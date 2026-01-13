„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4

ADVERTISEMENT

Gerul se resimte mai mult ca oricând în Capitală, nu doar afară, ci și în locuințe. Din 3 ianuarie 2026, mii de oameni trăiesc fără apă caldă și fără căldură, iar situația cu care se confruntă locuitorii din sectorul 4, cartierul Tineretului, nu e una izolată.

Disperare în capitala României. Zeci de mii de oameni nu au apă caldă și căldură de la începutul anului. Avarii în cascadă

Nu mai vorbim despre o avarie de o zi sau două, ci un coșmar care se repetă pentru bucureșteni, an de an, taman în cele mai grele perioade ale anului. În spatele mesajelor seci transmise de Termoenergetica în care oamenii sunt notificați că se prelungește termenul de remediere a avariilor se află oameni reali, care plătesc facturi de sute de lei, bătrâni care dorm cu geaca pe ei, ori cu mormane de pături puse una peste alta.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu două dintre miile de persoane afectate de haosul provocat de avarii, care descriu o realitate crudă: Bucureștiul e european pe hârtie, căci în multe apartamente aerul e de-a dreptul arctic.

Două locuitoare din București se plâng că mor de frig în case

Doamna Emilia, una dintre femeile care ni s-a plâns, locuiește aproape de o viață în zonă. Are un apartament cu două camere, în Tineretului, față în față cu Orășelul Copiilor, în care în prezent stă nepoata sa, studentă. Pentru tânără, viața de zi cu zi a devenit un test de rezistență. „Suntem rezistenți ca nație și zicem că mai merge un duș cu apă rece, mai ales vara. Dar nu întotdeauna e așa”, ne spune femeia, cu o voce în care oboseala e amestecată cu furia. De la începutul anului, în proprietatea pe care o deține, apa caldă a devenit un lux. „Tot primim mesaje cu remedierea avariei și se întrerupe apa caldă. Cu ce mă încălzește acest mesaj, când eu plătesc câte 500-600 lei?”, completează bucureșteanca. Pentru ea și alți locuitori, promisiunile au ajuns să fie mai usturătoare decât frigul.

ADVERTISEMENT

Nepoata femeii cu care FANATIK a stat de vorbă este studentă, face ore online și petrece mult timp în fața calculatorului. Ca să nu îi fie frig în timpul orelor online, tânăra e nevoită să stea cu un calorifer electric la picioare, iar în partea de sus cu bluze groase și geci. Un mic dispozitiv pentru încălzit picioarele a devenit salvarea zilnică, supraviețuire: „Nu e de un an situația asta, ci de zeci de ani. E de pe vremea când proprietari erau unchiul și mătușa mea. E toată zona Tineretului afectată, de la Șincai la Palatul Copiilor”.

ADVERTISEMENT

„Așteptăm să murim ca la Rahova? Apoi să ne plângem morții?”

În tot acest timp, oamenii văd cum se construiesc tot felul de proiecte grandioase prin sector, dar care nu sunt pe placul tuturor: „Nu știu ce să mai zic și cu primăria asta de la sectorul 4, care a făcut imensitatea aia de stație de la Pieptănari, o idioțenie din punctul meu de vedere, în loc să te ocupi de altceva mai normal”. Doamna Emilia nu e prea mulțumită, după cum se vede, de primarul din 4, dar asta e cu totul altă poveste.

Revenind la disperare, nu se simte doar în oase, În luna octombrie, nepoatei sale i-a venit o factură de 468 de lei, iar acum se gândește cu groază la cum vor arăta cele din decembrie sau ianuarie. Disperarea femeii, ca a multor altor locuitori ai sectorului 4, capătă o notă și mai gravă: „Așteptăm să murim ca la Rahova? Apoi să ne plângem morții? Ce rost are să mai plângi după morți? Nu mai bine rezolvi problema?”.

ADVERTISEMENT

O altă femeie din sectorul 4, fiartă pe fostul primar: „Când te bagi în pat și vrei să te culci, zici că ești în congelator”

Am stat de vorbă cu o altă locuitoare din cartierul Tineretului, doamna Ioana Sandu. Femeia care stă pe Bulevardul Tineretului trăiește într-un stres continuu din cauza autorităților care nu mai reușesc să remedieze problema. Spre deosebire de cealaltă proprietară, care arată cu degetul spre edilul de sector, doamna Sandu îl semnalează pe fostul primar al Bucureștiului, Nicușor Dan: „N-a făcut nimic. Jumătate din București n-are apă caldă”. Femeia locuiește la doar doi kilometri de buricul târgului, Piața Unirii, iar în ultimele trei veri ne-a spus că s-a spălat la lighean, cu apă rece.

De sărbători, căldura a venit cu porția, apoi a venit o pauză. „A fost un pic de căldură de Crăciun și un pic de Revelion. Aseară, de exemplu, ca să nu îmi fie frig, am pus peste plapumă un pled foarte gros. Când te bagi în pat și vrei să te culci zici că ești la congelator. Asta poate să confirme oricine care stă în zonă. În plus de asta, acum o să ne spună primarul de acum că a găsit vistieria goală, că nu s-a făcut nimic și iar stăm așa câțiva ani”, ne-a spus femeia. Doamna Sandu ne-a spus că și ea are un tânăr în familie, tot student, care trebuie să învețe în frig, în propria casă: este vorba de fiul ei.

Tot mai multe probleme semnalate și la țevile de gaze, după tragedia din toamna trecută din cartierul Rahova

Aceleași povești le putem regăsi și în alte cariere bucureștene. Ioana, care lucrează în zona Calea Călărașilor, spune că și colegele ei de muncă se plâng de situația care a paralizat caloriferele. Dincolo de asta, oamenii sunt disperați și din cauza țevilor de gaze: „O colegă de la serviciu, care stă în zona Metalurgiei, nu mai are gaze de peste o lună, după ce s-a reclamat miros de gaz. Deci eu ce să fac? Să îmi pun centrală de gaz și după aia să nu mă pot bucura de investiție?”.