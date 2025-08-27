Așteptarea a luat sfârșit! Cum arată mingea destinată noului sezon de UEFA Champions League: „E perfectă! De unde o pot cumpăra?”. Foto

Miercuri, 27 august, UEFA a prezentat fanilor fotbalului mingea pregătită de adidas pentru startul Ligii Campionilor. Noul balon va apărea pe stadioanele lumii odată cu returul din play-off-ul UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

UEFA a prezentat mingea adidas pentru noul sezon de Champions League! Fanii au fost uluiți

Adidas a dezvăluit noile mingi pentru cu un design inspirat din astronomie. Renumitele stele ale celei mai prestigioase competiții intercluburi din lume nu lipsesc de pe noul balon ce va fi martorul spectacolului pe toate stadioanele Europei.

Dacă tradiția culorii albe și a stelelor a fost păstrată, noutatea constă în constelațiile și simboluri zodiacale prezentate pe cele 12 panouri ale mingii. Conceptul dorește să unească „misticismul universului cu magia fotbalului”, așa cum transmit chiar cei de la Adidas.

ADVERTISEMENT

Reacția fanilor a fost una extrem de pozitivă pe rețelele de socializare: „Fabulos”; „Arată super bine”; „Abia așteptăm să o vedem în acțiune”; „E perfectă! De unde o pot cumpăra?”, au fost câteva dintre comentariile iubitorilor de fotbal.

some stories begin with a whistle. others with a star. 💫⚽️ introducing the new UEFA Champions League and Women’s Champions League Pro Match Ball. — adidas Football (@adidasfootball)

Data oficială în care mingea va intra în joc este 27 august, Qarabag – Ferencvaros, Benfica – Fenerbahce, Club Brugge – Rangers, FC Copenhaga – FC Basel. Începând cu faza ligii, toate meciurile se vor disputa cu acest tip de minge, inclusiv finala de la Budapesta, programată pe 30 mai în 2026.

ADVERTISEMENT

Care sunt noile tehnologii pe care mingea Champions League le deține

Trecând dincolo de aspect, Adidas a făcut toate eforturile pentru a oferi o minge cât mai calitativă. Suprafața este una PRISMA și ajută foarte mult la precizie și efecte mult mai bune date de fotbaliști. Stratul exterior oferă o aderență și un control perfect pentru cei mai mari dribleri ai lumii, iar construcția nu prezintă cusături, ceea ce o face mult mai rezistentă.

ADVERTISEMENT

Miezul inovator CTR-CORE este, de asemenea, prezent în structura mingii, iar această tehnologie ajută la păstrarea formei sale în timpul șuturilor puternice. Printre materialele folosite în noua minge se regăsesc fibre de porumb, trestie de zahăr și celuloză.