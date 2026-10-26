„Asta își dorește Reghecampf”. Cuplul de jucători cu care FCSB vrea să domine SuperLiga

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FCSB și-a revenit spectaculos în SuperLiga, după „reînscăunarea” lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul care a adus mai multe trofee și performanțe remarcabile în trecut la echipa roș-albastră. Fosta campioană are 3 victorii în ultimele 3 runde și anunță o mare foame de performanță. Managerul celor de la FCSB a dezvăluit cine sunt cei doi jucători pe care „Reghe” dorește să îi aibă în primul „11” și cu care poate domina SuperLiga pe viitor.

Cei doi jucători care îl pot ajuta pe Reghecampf să domine SuperLiga

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) l-a surclasat categoric pe rivalul său Daniel Pancu (49 de ani), în prima lor întâlnire din acest sezon. În derby-ul FCSB – Rapid, contând pentru etapa a 13-a din SuperLiga, roș-albaștrii s-au impus cu 4-1, într-un meci în care giuleștenii au arătat ca o umbră și nu ca echipa care venea după 5 victorii consecutive.

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O piesă fundamentală în echipa lui Reghecampf a fost, în derby-ul de sâmbătă seara, jucătorul adus la dorința lui Mihai Stoica (61 de ani) în această vară. . Introdus la pauză în locul lui David Miculescu (25 de ani), algerianul a făcut cel mai bun meci al său de la venirea în România. A marcat o dublă, a pasat spectaculos și s-a distrat timp de 45 de minute cu apărarea lui Pancu.

În emisiunea „MM la FANATIK”, managerul celor de la FCSB s-a arătat extrem de fericit de evoluția algerianului. „Eu mă bucur că, exact la cel mai important meci al nostru din acest sezon, el (n.r. Aymen Boutoutaou) a ieșit la rampă. (n.r. Arată că este un fotbalist cu mari calități) Pentru asta, el trebuie să aibă constanță în evoluții”, a spus MM, despre fotbalistul care a schimbat total fața derby-ului contra rivalei din București.

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Meme este de părere că, prin calitățile sale, Boutoutaou e un jucător special pentru FCSB. Tot în această categorie este inclus și vedeta din atac, Denis Drăguș (27 de ani). Oficialul fostei campioane dezvăluie faptul că antrenorul Laurențiu Reghecampf are o mare dorință: să îi aibă pe ambii în formula de start. „Eu aștept cu nerăbdare să intre Denis (Drăguș). Pentru că dacă va intra și el, atunci vom avea încă un jucător special. Asta își dorește Reghe. Nu o dată mi-a spus cum vede el”, a spus MM.

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MM Stoica, despre importanța la FCSB a celor doi, Boutoutaou și Drăguș: „Pot acoperi mai multe poziții”

că Laurențiu Reghecampf are mare încredere că, de îndată ce îi va avea la dispoziție pe cei doi, Aymen Boutoutaou și Denis Drăguș, FCSB va avea o față nouă, o versiune extrem de periculoasă pentru orice adversar din SuperLiga. „(n.r. Reghe vede acest cuplu care să îi termine pe toți?) Da. Eu mă rog să fie sănătos Denis și să revină. Sunt multe variante. Cei doi pot acoperi mai multe poziții”, spune Meme.

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Oficialul celor de la FCSB recunoaște că are o mare curiozitate, în perspectiva revenirii lui Denis Drăguș. MM vrea să vadă dacă există chimie între vârful român și Aymen Boutoutaou: „Pentru mine este o mare curiozitate să văd dacă vor avea chimie, Drăguș și Boutoutaou. (n.r. Ce se va întâmpla dacă vor avea chimie?) Nu sunt genul care să facă pronosticuri optimiste. Cred însă că putem fi mai puternici”, admite Stoica.