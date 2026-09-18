Sport

Daniel Bîrligea, nevoit „să rupă norii” la Frosinone pentru titularizare. Ce îl trage în jos pe atacantul român: „Asta mi-a spus Dan Petrescu”

Daniel Bîrligea va avea viață grea în Serie A, după transferul la Frosinone. Ce trebuie să facă acesta pentru titularizare. Problemele pe care le întâmpină la noua formație.
Adrian Baciu
18.09.2026 | 07:20
Daniel Birligea nevoit sa rupa norii la Frosinone pentru titularizare Ce il trage in jos pe atacantul roman Asta mia spus Dan Petrescu
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Bîrligea și lupta pentru titularizare în Serie A. Ce a spus Dan Petrescu despre vârful de la Frosinone. Sursa foto: colaj Fanatik
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a făcut cel mai important pas din cariera sa de fotbalist de până acum. Atacantul s-a transferat de la FCSB într-un campionat puternic al Europei, Serie A. Deși este legitimat la o echipă mică, acesta trebuie să lupte din greu pentru a juca sau pentru titularizare.

Misiune grea pentru Daniel Bîrligea la Frosinone. Ce trebuie să facă pentru titularizare

Ajuns la finele lunii august în Serie A, Daniel Bîrligea a bifat deja câteva zeci de minute la Frosinone. A jucat mai mult în Cupa Italiei, unde a fost titular. În schimb, în Serie A, acesta a primit foarte puține minute. Preferați sunt unii jucători pe care s-au plătit sume mai mari de bani decât pe atacantul din SuperLiga.

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În emisiunea MM la FANATIK, managerul celor de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a vorbit despre situația în care se află la ora actuală fostul jucător al formației din București. Meme nu este deloc optimist și spune că Bîrligea va avea mari probleme. Pentru a prinde minute sau a deveni titular, românul are nevoie să impresioneze.

„(n.r. Crezi că va reuși Daniel Bîrligea la Frosinone, în Serie A?) Sunt trei fotbaliști pe un singur loc. Pe doi dintre ei s-au plătit 20 de milioane de euro (n.r. Romano Schmidt – 8,5 milioane și Tomas Bobcek – 10,7 milioane)”, spune MM. Stoica explică faptul că, la orice echipă, jucătorii pe care s-au plătit sume mari sunt preferați de antrenori. A dat exemple din trecut de la FCSB: Filip vs Nedelcu și de la Real Madrid Isco vs James Rodriguez.

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„Când tu ești împrumutat, și chiar dacă rămâne în Serie A Frosinone, pe tine se dau 5 milioane de euro, iar pe ceilalți 8,5 și 11, e clar că trebuie să fii mult, mult mai bun decât ceilalți ca să joci, mai ales că echipa joacă cu un singur atacant. Titularul (Antonio Raimondo, împrumutat de la Genoa) a dat două goluri în meciul trecut (n.r. 3-2 cu Venezia)”, mai spune Meme.

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Ce a constatat Dan Petrescu după ce l-a văzut la lucru pe Bîrligea în Cupa Italiei

Pe 2 septembrie, în Cupa Italiei, Daniel Bîrligea a fost titular în deplasarea celor de la Frosinone cu Sassuolo. La meci a fost prezent și fostul antrenor al lui Bîrligea de la CFR Cluj, Dan Petrescu. Acesta a constatat faptul că românul este peste atacantul slovac adus pentru 10,7 milioane de la Lechia Gdansk.

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În Cupa Italiei, Bîrligea a jucat titular. Dan Petrescu a fost la meci, au jucat la Sassuolo, au fost eliminați la lovituri de departajare. În locul lui Bîrligea a intrat Bobcek, minutul 65. Și Dan Petrescu, om în a cărui judecată mă încred, a spus: ‘Mult mai bun Bîrligea decât Bobcek’. Problema e că nici Bobcek nu e titular”, spune MM.

În acest moment, realitatea tristă pentru vârful român este că are postura de al treilea vârf. În condițiile în care Frosinone joacă mereu cu un singr atacant, lui Bîrligea îi va fi foarte greu să se impună. „Trebuie să ia ochii la antrenamente, să intre și să marcheze. Altfel e complicat”, mai punctează Mihai Stoica.

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Daniel Bîrligea, nevoit „să rupă norii” la Frosinone pentru titularizare. Ce îl trage în jos pe atacantul român: „Asta mi-a spus Dan Petrescu”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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