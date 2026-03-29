„Astăzi semnez!”. Bogdan Vătăjelu a bătut palma cu echipa din play-off!

Bogdan Vătăjelu este aproape de o revenire în fotbalul românesc. Fundașul stânga, care a evoluat ani la rând în Bănie, la Universitatea Craiova, este în negocieri cu FC Bihor, formație din Liga a 2-a. Fotbalistul a rămas liber de contract după despărțirea de kazahii de la Aktobe.

Bogdan Vătăjelu revine în România! Fundașul s-a înțeles cu FC Bihor

În anul 2024, Bogdan Vătăjelu a plecat din România. Fundașul a primit un contract din Kazahstan, de la Aktobe, echipă pentru care a evoluat în ultimele două sezoane. Totuși, din august nu a mai intrat în niciun meci oficial, iar părțile nu au mai prelungit înțelegerea.

t. Site-urile de specialitate îl evaluează la 500 de mii de euro. De asemenea, fundașul a bifat două selecții la naționala de seniori a României. În palmares are o Cupă și o Supercupă câștigate în România, dar și o Cupă în Kazahstan, în perioada în care a evoluat pentru Aktobe.

Ce spune Bogdan Vătăjelu despre revenirea în România. Când semnează contractul cu FC Bihor

Bogdan Vătăjelu a discutat cu FANATIK și a anunțat că, dacă nu apare o ofertă surpriză pe ultima sută de metri, va semna cu FC Bihor, formație care a prins play-off-ul în liga a 2-a. Fotbalistul a precizat că vrea să prindă din nou meciuri în picioare, întrucât din august nu a mai intrat în niciun joc oficial.

„Astăzi voi semna cu FC Bihor dacă nu apare nimeni. Mi-e dor de fotbal și pot debuta de la următorul meci. Sunt OK fizic, doar am nevoie de meciuri în picioare și de asta am ales să merg aici. Contractul e până în vară și apoi vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Bogdan Vătăjelu în exclusivitate pentru FANATIK.