Asta o așteaptă pe FCSB în Olanda, la debutul în Europa League! Raportul Wyscout spune totul despre Go Ahead Eagles

în faza ligii din Europa League. Olandezii sunt pentru prima dată în grupele unei competiții europene, după ce în aprilie reușeau să câștige cupa, la lovituri de departajare, în fața celor de la Alkmaar. Raportul Wyscout arată că , pe poartă, de multe ori foarte eficient.

Raportul Wyscout al celor 7 meciuri disputate de Go Ahead Eagles în acest sezon. Ce o așteaptă pe FCSB în Olanda, la debutul în Europa League

Go Ahead Eagles a început sezonul pe 3 august, cu Supercupa Olandei, pierdută în fața celor de la PSV, scor 1-2. Apoi, între 8 și 21 septembrie au urmat șase partide de campionat, în care formația din Deventer a adunat 8 puncte. Un singur eșec, dar categoric, 0-3, pe propriul teren cu Sparta Rotterdam. De remarcat și o remiză cu Ajax. Iată cele 7 partide în urma cărora a fost întocmit raportul Wyscout.

03. 08. PSV – Go Ahead 2-1 (Supercupa Olandei)

08.08. Fortuna Sittard – Go Ahead 2-2

17.08. Go Ahead – Ajax 2-2

23.08. Go Ahead – Sparta Rotterdam 0-3

30.08. Heerenveen – Go Ahead 2-2

13.09. Go Ahead – Volendam 3-0

21.09. Zwolle – Go Ahead 0-2

Go Ahead Eagles a avut trei jucători integraliști în cele 7 partide, toți din compartimentul defensiv. Este vorba despre portarul Jari De Busser, fundașul dreapta Mats Deijl, care este și căpitanul echipei, și fundașul central stânga Joris Kramer. 702 minute pentru fiecare dintre cei trei, incluzând aici și minutele de prelungiri.

Go Ahead Eagles folosește o linie de 4 în defensivă, iar fundașii de bandă urcă foarte mult în atac

Următorii pe lista celor mai utilizați jucători sunt fundașul central dreapta Gerrit Nauber (683 minute) și atacantul suedez Victor Edvardsen. Dintre mijlocași, cel mai folosit a fost Evert Linthorst, care joacă în stânga liniei de 2 a sistemului 4-2-3-1 ales cel mai des de antrenorul Melvin Boel. De remarcat de asemenea, că Boel a folosit un singur jucător trecut de 30 de ani în cele 7 partide, pe germanul Gerrit Nauber.

Jari De Busser, portar

La 1,90 înălțime, Jari De Busser, nu este un portar cu talie impresionantă pentru fotbalul modern. Este ușor ezitant pe centrări, mai degrabă un portar de linia porții. 9 goluri încasate în cele 7 partide, dar a reușit să țină poarta intactă la ultimele două jocuri. Ce-i drept cu adversari nu tocmai de top. Zwolle a și fost în inferioritate numerică din minutul 2.

De Busser a avut 26 de parade salvatoare în cele 7 partide, o medie bună, dar care arată și o defensivă cam permisivă. De menționat că 9 parade au venit în partida cu Ajax, 2-2, în care a și încasat două goluri. Iar alte 6 în partida de la Sittard, în care de asemenea a primit două goluri.

Mats Deijl, fundaș dreapta

Mats Deijl este un fundaș cu mare apetit ofensiv. Are 8/8 la driblinguri reușite în cele 7 partide până acum și un total de 15 atingeri în careul advers. La ambele capitole, de departe cel mai activ în ofensivă dintre toți jucătorii din apărarea lui Go Ahead Eagles. Are și cea mai mare medie de dueluri câștigate, 64 la sută, în condițiile în care a și fost implicat în cele mai multe, 105.

Pe de altă parte, nu este chiar inspirat când vine vorba de centrări. Are o medie de 31 la sută reușite la acest capitol, 5 din 16. A trimis 3 șuturi pe poartă, din cele 7 totale. Nu a înscris încă în acest sezon și nici nu a dat vreo pasă decisivă. A luat un singur cartonaș galben, pentru ținere, în partida cu Volendam.

