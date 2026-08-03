Astea sunt cele 3 transferuri pe care le așteaptă Pancu. „El vine împrumut, apoi mijlocașul și atacantul”

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Rapid, sub bagheta lui Daniel Pancu (45 de ani), este în formă foarte bună în acest început de sezon în SuperLiga. Giuleștenii sunt neînvinși după trei runde și promit un sezon diferit față de precedentele. Campania de transferuri la clubul alb-vișiniu încă nu este încheiată. Care sunt cele 3 transferuri pe care „Pancone” le așteaptă în perioada imediat următoare.

Ce transferuri mai așteaptă Daniel Pancu la Rapid. Când ajunge Latif Ouedraogo în Giulești

În derby-ul „feroviar” al etapei a 3-a din SuperLiga, Rapid a trecut de CFR Cluj, scor 3-1. Elevii lui Daniel Pancu au avut o primă repriză de vis. Golgheterul Alex Dobre a reușit o dublă de senzație (minutele 28 și 33), iar Moruțan a dus tabela la 3-0 (42). A fost suficient pentru ca giuleștenii să-și asigure victoria, în ciuda unui act secund în care echipa lui Antonio Folha (55 de ani) a dominat categoric. Golul lui Drazic (51) a fost doar unul de onoare.

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Intrat la FANATIK SUPERLIGA după succesul contra fostei sale echipe, actualul director sportiv de la Rapid, Marius Bilașco (45 de ani), a vorbit, printre altele, și de jucătorii care vor mai veni în Giulești în acest „mercato”. Cel puțin 3 jucători noi sunt așteptați să întărească liderul de moment al SuperLigii.

Primul este Latif Ouedraogo (18 ani). Fundașul stânga de la Genoa va veni sub formă de împrumut. „(n.r. Ce se întâmplă cu Latif Ouedraogo?) Probabil că, în câteva zile, una-două, se va finaliza mutarea. Este jucătorul lui Genoa și va veni sub formă de împrumut. Va veni împrumut un an. (n.r. Se mai poate să pice acest transfer?) Nu, nu cred”, a spus Bilașco. Oficialul Rapidului a mai precizat că împrumutul este unul gratis, iar giuleștenii vor suporta salariul fundașului.

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Ce jucători mai vin în perioada următoare la Rapid: „Suntem în discuții avansate cu un mijlocaș și un atacant”

Latif Ouedraogo nu va fi singurul . Același Marius Bilașco a mai dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, că în lotul lui Daniel Pancu mai pot sosi un mijlocaș și un atacant. Întrebat dacă vârful este Kwaku Karikari (24 de ani) de la Zeleznicar Pancevo, oficialul din Giulești a negat.

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„(n.r. Cine mai vine în această săptămână la Rapid) Noi suntem în discuții avansate cu doi jucători. Este vorba de un mijlocaș și un atacant. Eu sper ca, tot așa, în două-trei zile să se finalizeze. (n.r. Atacantul este Karikari?) Nu. Sunt jucători care nu prea au apărut în spațiul public din România. Sunt jucători din Europa. Nu pot să vă spun din ce țări. Sunt jucători cu care discutăm de ceva timp, după care am așteptat. Nu ne doream să dureze așa de mult. Sunt jucători despre care noi credem că se potrivesc Rapidului și la ceea ce Daniel Pancu își dorește să implementeze ca joc și ca viziune. Din cauza aceasta a durat un pic mai mult”, a mai explicat Bilașco.

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În privința profilului celor doi jucători, Marius Bilașco a fost destul de zgârcit în detalii. S-a rezumat în a mai spune că: „Amândoi jucătorii sunt jucători puternici fizic cu talie și cu profil care se potrivește Rapidului. Sunt puternici fizic, cu talie. (n.r. Mijlocașul e număr 6?) Da, e număr 6. (n.r. Atacantul e număr 9?) Da, e atacant număr 9, clasic”, adaugă Bilașco.

(17 ani). Despre acest fotbalist, Bilașco spune că nu este sigur dacă va rămâne în lotul lui Daniel Pancu. „(n.r. Tape semnează și el?) Momentan se află în probe la noi. În următoarea săptămână, în 10 zile, vom lua o decizie și în privința lui. Nu e sigur că rămâne. Sunt șanse foarte mari să îl ținem, dar vom ști în perioada următoare”.