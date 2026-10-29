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„Asta nu pot s-o înțeleg!” Dănuț Lupu, propunere surprinzătoare pentru FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova

Flaviu Popa
29.10.2026 | 11:20
Asta nu pot so inteleg Danut Lupu propunere surprinzatoare pentru FCSB Dinamo Rapid sau Universitatea Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu nu înțelege de ce echipele folosesc rezervele în cupă
Dănuț Lupu nu înțelege de ce marile echipe din Superliga joacă cu rezervele în Cupa României, deși această competiție e calea cea mai rapidă spre Europa League.
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Toată lumea spune că vrea să câștige Cupa României, însă majoritatea echipelor mari joacă cu rezervele în această competiție și par să nu fie prea interesate de soarta meciurilor. Asta remarcă Dănuț Lupu. Fostul mare fotbalist al lui Dinamo și Rapid crede că abordarea ar trebui să fie total diferită.

Multe echipe din Superliga introduc rezervele în teren în Cupa României. O strategie eronată?

Astfel, Lupu le sfătuiește pe marile echipe din Superliga să trateze Cupa cu maximă seriozitate pentru a o câștiga și pentru a-și asigura rapid, în doar câteva meciuri, un bilet de calificare în Europa League. Momentan, mai toată lumea joacă cu rezervele pentru a-și menaja titularii pentru meciurile din Superliga.

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Rapid vine după șocul suferit cu FCSB. S-a văzut puțin că, totuși, nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Cu toate că acestei competiții, Cupa României, a început să-i dea importanță Corvinul, care a și câștigat-o. Altfel, și la ora actuală văd că toată lumea declară că o interesează Cupa României, dar joacă doar cu rezervele. Asta nu pot s-o înțeleg.

Te duce în Europa, iar tu joci doar cu rezervele. Ar trebui ca unele echipe să-și protejeze jucătorii în campionat și să joace în Cupă. În Cupa României ajungi mult mai repede în Europa”, a explicat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu îi sfătuiește pe antrenorii din Superliga să folosească doar titularii atunci când joacă în Cupa României

În consecință, Dănuț Lupu îi sfătuiește pe antrenorii din Superliga să folosească titularii în meciurile din Cupa României, pentru a ajunge cât mai rapid într-o competiție europeană.

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„Era clar că există o diferență foarte mare între o echipă care, la ora actuală, este pe primul loc în campionatul României și o divizionară B. Aici putea să aducă și jucători de la echipa a treia, în contextul în care și Târgoviște a jucat cu rezervele. Târgoviște este o echipă care vrea să promoveze.

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La ora actuală, Dinamo este pe primul loc în campionat. Are o vitalitate în plus față de celelalte echipe. Când ești pe primul loc, ai așa, un aer mai de munte. E foarte greu pentru o echipă de Liga a 2-a să bată o echipă de Liga 1, mai ales să bată liderul.

Eu cred că Dinamo putea să joace chiar și cu echipa a doua, care evoluează în Liga a 3-a, împotriva rezervelor celor de la Târgoviște”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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