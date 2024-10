„Ăsta este visul meu”. Nicolae Dică dă cărțile pe față și anunță de ce nu renunță la antrenorat: „O să vă demonstrez”

Nicolae Dică nu a rezistat mult pe banca celor de la FC Argeș. În locul său a fost numit Bogdan Andone, tehnicianul rămas liber după despărțirea de FC Botoșani.

Nicolae Dică nu renunță după dezamăgirea de la FC Argeș

Dică a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre perioada complicată pe care a petrecut-o la comanda echipei piteștene. Antrenorul consideră că ar fi meritat mai mult timp. Argeșul nu mai pierduse un meci din luna august, însă conducerea clubului nu a mai avut răbdare.

ADVERTISEMENT

În plus, nu se dă bătut. Tehnicianul a spus că a primit deja câteva propuneri, iar obiectivul său este ca în viitor să ajungă un antrenor de valoare în România. El a comparat situația prin care trece acum cu cea cu care se confrunta în perioada în care făcea primii pași în fotbal.

Nicolae Dică: Am ambiție. „Și ca fotbalist m-am lovit de provocări. Voi încerca. Voi munci”

„(n.r. Ai primit oferte după ce ai plecat de la FC Argeș?) Da. Exact sâmbătă. Meciul s-a terminat la 13:00 și rezilierea era pregătită. La 13:30 rezilierea era pregătită. După meciul cu Chiajna, am fost criticat că am condus cu 3-0 și am ratat multe ocazii. Pe final, am primit două goluri și am câștigat cu 3-2.

ADVERTISEMENT

Mă uitam la meciul celor de la Real Madrid cu Alavés. Conduceau cu 3-0 și au luat două goluri pe final. Stăteam și mă gândeam: ‘Măi e vorba de Real Madrid și Carlo Ancelotti. Se găsește și acolo cineva să-l critice?’.

Cum am spus, rezilierea era pregătită. Extraordinar. Era și sâmbătă. Pentru Nicolae Dică se lucrează și în weekend. Asta este. Se întâmplă și lucrurile acestea. Eu, în general, spun lucrurile direct. Eu nu am întrebat pe nimeni de ce a intrat firma în insolvență. Eu sunt un om care muncește cât de mult poate.

ADVERTISEMENT

Eu încerc să-mi fac treaba. Voi vedea cât voi putea să mai antrenez. Până la urmă, este visul meu. Aș putea să stau doar acasă și să-mi continui afacerile pe care le am și doar să vin la FANATIK. Visul meu este să antrenez la fel cum îmi doream să ajung cel mai bun fotbalist al României.

Am ambiție. Și ca fotbalist m-am lovit de provocări. La 18-19 ani, am fost trimis la divizia B, deși eram golgheter la tineret și jucam la echipa națională de juniori. Am spus: O să demonstrez și o să ajung fotbalist. Și am ajuns fotbalist. Așa o spun și acum, în calitate de antrenor. Am muncit și am tras de mine. Voi încerca. Voi munci. Vă voi demonstra. Dacă nu voi mai avea oferte, voi încerca altceva, dar tot în fotbal”, a explicat Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică și-a început cariera în antrenorat la FCSB. Cea mai mare performanță a sa rămâne calificarea în primăvara europeană. De atunci, a trecut pe la FC Argeș, Mioveni, FCU Craiova sau FC Voluntari, iar acum așteaptă oferte din Superliga României.

“M-AU INJURAT CU FII-MEA LANGA EI!” Nicolae Dica A RABUFNIT dupa ce A FOST DEMIS de la FC Arges