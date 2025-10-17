„Asta mă sperie!”. Dan Șucu a vorbit deschis despre cea mai mare frică a sa

din fotbalul românesc, iar acesta are deja, conform declarațiilor sale, peste 40 de milioane de euro pe care i-a investit la clubul Rapid.

Cum trăiește Dan Șucu meciurile celor de la Rapid și Genoa. Omul de afaceri a recunoscut marea problemă pe care o are

Omul de afaceri care e cunoscut pentru că nu are o prezență publică foarte accentuată, în antiteză cu rivalul său de la FCSB, Gigi Becali, a povestit ce teamă are când vine vorba de meciurile echipelor pe care le patronează, Rapid și Genoa. Șucu spune că a ajuns, uneori, să aibă mai degrabă sentimentul de supărare mai mare, când echipele sale nu câștigă, spre deosebire de bucuria care există după victoriile obținute.

„Nu e o chestie de bani, e o chestiune de atenție, de încrâncenare, de nervi. Sunt mai multe componente. Am câteodată sentimentul că atunci când pierdem un meci dezamăgirea a început să fie mai mare față de satisfacția când câștigăm un meci. Asta mă sperie. Mai ales când pierzi în ultimele minute, tot așa, cât de fericit ești când câștigi și cât de trist când pierzi. Sau când era planul clar că aveai șanse mai mare să câștigi și nu reușești”, a spus Dan Șucu într-un interviu pentru

În acest moment, , cu 90 la sută din acțiuni, în timp ce la Genoa, din luna decembrie a anului trecut, a devenit de asemenea acționar majoritar după ce a plătit 40 de milioane de euro. Românul a făcut și o dezvăluire incredibilă și anume că echipa italiană are datorii istorice, din trecut, de peste 150 de milioane de euro, pe care încearcă de la an la an să le acopere printr-un plan bine pus la punct.

Dan Șucu continuă războiul cu LPF. Ce le reproșează patronul Rapidului acestora

După ce în această vară i-a cerut public demisia lui Gino Iorgulescu, Dan Șucu rămâne în continuare nemulțumit de cei de la LPF. Omul care conduce echipa Rapid spune că modul în care banii obținuți din drepturile TV sunt distribuiți nu este corect și reclamă că este o mare problemă, fiindcă formația sa ar trebui să beneficieze de o sumă dublă.

„E o anomalie. Banii nu sunt împărțiți ținând cont de audiențele TV, ci se ține cont aproape exclusiv de locul ocupat în clasament. E ca și cum toate sumele de pe biletele care se vând la meciurile de fotbal din Liga 1 într-un an să fie împărțite tuturor cluburilor în funcție de performanța sportivă. Nu e normal.

Rapid se alege acum cu 2,2-2,5 milioane de euro anual, dar dacă ne-am raporta la audiență, atunci am avea dublu, pentru că după FCSB, care face cele mai mari audiențe, apoi pe locul 2 e Rapid, iar pe 3 e Dinamo. Audiența TV a crescut în ultimii 3 ani cu câte 20% și acest lucru se datorează apariției în campionat a unor echipe precum Rapid, Dinamo, Petrolul, U Cluj”, a mai spus Dan Șucu.

Urmează meciul dintre Dinamo și Rapid. Urcă giuleștenii pe primul loc?

Rapid se pregătește să joace derby-ul cu Dinamo, care va avea loc pe Arena Națională, duminică, de la ora 20:30, în fața a aproximativ 40.000 de spectatori, conform previziunilor. Giuleștenii au avut un start foarte bun de sezon și în cele 12 etape au pierdut un singur meci, iar acum se află la egalitate de puncte cu FC Botoșani, formație aflată pe primul loc datorită golaverajului superior.

Nici adversarii de la Dinamo nu stau prost în clasament. Formația alb-roșie este pe locul 4, cu doar două puncte de recuperat față de Rapid. Totuși, cele 9 întâlniri de la momentul în care giuleștenii au promovat, au adus 4 victorii și 5 egaluri, iar astfel trupa lui Gâlcă are un avantaj moral important.