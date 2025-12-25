„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali este cel mai cunoscut impresar de jucători din România, cele mai mari transferuri ale fotbaliștilor români fiind intermediate de el. Totodată, acesta mai este cunoscut și pentru replicile sale celebre, printre care și „asta înseamnă să fii mafiot”, iar acum a venit momentul ca această vorbă să fie explicată.

Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Asta înseamnă să fii mafiot!”

În cadrul , Giovanni Becali a explicat celebra sa replică „asta înseamnă să fii mafiot”. Agentul de jucători susține că a fi mafiot înseamnă să-ți respecți propria persoană, să-i respecți pe cei din jur, dar și restul să te respecte.

Impresarul susține că oferă de fiecare dată câte 100 de lei șpagă oriunde se duce, dar asta sub formă de respect pentru angajații care au grijă de el. Totodată, Giovanni Becali s-a arătat rușinat de persoanele care ajung într-o poziție de putere și își bat joc de cei care prestează servicii.

„Asta înseamnă să fii mafiot! Știi ce înseamnă asta? Vin o grămadă de jurnaliști și eu, ca toate persoanele importante, fac o conferință de presă și vorbesc. Mai vin câteva fetițe cu microfonul… Eu nu prea vreau așa. Vreau să fim liniștiți, să vorbim calm.

Ca să vă dați seama ce fac eu. Când merg la un hotel, parchez mașina și dau un milion. Dau 100 de lei… Că stau o oră, că stau 10 minute, îi dau băiatul 100 de lei, că asta e meseria lui.

Ăștia, cărora le dau acum, le dădeam și când eram mai tânăr, , doar că erau cu două fețe. Când mă duceam să schimb ceva prin hotel fluierau. De ce? Ospătarii, șefii de sală, portarii, recepționerii, toți voiau să schimbe ei valuta.

„Să fii mafiot înseamnă să ai un anumit tip de comportament, să te respecte lumea. Asta înseamnă să fii mafiot!”

(n.r. – Ce înseamnă să fii mafiot?) Să nu bagi în seamă, dai 100 de lei. Deschide ușa, pleci. Vin niște jurnaliști, după ce le-ai spus ce le-ai spus, că mai vor să te întrebe. Le spun că nu vreau, că nu pot acum. Sunt mulți care îi văd pe unii că sunt persoane publice și vor să devină și ei. Se bagă în toate discuțiile astea.

Să fii mafiot înseamnă să ai un anumit tip de comportament, să te respecte lumea. Asta înseamnă să fii mafiot! Trebuie să ai o anumită prestanță! Mă văd oamenii pe stradă și mă întreabă ‘Domnul Giovanni, facem o poză?’ și eu fac cu cel mai mare drag.

Dau exemplu un restaurant, unde trebuie să faci rezervări. Zice una dintre fetele mele ‘Tati, sunt ocupate toate.’ Ele nu vor să spună că sunt Andrea Becali, Pamela Becali sau Laura Becali. Ele dau doar prenumele. Atunci le spun să-mi dea mie telefonul și le spun ‘Bună ziua, sunt Giovanni Becali’ și după se găsește o masă. De ce? Pentru că fata de acolo nu mă cunoaște calumea, dar și ei îi las ceva.

Acesta este respectul! Așa cum mie mi-au dat bani cei pe care i-am servit cu jucători, m-au respectat, așa și eu trebuie să îi respect pe acei oameni care au locul de muncă acolo. Orice loc de muncă, dacă te servește, trebuie să fii atent. Să fii mafiot înseamnă să îi respecți pe tot, asta indiferent de statut.

„Trebuie să ai impresia că ai un VIP! Nu mi-am luat Rolls Royce pentru mine”

Nu contează că e garderobieră. Garderobiera îmi ia haina, o ține pe cea a lui nevastă-mea cât se îmbracă, vine. Mai ales când mă vede, vrea să mă servească primul. De ce? Pentru că vrea să-ți dea impresia că ești un VIP.

Când te duci la hotel, la aeroport… Eu am avut ani de zile contracte pentru clienții care veneau, ceream să fie aduși, să fie luați în Rolls, că de aia am luat Rolls, nu l-am luat pentru mine. Vedeam deputați, senatori că aveau o nerușinare la sala VIP acolo. Beau pahare de vin și tot întrebau de ce nu aveți vin, de ce nu aveți aia. Bă, puțin respect pentru oamenii de acolo care muncesc!

Mă scotea din minți faptul că profitau de funcția pe care o aveau. Dacă vrei să intimidezi pe cineva, vii frumos îmbrăcat, civilizat, frumos. Îți dau cuvântul meu, erau deputați a cărui nod de la cravată ajungea la umăr, el nu îl mai vedea. Ei simt când se duce 1 cm stânga sau dreapta. La pantofi, se vedea că erau unii care aveau două numere mai mari la ei.

Ieși în public… Mai văd unii la televizor care stau picior peste picior și se vede piciorul alb de la ciorapul ăla normal până la pantalonul care se ridică. Ia-ți, măi, un ciorap până la genunchi dacă vrei… De aici vine civilizația”, a declarat Giovanni Becali.