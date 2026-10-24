Sport

„Asta l-a liniștit!” Tot adevărul din spatele transformării radicale a lui Daniel Pancu

Tibi Cocora
24.10.2026 | 17:10
Asta la linistit Tot adevarul din spatele transformarii radicale a lui Daniel Pancu
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a dezvăluit ce l-a schimbat radical pe Daniel Pancu în ultima vreme.
Giovanni Becali a dezvăluit ce l-a schimbat radical pe Daniel Pancu în ultima vreme. Impresarul a vorbit despre familie, religie și discuțiile purtate cu antrenorul Rapidului
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Daniel Pancu a trecut printr-o transformare radicală, iar Giovanni Becali a dezvăluit ce se află în spatele schimbării de comportament a antrenorului de la Rapid. Impresarul susține că fostul internațional român a devenit mult mai calm, mai atent la atitudinea sa și mai apropiat de religie. În exclusivitate la Giovanni Show, Giovanni Becali a povestit inclusiv despre influența soției lui Pancu, dar și despre discuțiile personale prin care a încercat să-l ajute să își controleze reacțiile.

Giovanni Becali a dezvăluit ce l-a schimbat pe Daniel Pancu: „Soția l-a liniștit! Familia a fost un stâlp important”

Daniel Pancu a fost cunoscut de-a lungul carierei pentru temperamentul său vulcanic, atât în perioada în care era fotbalist, cât și după ce a devenit antrenor. Giovanni Becali susține, însă, că tehnicianul Rapidului este acum un om diferit.

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Impresarul a dezvăluit că a purtat discuții îndelungate cu Pancu înainte ca acesta să accepte anul trecut oferta clubului din Gruia. Potrivit lui Becali, antrenorul a analizat atent toate aspectele înainte de a lua decizia: „A durat mult timp până l-am convins pe Pancu să semneze cu CFR, anul trecut, pe vremea asta. A analizat toate faptele, a făcut-o chiar bine”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Giovanni Becali a explicat că schimbarea cea mai importantă nu ține de activitatea profesională a lui Pancu, ci de comportamentul său din viața de zi cu zi. În opinia impresarului, stabilitatea familială a jucat un rol decisiv în maturizarea fostului atacant.

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„Pancu a devenit un om politicos, nu mai are isteriile pe care le avea înainte. E un om creștin, religios, mai umblă și cu o cruciuliță în buzunar. Merge și la biserică, nu mai bea, cum bea el odată cu Mutu. Atunci erau tineri, probabil cei mai talentați de la națională. Acum, Pancu e un familist devotat. Cred că soția pe care o are l-a liniștit, familia l-a liniștit. Cred că a fost un stâlp important în evoluția lui”, a povestit Giovanni Becali.

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Giovanni Becali, discuții private cu Daniel Pancu: „Îl chem la pizza, la cafea și mă iau de el!”

Giovanni Becali a recunoscut că și el a încercat să contribuie la schimbarea de atitudine a lui Daniel Pancu. Impresarul a dezvăluit că obișnuiește să se întâlnească cu antrenorul Rapidului la o cafea sau la o pizza, ocazii în care discută deschis despre comportamentul acestuia și despre modul în care ar trebui să gestioneze anumite situații.

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Becali a subliniat însă că sfaturile sale nu au legătură cu deciziile tehnice ale antrenorului. Acesta susține că nu a încercat niciodată să-i impună lui Pancu ce fotbaliști să folosească sau cum să pregătească echipa.

„Poate și eu, că-l mai chem câteodată la o pizza, la o cafea și mă iau de el, îi spun ce e bine, ce nu e bine. Totul legat de comportament, atenție, ce e pe teren și tactica și antrenamentele sunt treaba lui. Cum să-i spun eu vreodată ce jucător să joace și care să nu joace, Doamne ferește!”, a explicat Giovanni Becali.

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Cum a ajuns Daniel Pancu să își controleze temperamentul: „Poate am avut și eu o mică influență”

Giovanni Becali consideră că transformarea lui Daniel Pancu este rezultatul mai multor factori, nu doar al influenței familiei. Impresarul crede că experiența acumulată de fostul internațional, inclusiv în perioada în care a lucrat cu antrenori importanți, l-a ajutat să își schimbe perspectiva asupra fotbalului și asupra propriului comportament.

Deși a admis că îi mai oferă sfaturi, Becali a ținut să precizeze că meritul principal pentru evoluția profesională îi aparține lui Pancu: „Dar mai intervin și eu câteodată, poate am avut o mică influență. Probabil a mai învățat de la antrenorii «grei» pe care i-a avut”, a concluzionat Giovanni Becali.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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