Gerrit Nauber, fundaș central dreapta

Veteranul Gerrit Nauber a marcat în prima etapă, la 2-2 cu Sittard, în minutul 90+4. A salvat un punct, când echipa sa era în inferioritate numerică. Dar a fost mai degrabă o minge care l-a lovit întâmplător, după un corner. Are 1,85 și nu neapărat o detentă impresionantă. Dar este un jucător agresiv. A câștigat 43 din cele 73 de dueluri în care a fost implicat.

Urcă foarte rar, doar la fazele fixe, are un total de doar 4 atingeri în careul advers. Este destul de lent și încearcă să joace mereu simplu. Niciun dribling încercat în cele 7 partide jucate și o acuratețe a paselor de 90 la sută, 304 din 338 încercate. Greșește execuții doar atunci când mai încarcă, uneori, să trimită minge lungă.

Joris Kramer, fundaș central stângă

Kramer are 1,87 și este și el destul de lent. A dat o pasă decisivă în partida cu Volendam, 3-0, o centrare excelentă pentru Breum la reușita prin care s-a deschis scorul. De altfel, Kramer este precis la centrări, iar asta poate surprinde: 70 la sută, cu 7 centrări precise din 10 încercate. Are și o acuratețe a paselor de 90 la sută, 406 din 450.

Media duelurilor câștigate nu este impresionantă pentru un fundaș central, 56%, cu 44 din 79. Are și un număr mare de mingi pierdute, 81, dintre care 48 în propria jumătate. A tras două șuturi pe poarta adversă, din 4 încercări, și are două driblinguri reușite din totalul de 3 încercări.

Dean James, fundaș stânga

Dean James, născut în Olanda, internațional indonezian, a fost titular în toate cele 7 meciuri. Dar în cinci dintre ele a fost înlocuit de Aske Adelgaard, și el un fotbalist promițător. James a avut un start de sezon excelent, cu pasă decisivă pentru Suray la golul de 1-0 cu PSV, în Supercupă.

James este un stângaci cu execuții foarte bune din faze fixe. A bătut cornerul din care Nauber a egalat la Sittard. Are nu mai puțin de 28 de centrări încercate, dar doar 6 precise. A fost mai eficient la driblinguri, 4 din 4, iar acuratețea paselor o are la 76%, 171 din 224. Este un fundaș căruia îi place să urce, dar defensiv poate fi surprins.

Go Ahead Eagles va începe cel mai probabil în 4-2-3-1. Așa a jucat în 77 la sută din timp în acest sezon

Go Ahead Eagles pornește de fiecare dată cu un sistem 4-2-3-1, iar Boel schimbă repede când echipa sa este condusă. Cel mai des trece într-un sistem 4-1-3-2. 77% din timp în cele 7 meciuri Go Ahead a jucat 4-2-3-1, iar scorul a fost 8-9 în acest interval. 16% din timp a fost 4-1-3-2, cu scor 3-1.

Melle Meulensteen, mijlocaș defensiv dreapta

Go Ahead a început sezonul cu Calvin Twigt în această poziție. Dar Twigt a fost eliminat în prima etapă, la Sittard, după un fault dur, și și-a pierdut locul de titular. A apărut Melle Meulensteen, 26 de ani, în locul lui. Acesta a intrat cu gol, chiar în partida cu Ajax, o excelentă lovitură de cap. Apoi a înscris și cu Heerenveen.

Meulensteen riscă foarte rar, 4 driblinguri încercate în 7 partide, toate reușite. Și pasează foarte exact, 89 la sută, 227 din 255. Are și 4 șuturi pe poartă expediate, din 5 încercări. La dueluri câștigate, Meulensteen stă la doar 48 la sută, 35 din totalul de 73. Este un mijlocaș de talie, 1,85, dar destul de lent.

Evert Linthorst, mijlocaș defensiv stânga

Linthorst este un mijlocaș de 25 de ani, 1,87 centimetri, foarte apreciat în ultima perioadă. Este jucătorul cel mai folosit dintre cei din compartimentul de mijloc, cu un total de 568 minute. A marcat și el în poarta lui Ajax, după o apariție excelentă din linia a 2-a și un șut precis cu stângul.

