Astăzi are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României Betano! Echipele din prima ligă iau startul în competiție

a ajuns în faza play-off-ului, în care debutează și echipele din Superligă. 32 de formații sunt implicate, iar marți, 19 august, de la ora 12:00, se vor stabili cele 16 dueluri din această fază, în cadrul tragerii la sorți organizate la Casa Fotbalului.

ADVERTISEMENT

Astăzi se stabilesc partidele din play-off-ul Cupei României Betano. Echipele din prima ligă intră în competiție

Odată cu disputarea , s-au stabilit cele 32 de formații care vor participa în faza play-off-ului, ultima înainte de grupe. În acest tur vor debuta și opt echipe din Superliga României. FANATIK vă va oferi toate detaliile cu privire la evenimentul de la Casa Fotbalului.

„În această fază a competiției vor evolua:

21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;

3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București ;

; 4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani ;

; 2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda ;

; 2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia

ADVERTISEMENT

Cele 8 echipe din prima ligă care vor evolua în această fază a Cupei României Betano vor fi în urna A, iar celelalte 24 vor fi în urna B. La tragerea la sorți, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri)”, a precizat .

Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României Betano

Urna A: ACS Petrolul 52, Farul Constanța, UTA Arad, AFC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, Campionii FC Argeș, AFK Csikszereda

Urna B: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București, FC Voluntari, ACS FC Corvinul, CSM Slatina, Ceahlăul Piatra Neamț, Metalul Buzău, FC Bihor Oradea, CS Afumați, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, AFC Câmpulung-Muscel 2022, CS Gloria Bistrița, CS Dinamo București, CSM Olimpia Satu Mare, Sporting Liești, CSM Unirea Alba Iulia, CSO Băicoi, SSU Politehnica Timișoara, Sănătatea Servicii-Publice, Vulturii Fărcășești, Agricola Borcea, Șoimii Gura Humorului

ADVERTISEMENT

Partidele din play-off se vor disputa miercuri, 27 august, de la ora 17:30, cu excepția celor televizate. Programul complet al disputelor va fi anunțat ulterior de Federație, după ce se vor stabili duelurile din această fază. În principiu, meciurile vor avea loc pe terenul formațiilor mai slab cotate.