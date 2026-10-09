„Aștept demisia lui!” Mustață susține că dovezile în scandalul de la FCSB au ajuns la Gigi Becali: „L-au alungat pe cel mai bun fotbalist”

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Gheorghe Mustață își continuă „războiul” cu antrenorii din Academia FCSB. Liderul Peluzei Nord a lansat acuzații dure la adresa unor tehnicieni, printre care se numără și Alin Stoica, care activează inclusiv ca antrenor secund la prima echipă. Acesta a anunțat că probele privind neregulile de la academie au ajuns la Gigi Becali.

Gheorghe Mustață, acuzații devastatoare la adresa antrenorilor de la Academia FCSB

Gheorghe Mustață a dezvăluit noi detalii despre problemele de la Academia FCSB. „De la prima emisiune cu dezvăluiri am primit sute de mesaje, primesc non-stop. Când treceam aseară pe aleile din bază, părinții îmi șopteau cu teamă și mă rugau să continui, să nu-i las, să-i scap de ei. Tremurau de frică. Nu mă opream să-i ascult, pentru că le-aș fi creat probleme. În bază au făcut o ședință pentru a-i da afară pe cei care-mi sunt prieteni sau care vorbesc cu mine. Să-i ferească Dumnezeu să dea pe vreunul afară! Ei nu știu ce înseamnă să se joace cu focul în fața suporterilor. Vor vedea sâmbătă.

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Acolo e o gașcă. Alin Stoica, ‘Ceapă’, cumătrul lui și cumnatul Nene. Îi țin în brațe pe fiul lui Alin, pe al lui Bebe Alexe, nepoții, finii și toți cunoscuții lor, iar cei buni pleacă în străinătate, unde reușesc, dar la noi nu au avut loc. Cei trei au distrus familii întregi. Un părinte a făcut diabet de supărare. 85% dintre părinții copiilor din Academie mă cunosc. În bază, dacă îl înjuri pe unul, sar toți”, i-a declarat acesta lui Gabi Safta la .

Copii din Academia FCSB, dați afară din motive incredibile

Liderul Peluzei Nord susține că antrenorii de la Academia FCSB au renunțat de-a lungul timpului la mai mulți copii din motive incredibile. Ultrasul a dat exemplul tânărului jucător : „Au făcut nenorociri mari. L-au scos din echipă pe cel mai bun fotbalist de la turneul Mundialito pentru a-i face loc băiatului cuiva, cu pile. Pe Matei Pădure l-au alungat, iar băiatul a plecat vara asta la Wolfsburg, unde a fost declarat jucătorul lunii. Să ne spună Alin Stoica ce a produs această Academie în ultimii ani!

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Au plecat copii la Bayern, la Valencia, la UTA, în Liga 1, la Popești, în Liga 2… Au încheiat colaborarea cu un om care organiza turnee cu 200 de echipe. Intrau mulți bani din cazare. Acum ei aduc opt echipe. Nu erau buni banii aceia mulți și nici faptul că vedeau sute de copii? Parcă lucrează împotriva intereselor FCSB.

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‘Ceapă’ nu a scos niciun jucător. Ține copii de zugravi pentru a-și face casa, ține mereu portbagajul deschis. El este cel care a folosit mașina unui părinte. I-a lovit-o și apoi i-a dat copilul afară. Când acel om și-a pus avocat pentru a rezolva problema, l-a dat afară și pe copilul avocatului. Celor cărora le dădeau copiii afară le spuneau, ca minciună, că nu au ce face, pentru că trebuie să le facă loc nepoților lui Gigi Becali. La ora asta, patronul are probele, multe, dar nu toate. El decide, noi urmărim. Dacă se iau măsuri, oprim episodul trei, cel cu Bebe Alexe”, a afirmat .

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Gheorghe Mustață l-a informat pe Gigi Becali cu privire la problemele de la academie. Liderul Peluzei Nord așteaptă demisia lui Alin Stoica

Probele despre problemele de la academie au ajuns la , iar Gheorghe Mustață așteaptă în continuare demisia lui Alin Stoica. „Nu știu dacă MM cunoaște aceste probleme. Probabil că nu, dar contează că acum le știe patronul. Alin Stoica mi-a spus că, dacă aduc probe pentru tot ce am spus, își dă demisia. Probele sunt la patron și le-am adus. Aștept demisia lui Alin Stoica”.