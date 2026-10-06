Ăsta-i viitorul?! Cine sunt jucătorii români U21 „de perspectivă” care au luat 3 goluri în 5 minute de la Spania

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România U21, după ce a ratat șansa de a se califica la EURO 2027, a jucat marți seară în deplasare cu Spania U21. „Tricolorii” lui Costin Curelea au marcat primii, dar au căzut total ulterior. Ibericii nu au avut milă și au marcat pe bandă rulantă.

Ploaie de goluri în Spania U21 – România U21. Defensiva lui Costin Curelea a cedat total

a condamnat România U21 la ratarea calificării la EURO 2027. Partida de marți seară contra Spaniei U21 a devenit astfel un meci fără miză pentru „tricolori”, însă ibericii au dat tot ce au avut mai bun. Costin Curelea a aliniat un prim „11” în care apărarea a constat în fotbaliști precum Sandu (portar), Ciubotaru, Duțu, Pașcalău și Bărăitaru (fundași).

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Reprezentativa noastră a deschis scorul prin Rareș Burnete, în minutul 27, însă ceea ce a urmat a fost greu de anticipat chiar și pentru cei mai mari pesimiști. Deși Codruț Sandu, , a avut mai multe intervenții salvatoare, ibericii au lovit de 4 ori înaintea pauzei. Pablo Garcia a restabilit egalitatea în minutul 34, pentru ca Gasiorowski, Gonzalo Garcia și același Pablo Garcia să marcheze fiecare în doar 5 minute.

Nici repriza secundă nu a fost mai strălucită, Pablo Garcia și Gonzalo Garcia marcând din nou în minutele 47 și 53, iar Iker Bravo a punctat de la 11 metri în minutul 65 pentru un fabulos 7-1, scorul final. Ibericii au obținut biletul către turneul final de anul viitor.

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Objetivo: ¡¡𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗗𝗢!! ¡España estará en el #U21EURO de Albania-Serbia 2027! 🇪🇸 7-1 🇷🇴 #NuestraBase https://t.co/YEXsVTEpie — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol)

Primul „11” al României U21 contra Spaniei U21: Sandu – Ciubotaru, Duțu, Pașcalău, Bărăitaru – Mihai, Cîmpean – Burnete, Radaslavescu, Biliboc – Trică.

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Fotbalistul dorit cu ardoare de Gigi Becali, martor la măcelul din meciul Spania U21 – România U21. Cu cine a împărțit apărarea

Dacă despre portarul Codruț Sandu am pomenit mai sus că a avut câteva parade foarte bune și că este cedat de Dinamo sub formă de împrumut la Corvinul, este cazul să privim și la colegii săi din defensivă, care nu au putut stopa atacurile furibunde ale adversarilor. Kevin Ciubotaru, legitimat în prezent la Dundee United (Scoția), la începutul anului, dar mutarea a picat. Fostul fotbalist de la Hermannstadt, cu care a retrogradat la finalul sezonului trecut, i-a lăsat locul în teren unui alt jucător care a avut tangențe cu FCSB ( ): Alexandru Șuteu, în prezent la FC Voluntari.

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Matteo Duțu, fotbalistul adus de Dinamo de la AC Milan, la formația bucureșteană. El a bifat doar 3 meciuri pentru „câini” în noul sezon. Răzvan Pașcalău, pus pe liber de Dinamo în vară, , formație din Serie C. Mario Bărăitaru vine tocmai din Liga 2 din România, aparținând de CSM Slatina.

Cotele tuturor acestor fotbaliști menționați adunate, potrivit Transfermarkt, rezultă suma de 2.275.000 de euro, în timp ce doar Jacobo Ramon, unul dintre fundașii centrali ai spaniolilor care a evoluat în acest meci (și este legitimat la Como), valorează 45.000.000 de euro.

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Nici mijlocașii sau atacanții nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor

Nici fotbaliștii de la mijloc precum Cristian Mihai (Dinamo) și atac, precum Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Eduard Radaslavescu (Farul) sau Atanas Trică (AEK Larnaca), de la care lumea fotbalului românesc așteaptă multe în viitorul apropiat, nu s-au ridicat la nivelul partidei.

Spania U21, „sperietoarea” României U21

În ultimele 5 întâlniri directe dintre Spania U21 și România U21, incluzând-o și pe cea de marți, 6 octombrie, „tricolorii” nu au cunoscut gustul victoriei. Ibericii ne-au învins de fiecare dată, iar scorurile înregistrate au fost următoarele:

România U21 – Spania U21 1-4 (22 septembrie 2022)

România U21 – Spania U21 0-3 (21 iunie 2023)

Spania U21 – România U21 2-1 (14 iunie 2025)

România U21 – Spania U21 0-2 (18 noiembrie 2025)

Spania U21 – România U21 7-1 (6 octombrie 2026)

Total goluri încasate: 18