Sport

„Asta-i pofta ce-am poftit! E un vis, vă iubim!”. Oltenii, în culmea fericirii după Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2!

Show total în secțiunea de comentarii după victoria uriașă obținută de Universitatea Craiova pe terenul celor de la Bașakșehir.
Alex Bodnariu
21.08.2025 | 23:03
Astai pofta ceam poftit E un vis va iubim Oltenii in culmea fericirii dupa Basaksehir Universitatea Craiova 12
ULTIMA ORĂ
Oltenii au sărbătorit pe Facebook după Bașakșehir – Universitatea Craiova 0-2! „Asta-i pofta ce-am poftit! E un vis, vă iubim!”

Universitatea Craiova a produs surpriza în Turcia. Oltenii s-au impus cu 2-1 în manșa tur a „dublei” cu Istanbul Başakşehir din play-off-ul UEFA Conference League și pleacă cu prima șansă la calificare în faza principală. Fanii echipei lui Rădoi și-au manifestat fericirea pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, victorie uriașă în Turcia

Oltenii au făcut un meci aproape perfect cu Istanbul Başakşehir. Universitatea Craiova a jucat excelent atât în apărare, cât și în atac și, la final, a câștigat cu 2-1, rezultat care o face favorită la calificare.

După emoțiile uriașe pe care oltenii le-au trăit în turul 3 preliminar, atunci când Universitatea Craiova a fost la un pas să fie eliminată, deși câștigase turul cu Spartak Trnava cu 3-0, suporterii formației din Bănie au motive de sărbătoare.

ADVERTISEMENT

Show total pe rețelele de socializare după Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2

Suporterii au luat cu asalt rețelele de socializare pentru a sărbători victoria. Mirel Rădoi a fost lăudat de majoritatea fanilor, care îndrăznesc să viseze la mult-așteptata calificare în cupele europene. Totuși, Istanbul Başakşehir rămâne o formație puternică, iar returul trebuie tratat cu aceeași seriozitate.

„Dacă ăsta e un vis, vă rog să nu mă treziți” / „Am rămas fără voce de atâta țipat…” / „Asta e Craiova, ăștia sunt băieții noștri.” / „Echipa asta o așteptăm de 20 de ani! Forța Știința!” / „Asta-i pofta ce-am poftit! Bravooooo, băieți! Nu mai avem voie să pierdem calificarea. Forța Știința!” / „Înnebunește Oltenia ca la sud-americani!!! E un vis, vă iubim!” / „Onorați amintirea Craiovei Maxima” – au fost doar o parte dintre reacții.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive...
Digi24.ro
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Soarta calificării se va decide săptămâna viitoare, în Bănie. Mirel Rădoi e obligat să profite de rezultatul din tur și să găsească formula ideală de start, care să anihileze presiunea pe care o vor exercita jucătorii formației din Turcia.

ADVERTISEMENT
Suedezii nu s-au ferit de cuvinte, după Hacken - CFR Cluj 7-2! Ce...
Digisport.ro
Suedezii nu s-au ferit de cuvinte, după Hacken - CFR Cluj 7-2! Ce titluri au apărut în presă
Daniel Bîrligea, gol de mare atacant în Aberdeen – FCSB! Miculescu a reușit...
Fanatik
Daniel Bîrligea, gol de mare atacant în Aberdeen – FCSB! Miculescu a reușit o pasă perfectă. Video
Live video play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Shkendija câștigă în Macedonia cu...
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Shkendija câștigă în Macedonia cu Ludogorets! PAOK începe slab meciul cu Rijeka
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken!...
Fanatik
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Imediat după intervenția telefonică a lui Gigi Becali, Dan Filoti i-a BATJOCORIT pe...
iamsport.ro
Imediat după intervenția telefonică a lui Gigi Becali, Dan Filoti i-a BATJOCORIT pe latifundiar și pe cei din stafful FCSB: 'Dacă nu au aflat, să știe și ei!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!