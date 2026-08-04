„Ăsta nu e mijloc de echipă campioană”. Șumudică îl înțeapă pe Pancu pentru două declarații surprinzătoare. Exclusiv

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Marius Șumudică nu este deloc dat pe spate de modul în care arată Rapidul în acest moment. Fostul antrenor din Giulești nu-și vede echipa de suflet devenind campioană cu o linie de mijloc precum cea din prezent. În plus, „Șumi” trimite săgeți către actualul antrenor al alb-vișiniilor, Daniel Pancu. Motivul: două declarații surprinzătoare oferite recent de „Pancone”.

Șumudică, după ce i-a văzut pe Grameni, Vulturar și Bubanja: „Ăsta nu e mijloc de echipă campioană”

Rapid și-a continuat debutul bun în sezonul 2026 – 2027 de SuperLiga și a obținut un nou succes. De această dată, echipa lui Daniel Pancu (48 de ani) a învins o grupare cu nume din campionat, CFR Cluj. „Pancone” și-a spulberat fosta echipă, pe care a dus-o în sezonul trecut pe podium, cu scorul de 3-1. Giuleștenii au tranșat partida în nici 15 minute. Dobre (minutele 28 și 33) și Moruțan (42) au făcut 3-0 după 45 de minute și meciul a fost rezolvat. Ardelenii au dominat clar actul secund, însă au marcat o singură dată, prin Stefan Drazic (51).

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Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, fostul antrenor al Rapidului, de făcut în legătură cu echipa sa de suflet. În primul rând, acesta le dă o veste deloc plăcută fanilor din Giulești și spune că echipa de sub Podul Grant nu poate emite pretenții la titlu cu lotul actual.

Apoi, „Șumi” i-a luat la puricat primul 11 și spune, despre linia mediană a lui Pancu, că nu arată ca a unei posibile viitoare campioane în SuperLiga: „Rapidul, în momentul de față, cu acest lot nu poate emite pretenții la titlu. Toată lumea scoate în evidență acel mijloc al terenului cu Vulturar, Grameni și Bubanja. Dacă ăsta e un mijloc de echipă campioană, înseamnă că nu ne pricepem la fotbal. Cu tot respectul pentru jucătorii pe care i-am enumerat, dar acesta nu poate să fie un mijloc de echipă campioană, adică nu are anvergura. Poate să crească, pot să devină din ce în ce mai buni…”, afirmă Șumudică.

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Șumudică se arată surprins de două declarații oferite de antrenorul Rapidului, Daniel Pancu: „Nu am înțeles”

În analiza sa efectuată asupra Rapidului din prezent, Marius Șumudică nu a uitat să-l „urecheze” pe Daniel Pancu. Acesta din urmă a spus, după partida cu CFR Cluj, una în care echipa sa a arătat o față mai temătoare după pauză, că: „E mental, nu e vina jucătorilor, vorbim de mentalitatea clubului. Le-am spus și conducătorilor. E frica de succes, n-a mai jucat în cupele europene de când jucam eu, în 2012”.

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Pe Șumudică l-a deranjat această afirmație. „Nu am înțeles o declarație a lui Pancu (n.r. cea de mai sus). Nu știu ce a vrut să spună. Nu pot să-mi dau seama. Probabil spune că a trecut o perioadă foarte lungă de la cucerirea de trofee și atunci va trebui construită, reconstruită această mentalitate în care să devii un învingător și să te bați de la egal la egal, an de an, pentru trofee. Cred că asta a vrut să spună. Nu știu. El știe mai bine. Ne surprinde așa, cu foarte multe… A devenit mult mai echilibrat așa și ne surprinde în mare parte”.

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ce nu i-a convenit lui Șumudică a fost una legată de jucători. Antrenorul Rapidului a spus că mai are nevoie de câteva luni pentru a-și cunoaște fotbaliștii din lot (n.r. Probabil îi voi ști de Crăciun – a spus Pancu).