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CFR Cluj a obținut a doua victorie consecutivă sub comanda lui Marius Șumudică (55 de ani). După 1-0 pe teren propriu cu FCSB, „feroviarii” s-au impus cu 3-2 în duelul disputat la Miercurea Ciuc împotriva „lanternei roșii” Csikszereda. Partida a fost una complicată pentru clujeni, care s-au văzut egalați în două rânduri înainte de a marca golul victoriei. Tehnicianul și-a exprimat nemulțumirea la final.

Ce a declarat Marius Șumudică după Csikszereda – CFR Cluj 2-3

CFR Cluj a condus-o pe Csikszereda cu 1-0 și 2-1, după reușitele semnate de Lorenzo Biliboc, respectiv Ovidiu Perianu, însă gazdele au egalat de fiecare dată. Ambele goluri i-au aparținut lui Marton Eppel și au sosit în urma unor faze fixe. Golul victoriei CFR-ului a fost înscris în minutul 83 de Stefan Drazic.

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Marius Șumudică a tras concluziile la finalul jocului. „Parțial sunt mulțumit, datorită rezultatului. Nu sunt mulțumit din două aspecte. În primul rând, iar luăm gol la fază fixă. Nu există la fiecare fază fixă să ne tremure picioarele, să luăm medicamente. La orice centrare în careu… E adevărat, nu avem talie. Încă așteptăm să luăm jucători cu talie și să vedem, poate o reglăm după aceea.

Am introdus un fundaș central numai ca să câștig la talie, pentru că asta făcea Csikszereda, trimitea mingi lungi. Nu ne-a pus probleme decât din fază fixă. A doua nemulțumire e că eu sunt adeptul, după ce marchez, să îngheț jocul. Le-am strigat de nu știu câte ori să înghețe jocul cinci minute. Nu se poate să primești gol la două-trei minute”, a declarat tehnicianul, conform . .

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Gazonul și fazele fixe, marile probleme ale CFR-ului la Miercurea Ciuc

Marius Șumudică a criticat suprafața de joc de la Miercurea Ciuc și a revenit din nou asupra problemelor pe care CFR le are la fazele fixe. „Terenul e foarte greu. Dacă la televizor pare bun, încă nu s-a așezat brazda și e foarte, foarte greu. De aia l-am scos pe Cordea, pentru că nu putea, în duelurile unu contra unu rămânea mingea în spate, nu puteai să faci un dribling. Dar, sunt mulțumit, e victoria lor. În a doua repriză am căzut fizic. Probabil și conservarea rezultatului. Căzând fizic, i-am adus peste noi. O echipă cu talie mare, care asta joacă. O echipă de bătaie, care aruncă foarte multe mingi sus.

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(n.r. CFR are o problemă cu fazele fixe) Asta înseamnă frica de rezultat, asta înseamnă lipsa de responsabilitate în anumite momente. Am schimbat, aveau probleme la zonă înainte și am încercat să le dau om la om. Și la om la om au pierdut marcajul. În a doua repriză am făcut iar zonă, dar și la zonă trebuie să ai jucători cu talie, primii 4, care stau pe 6 metri. Eu îl am doar pe Kresic, iar ei aveau 5 jucători peste 1.85. Când am dat marcajele, m-am speriat. Iar acest băiat Paszka execută impecabil”, a spus experimentatul antrenor .