Totuși, UEFA nu încurajează sub nicio formă mesajele cu caracter politic, iar organizatorii au decis să nu le permită suporterilor să afișeze această coregrafie. În schimb, ultrașii au schimbat rapid planul și, în minutul 1, au afișat în peluză mesajul „F… UEFA”, în semn de protest.

„Acesta a fost mesajul scris și transmis ad-hoc de către PELUZA NORD CRAIOVA unui for mafiot, care și în această seară a comis un alt abuz dintr-o serie deja nesfârșită! Coregrafia galeriei Universității Craiova a fost interzisă de mafioții de la UEFA fără nici cel mai mic temei, la solicitarea echipei-fantomă a unui dictator”, a transmis Peluza Nord Craiova într-un comunicat oficial.

Lia Olguța Vasilescu, mesaj controversat după victoria obținută de Universitatea Craiova

Lia Olguța Vasilescu, primărița municipiului Craiova și o mare fană a echipei din Bănie, a postat la rândul ei un mesaj pe rețelele de socializare, cel puțin interesant. Ea și-a lăudat favoriții pentru succes și a adăugat o poză cu un leu îmbrăcat în culorile Universității, care călărește un sultan otoman.