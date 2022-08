Așteptările lui Gigi Becali de la FCSB – Viking: „Vreau să jucăm combinativ și să fie mingea la noi!”. Câte goluri le cere elevilor lui Dică pentru a sta liniștit

Totodată, Gigi Becali a mărturisit că și-ar dori ca FCSB să se impună la o diferență de două goluri de formația din Norvegia.

Așteptările lui Gigi Becali de la FCSB – Viking Stavanger

Gigi Becali a vorbit despre meciul și a spus care sunt așteptările lui de la echipă: „De la FCSB mă aștept să văd un joc frumos combinativ, cu posesie, mingea să fie la noi și să marcăm cu două goluri în plus.

Nu am ce să aștept de la public, pentru că ei tot timpul fac ceva în plus față de noi, adică sunt senzaționali. De-asta mi-am schimbat perspectiva despre fotbal, pentru că am văzut 40.000 de oameni pe stadion, iar în grupe pot fi și 50.000 de oameni, deci să vină banii și din bilete.

Fanii cred că au înțeles problemele cu UEFA, nu? Eu am înțeles că ei au înțeles foarte bine și nu o să mai facă.

Mă simt prost când mi se scandează numele, jur că mă enervez. Nu mai am nevoie de la oameni să îmi strige numele, vreau să mi se strige numele în ceruri, de îngeri”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Nu merg la stadion, dar în grupe mergem!”

„Nu merg la stadion, dar în grupe mergem. Eu ce am spus, așa fac. Am luat 3 milioane pe Tănase, am scăpat de salariul lui, ne-am calificat mai departe, am făcut câteva sute de mii din bilete, pot să iau jucători doar din bilete.

Dacă am spus că nu vând, nu vând. Edjouma poate pleca dacă cineva îi plătește clauza de 5.000.000 de euro, nu pleacă pe o sumă mai mică”, a .

„Dacă primesc pe Olaru de 5 sau 6 milioane de euro nu-l dau. Dacă dau oamenii 7-8 milioane de euro îl dau.

A venit o ofertă pentru el de 6 milioane de euro, dar nici nu mă gândesc, am spus că mai vorbim abia după returul cu Viking”, a mai spus patronul vicecampioanei României.