La fel ca și Meulensteen, încearcă să-și asume riscuri cât mai mici, așa cum cere poziția în care joacă. Are un singur dribling încercat și, desigur, acela reușit. Cu 214 pase precise, din totalul de 246 încercate, adică un procentaj de 87 la sută. Problema lui este la dueluri, cu doar 43 la sută câștigate, 17 din 40.

Richonell Margaret, mijlocaș ofensiv dreapta

Margaret joacă în banda dreaptă, dar și atacant când se schimbă sistemul. Deși a primit destul de multe minute, 371, cifrele sale sunt dezmăgitoare. Zero goluri, zero pase decisive. Are un singur șut pe poartă în acest sezon, din 4 încercări. Este, totuși destul de activ, cu 21 de atingeri în careul advers. Doar atacantul Edvardsen are mai multe.

Este posibil ca antrenorul lui Go Ahead să îl încerce pe această poziție pe Kenzo Goudminj, titular în ultima etapă, doar că nici el nu a avut mai multe realizări până acum. Ambii jucători folosiți în banda dreaptă sunt sub 50 la sută la dueluri câștigate. O altă variantă este trimiterea în bandă a lui Milan Smit, eroul din partida cu Zwolle, când a dat o dublă. Smit are 1,90 și este, teoretic, vârf de careu. Dar ar putea ajunge în bandă dacă Boel nu vrea să forțeze cu doi atacanți. Asta pentru că Edvardsen este, în mod normal, punct fix.

Jakub Breum, mijlocaș ofensiv centru

Breum este cel mai periculos și cel mai bine cotat jucător al lui Go Ahead, la 5 milioane de euro. Are 21 de ani și este internațional danez de tineret. Are doar 1,74, dar este un jucător tehnic și foarte rapid. A marcat un gol în acest sezon, cu Volendam, cu o lovitură de cap, în mod surprinzător, dacă ținem cont că este printre cei mai scunzi din lot.

Breum execută și faze fixe, iar pe terenul lui Heerenveen a dat o pasă de gol pentru Meulensteen din corner. De asemenea, danezul este jucătorul care a trimis cele mai multe șuturi pe poarta adversă în acest sezon, 8 din 12 încercări. Are 11 atingeri în careul advers și 42 la sută dueluri câștigate, 24 din 57.

Mathis Suray, mijlocaș ofensiv stânga

Suray a marcat de două ori în acest sezon, cu PSV în Supercupă și cu Volendam în campionat. În schimb, nu are nicio pasă decisivă și a reușit doar 3 driblinguri din cele 8 încercări. Are 14 atingeri în careul advers și, la 1,73 înălțime este un jucător care se bazează mai degrabă pe viteză și o tehnică bună. Are doar 40 la sută dueluri câștigate, 37 din 93.

Suray este jucător produs de cei de la Anderlecht și are selecții la naționalele de juniori și U19 ale Belgiei. A fost adus în Olanda de Dodrecht, unde a jucat 3 ani și jumătate. În acest sezon are o acuratețe a paselor de 78%, cu 118 reușite din cele 152 încercate. A fost folosit des, 547 minute petrecute în total pe teren.

Victor Edvardsen, atacant

Edvardsen a fost titular în toate cele 7 partide diputate de Go Ahead Eagels în acest sezon. Este un atacant puternic, la 1,85 metri, dar cu o mobilitate foarte bună. Problema lui este că ratează foarte mult, iar cifrele nu sunt de partea lui. Are un singur gol, în partida cu Volendam, scor 3-0. Și a pasat decisiv la ambele reușite din partida cu Ajax.

Edvardsen iese mult în bandă și trimite adesea centrări pentru jucătorii veniți idn linia a 2-a. A trimis deja 24 de centrări în acest sezon, dintre care 10 precise. Are cele mai multe centrări precise dintre toți jucătorii lui Go Ahead. De asemenea, are 37 de atingeri în careul advers, de departe cele mai multe din echipă.