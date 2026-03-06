Așteptat de Gigi Becali la FCSB și deturnat de Rapid, jucătorul a comentat configurația play-off-ului: „Merită!”

ADVERTISEMENT

Așteptat de Gigi Becali la FCSB în iarna anului trecut, dar deturnat în ultima clipă de Rapid, Elvir Koljic nu a ascuns faptul că și-a dorit ca ”roș-albaștrii” să nu prindă play-off-ul în acest sezon.

Elvir Koljic, încântat că FCSB nu a prins play-off-ul

Atacantul bosniac a mărturisit că toate echipele care au încheiat sezonul regulat în primele 6 locuri au meritat din plin să fie acolo și este de părere că FCSB va reveni mai puternică în viitoarea ediție a SuperLigii.

”Echipele care sunt în play-off merită să fie acolo, pentru că au fost tot campionatul acolo sus. FCSB a avut un sezon slab, să zic așa, plus parcursul în Europa. Cum a zis și Săpunaru, cred că nicio echipă nu dorea FCSB acolo sus.

Este o echipă bună, cu jucători cu experiență. Cu siguranță anul viitor o să-și revină. FCSB e o echipă bună, a câștigat pe merit două campionate. Anul acesta nu a meritat play-off, asta e”, a declarat Koljic, pentru .

Săpunaru, primul care a dat cărțile pe față

Fostul căpitan al Rapidului, Cristi Săpunaru, a fost unul dintre cei care au spus clar că la finalul sezonului regulat.

”Acum să nu fim ipocriți. Rapidul clar nu își dorea FCSB în play-off, Dinamo clar nu își dorea FCSB în play-off, CFR Cluj clar nu își dorea FCSB în play-off. Nimeni nu își dorea FCSB în play-off. Era un derby, știm foarte bine cum se decid derby-urile. Te lupți la titlu cu ei și joci cu peste 40.000 de oameni în tribună”, a afirmat Săpunaru.

De ce se tem încă echipele din play-off de FCSB

În ciuda faptului că FCSB a ratat prezența în play-off, campiona en-titre este în continuare o sperietoare pentru formațiile din partea superioară a clasamentului. ”Roș-albaștrii” au șansa să câștige play-out-ul și cu echipa ce se va clasa pe locul 3.

”Noi vom câștiga fără discuție play-out-ul. Am înțeles că se joacă locul 7 cu locul 8, apoi câștigătoarea cu locul 3. Acum să se gândească foarte bine cei care au făcut toate jocurile de ce au muncit degeaba pentru a ajunge în play-off. Pentru că noi am putea scoate echipa de pe locul 3 sau 4.

Mi-aș dori chiar Dinamo să cadă pe locul 3. Ca să îi scoți pe ei să joace în cupele astea de tenis. Altădată să înțeleagă că lucrurile nu stau chiar așa cum vor ei. (n.r. – Te-a deranjat meciul cu Argeșul) Păi, dacă am stat și m-am uitat la meci și se vedea clar. A văzut toată lumea”, a precizat Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, la FANATIK SUPERLIGA.