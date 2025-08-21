„Asta-i pofta ce-am poftit! E un vis, vă iubim!”. Oltenii, în culmea fericirii după Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2!

. Oltenii s-au impus cu 2-1 în manșa tur a „dublei” cu Istanbul Başakşehir din play-off-ul UEFA Conference League și pleacă cu prima șansă la calificare în faza principală. Fanii echipei lui Rădoi și-au manifestat fericirea pe rețelele de socializare.

Universitatea Craiova, victorie uriașă în Turcia

Universitatea Craiova a jucat excelent atât în apărare, cât și în atac și, la final, a câștigat cu 2-1, rezultat care o face favorită la calificare.

După emoțiile uriașe pe care oltenii le-au trăit în turul 3 preliminar, atunci când Universitatea Craiova a fost la un pas să fie eliminată, deși câștigase turul cu Spartak Trnava cu 3-0, suporterii formației din Bănie au motive de sărbătoare.

Show total pe rețelele de socializare după Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2

Suporterii au luat cu asalt rețelele de socializare pentru a sărbători victoria. Mirel Rădoi a fost lăudat de majoritatea fanilor, care îndrăznesc să viseze la mult-așteptata calificare în cupele europene. Totuși, Istanbul Başakşehir rămâne o formație puternică, iar returul trebuie tratat cu aceeași seriozitate.

„Dacă ăsta e un vis, vă rog să nu mă treziți” / „Am rămas fără voce de atâta țipat…” / „Asta e Craiova, ăștia sunt băieții noștri.” / „Echipa asta o așteptăm de 20 de ani! Forța Știința!” / „Asta-i pofta ce-am poftit! Bravooooo, băieți! Nu mai avem voie să pierdem calificarea. Forța Știința!” / „Înnebunește Oltenia ca la sud-americani!!! E un vis, vă iubim!” / „Onorați amintirea Craiovei Maxima” – au fost doar o parte dintre reacții.

Soarta calificării se va decide săptămâna viitoare, în Bănie. Mirel Rădoi e obligat să profite de rezultatul din tur și să găsească formula ideală de start, care să anihileze presiunea pe care o vor exercita jucătorii formației din Turcia.