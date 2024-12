Asta nu va fi pe placul fanilor FCSB! Mihai Stoica o vrea pe Dinamo campioană: ”Nu m-ar deranja”

Deși este marea rivală a ”roș-albaștrilor” și ar putea să-și pună suporterii în cap, Mihai Stoica a admis faptul că cea mai bună variantă dintre cele rele pentru FCSB ar fi ca Dinamo să iasă campioană.

În ce condiții o vrea Mihai Stoica campioană pe Dinamo

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a avut și o explicație logică pentru ceea ce a afirmat, el mizând pe faptul că trupa lui Zeljko Kopic nu are licență pentru cupele europene și astfel locul 2 va merge în Champions League.

ADVERTISEMENT

”Dinamo pare că joacă un fotbal bun. Nu are licență de Europa. Nu m-ar deranja să fie Dinamo campioană și FCSB pe locul doi. Serios. Asta dacă iei cel mai rău caz, în care nu luăm noi titlul. Decât să ia alte echipe, mai bine ia Dinamo.

Va fi cel mai echilibrat play-off de când există formatul ăsta, pentru că multe echipe au pierdut multe puncte. Până acum mai erau echipe care plecau mai bine. Acum nu a plecat nimeni. Părea că a plecat U Cluj, dar nu”, a declarat Stoica, la .

ADVERTISEMENT

După ce în sezonul precedent a scăpat ca prin urechile acului de retrogradare, Dinamo face acum o primă parte de campionat impresionantă și dacă se impune în derby-ul cu Rapid, din etapa 21-a a SuperLigii, va încheia anul pe primul loc.

De ce nu mai e atras Mihai Stoica de o ofertă din vestul Europei

Mihai Stoica a explicat faptul că există șanse ca , dar nu va accepta decât varianta să-l cedeze definitiv și nu sub formă de împrumut.

ADVERTISEMENT

”Sunt cluburi interesate de Luis Phelipe, dar sunt doar două din afara granițelor. Își doresc un împrumut, dar noi nu vrem așa, pentru că noi nu l-am împrumutat pe Phelipe de la Iași, ci l-am cumpărat”, a spus el.

Oficialul campioanei României a mărturisit că , însă a recunoscut că acum ar fi prea târziu pentru el o astfel de oportunitate.

ADVERTISEMENT

”Dacă aveam 40 de ani sau 45 de ani… am 60 de ani. Nu mai am cum, e prea mult pentru mine. Mă gândeam că poate meseria asta are și roaming, dar nu are. Mi-am dorit foarte mult să lucrez afară, chiar credeam că pot să demonstrez ceva, dar acum e mult prea târziu”, a afirmat MM Stoica.