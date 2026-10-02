Asta le bate pe toate! Președintele Federației s-a îmbătat de față cu Infantino și a fost filmat în cameră de secretarul general! Cu cine va sta Burleanu la Polonia – România

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Cezary Kulesza (64 de ani), președintele federației de la Varșovia, este în centrul unui scandal care a zguduit instituția. Detaliile scoase la iveală de presă sunt dincolo de orice imaginație. Conform mai multor surse, secretarul general al federației, Lukasz Wachowski, l-a înregistrat pe Kulesza în timp ce era dus în cameră de președintele asociației regionale Malopolska, Bartosz Ryt. S-a întâmplat după petrecerea de deschidere a Mondialului Feminin U20, organizat de Polonia luna trecută. La evenimentul ținut în hotelul Courtyard Katowice City Center a luat parte inclusiv Gianni Infantino, președintele FIFA.

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Secretarul general al federației poloneze a recunoscut că l-a filmat pe președinte și a șters clipul după ce a fost confruntat

informații despre existența filmării compromițătoare au început să circule în federație cu zile bune înainte ca acestea să ajungă în presă. Jurnaliștilor nu le-a venit să creadă scenariul care pare suprarealist. Insistența cu care era avansat din tot mai multe surse i-a făcut să sape.

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Iar ceea ce au aflat este cu adevărat incredibil, mai ales ținând cont de contextul în care s-a întâmplat. Lukasz Wachowski și Bartosz Ryt s-au oferit să-l ducă pe președintele Kulesza în camera sa. Vizibil afectat de consumul de alcool de la petrecere, Kulesza a pierdut unul dintre „stâlpii” pe care se baza. Asta pentru că Wachowski și-a spus că materialul e prea bun pentru a nu fi stocat. Așa că și-a filmat superiorul.

Bartosz Ryt, capabil să-și coordoneze mișcările în ciuda gradului propriu de intoxicare, și-a dat seama că partenerul de „lucru” nu respectă planul. I-a cerut acces în telefon și a primit aparatul. A găsit înregistrarea, a șters-o, iar a doua zi dimineață i-a spus totul președintelui federației. Kulesza și-a confruntat secretarul general, care a recunoscut totul. Și n-a făcut-o doar în fața președintelui, ci și a altor membri ai conducerii federale. Și-a explicat gestul printr-un moment de rătăcire cauzat tot de consumul de alcool. Wachowski a susținut și că a uitat aproape complet modul în care s-au derulat evenimentele.

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Surse apropiate organizației spun că Wachowski i-a transmis președintelui că înregistrarea nu trebuia să-l discrediteze pe el, ci chiar pe Ryt, considerat un membru al opoziției din fotbalul polonez. Contactat de publicația citată anterior pentru un comentariu, Ryt a confirmat întreaga poveste. A fost rugat să ofere detalii sau să facă un comentariu. A refuzat. Președintele Kulesza a fost rezervat când i s-au prezentat probele: „Nu știu de unde știi tu astfel de lucruri. E prima oară când aud așa ceva. Pot doar să confirm că am cinat”.

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Secretarul general Wachowski a purtat o discuție telefonică de 11 minute cu jurnalistul Weszlo Wojciech Gorski, în care nu a negat evenimentele. A întărit însă faptul că îi este loial președintelui și că intenția sa nu a fost nicio clipă de a-l pune pe acesta într-o lumină nefavorabilă. Apoi a emis un comunicat în care s-a prezentat drept centru al unei campanii de discreditare.

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„De câteva săptămâni sunt atacat de persoane care, cu orice preț, ilegal, lipsite de etică și contrar faptelor, încearcă să răspândească informații negative prin intermediul mass-media, ceea ce îmi afectează imaginea. Această situație s-a intensificat după publicarea unor articole despre presupusa mea candidatură pentru un mandat de președinte al Federației Poloneze de Fotbal. Nu este adevărat că vreau să candidez.

De data aceasta, o întâlnire foarte bună și fructuoasă cu șeful FIFA este descrisă într-un mod care deviază de la realitate. Din partea poloneză, participanții au fost oameni între care există relații foarte bune, chiar de prietenie, care lucrează îndeaproape zilnic. Povestea prezentată vizează provocarea de conflicte și atacarea pe nedrept a imaginii federației. Nu a fost realizat niciun film și, prin urmare, discutăm despre o situație care nu a avut loc”, a scris Wachowski în corespondența cu Gorski.

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În iunie 2023, în avionul care a transportat naționala Poloniei la Chișinău, pentru un meci cu Moldova, a urcat și Miroslaw Stasiak. Acesta este un fost conducător de club condamnat în trecut după ce a fost dovedită implicarea lui într-un caz de corupție în fotbal. Prezența sa la meciul de la Chișinău a provocat un scandal uriaș. Federația a transmis că invitațiile au fost gestionate de sponsori, dar Kulesza a recunscut, în cele din urmă, că instituția nu avea în vigoare nicio procedură de verificare a persoanelor care urcă în avionul echipei naționale.

Dezvăluirile despre consumul excesiv de alcool al oficialilor polonezi sunt o constantă în presa de la Varșovia. În decembrie 2023, Gazeta Wyborcza a publicat o investigație în legătură cu mesele udate bine de conducerea federației. Au fost povestite mai multe episoade în care președintele nu se afla într-o stare potrivită funcției sale.

Și în deplasarea de la Chișinău, menționată anterior, s-ar fi exagerat cu băutura. Întrebat despre episod, Kulesza a răspuns: „Nu-mi imaginez să vă invit la o masă și să stați așa, fără nimic de băut!”. în Polonia.

După meciul Olanda–Polonia (1-1) din septembrie 2025, presa olandeză a relatat despre o petrecere organizată de polonezi la restaurantul The Harbour Club din Rotterdam.

Potrivit fostului internațional olandez René van der Gijp, aproximativ 45 de persoane ar fi participat la o cină în care s-ar fi consumat mult alcool. : „Trebuie să ne ascundem prin beciuri? A fost o cină normală la restaurant”.

Kulesza e la al doilea mandat – ultimul pe care îl poate ocupa, în baza statutului Federației Poloneze. Fost fotbalist, a intrat în administrație și a condus-o pe Jagiellonia până în 2021, când a renunțat la funcție pentru a putea candida la alegerile din luna august. L-a învins la vot pe Marek Kozminski, fost internațional (45 de selecții pentru Polonia). În 2025, Kulesza a încercat fără succes să devină membru al Comitetului Executiv al UEFA. Este un om de afaceri prosper. În 1994 a fondat o casă de discuri, Green Star, unde i-a adunat pe cei mai în vogă artiști polonezi. Are business-uri și în imobiliare, dar și în industria hotelieră. Deține și un club de noapte, Scorpio.