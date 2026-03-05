Sport

Asta este, de fapt, marea greșeală pe care a comis-o Kader Keita! Titi Aur a dat verdictul: „Nu ai voie!”

Kader Keita a provocat un accident rutier în București, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Mijlocașul Rapidului a fost reținut 24 de ore și plasat sub control judiciar.
Alex Bodnariu
05.03.2026 | 19:30
ULTIMA ORĂ
Săptămâna aceasta, Kader Keita, mijlocașul central de la Rapid, a provocat un accident rutier soldat cu o victimă grav rănită în cartierul Colentina din București. Fotbalistul a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fost dus la audieri. Jucătorul a scăpat doar cu control judiciar. Titi Aur, un expert în conducere preventivă, a explicat unde a greșit șoferul.

Kader Keita, sub control judiciar după ce a provocat un accident și a fugit de la locul faptei

Kader Keita a lovit o femeie de 68 de ani marți dimineață, în jurul orei 6. Acesta nu a scăzut viteza în fața unei treceri de pietoni și nu a avut timp să frâneze înainte de imapct. Victima a ajuns la spital și a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase.

Mijlocașul celor de la Rapid a fost audiat. Acesta a fugit de la locul faptei și nu le-a spus nimic colegilor sau oamenilor din club. Până la urmă, s-a prezentat la poliție pentru a da declarații. A fost reținut timp de 24 de ore preventiv, dar a scăpat doar cu control judiciar.

Titi Aur a dat verdictul. Cum putea evita Kader Keita accidentul rutier

Titi Aur, fost campion național de raliuri și inițiatorul programului „Siguranța la volan”, este de părere că în România nu se conduce preventiv. Acesta susține că, în intersecții și mai ales înainte de trecerile de pietoni, șoferii ar trebui să reducă mereu viteza, întrucât în acest mod se pot evita accidentele neprevăzute.

„În primul rând, este o mare problemă cu mentalitatea șoferului român, mentalitate care se transmite tuturor celor care circulă prin România. Putem comenta iluminatul sau infrastructura, dar nu putem acuza aceste lucruri atunci când se produc accidente. Noi trebuie să ne adaptăm la condițiile de drum. Condițiile de drum înseamnă totul: vizibilitate, iluminare, aglomerație sau starea șoferului.

Conducătorul auto nu ar fi avut voie să aibă mai mult de 30 km/h în zona respectivă. Toate testele arată că, la 30 km/h, dacă lovești un pieton, acesta are mari șanse să scape. Sunt multe elemente psihologice care declanșează reacții diferite. Unii oameni intră în panică și nu mai știu ce fac, alții rămân lucizi și ajută victima. Există și situația în care cineva fuge pentru că speră că nu l-a văzut nimeni sau pentru că nu poate suporta scena accidentului”, a declarat Titi Aur, conform Golazo.

Alex Bodnariu
