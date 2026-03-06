Sport

Așteptat de Gigi Becali la FCSB și deturnat de Rapid, jucătorul a comentat configurația play-off-ului: „Merită!”

FCSB a ratat surprinzător prezența în play-off-ul actualului sezon al SuperLigii. Cum a comentat rapidistul Elvir Koljic absența campioanei en-titre din lupta la vârf.
Traian Terzian
06.03.2026 | 07:00
Asteptat de Gigi Becali la FCSB si deturnat de Rapid jucatorul a comentat configuratia playoffului Merita
ULTIMA ORĂ
Elvir Koljic nu s-a ferit de cuvinte și a recunoscut că nu o voia pe FCSB în play-off-ul SuperLigii. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Așteptat de Gigi Becali la FCSB în iarna anului trecut, dar deturnat în ultima clipă de Rapid, Elvir Koljic nu a ascuns faptul că și-a dorit ca ”roș-albaștrii” să nu prindă play-off-ul în acest sezon.

Elvir Koljic, încântat că FCSB nu a prins play-off-ul

Atacantul bosniac a mărturisit că toate echipele care au încheiat sezonul regulat în primele 6 locuri au meritat din plin să fie acolo și este de părere că FCSB va reveni mai puternică în viitoarea ediție a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

”Echipele care sunt în play-off merită să fie acolo, pentru că au fost tot campionatul acolo sus. FCSB a avut un sezon slab, să zic așa, plus parcursul în Europa. Cum a zis și Săpunaru, cred că nicio echipă nu dorea FCSB acolo sus.

Este o echipă bună, cu jucători cu experiență. Cu siguranță anul viitor o să-și revină. FCSB e o echipă bună, a câștigat pe merit două campionate. Anul acesta nu a meritat play-off, asta e”, a declarat Koljic, pentru digisport.ro.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Săpunaru, primul care a dat cărțile pe față

Fostul căpitan al Rapidului, Cristi Săpunaru, a fost unul dintre cei care au spus clar că niciuna dintre echipele prezente în play-off nu și-ar fi dorit ca ”roș-albaștrii” să prindă un loc în Top 6 la finalul sezonului regulat.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

”Acum să nu fim ipocriți. Rapidul clar nu își dorea FCSB în play-off, Dinamo clar nu își dorea FCSB în play-off, CFR Cluj clar nu își dorea FCSB în play-off. Nimeni nu își dorea FCSB în play-off. Era un derby, știm foarte bine cum se decid derby-urile. Te lupți la titlu cu ei și joci cu peste 40.000 de oameni în tribună”, a afirmat Săpunaru.

De ce se tem încă echipele din play-off de FCSB

În ciuda faptului că FCSB a ratat prezența în play-off, campiona en-titre este în continuare o sperietoare pentru formațiile din partea superioară a clasamentului. ”Roș-albaștrii” au șansa să câștige play-out-ul și să joace barajul pentru Conference League cu echipa ce se va clasa pe locul 3.

ADVERTISEMENT

”Noi vom câștiga fără discuție play-out-ul. Am înțeles că se joacă locul 7 cu locul 8, apoi câștigătoarea cu locul 3. Acum să se gândească foarte bine cei care au făcut toate jocurile de ce au muncit degeaba pentru a ajunge în play-off. Pentru că noi am putea scoate echipa de pe locul 3 sau 4.

Mi-aș dori chiar Dinamo să cadă pe locul 3. Ca să îi scoți pe ei să joace în cupele astea de tenis. Altădată să înțeleagă că lucrurile nu stau chiar așa cum vor ei. (n.r. – Te-a deranjat meciul cu Argeșul) Păi, dacă am stat și m-am uitat la meci și se vedea clar. A văzut toată lumea”, a precizat Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, la FANATIK SUPERLIGA.

2.52 e cota Betano pentru ”rezultat prima repriză: FCSB” la FCSB - U Cluj
Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano:...
Fanatik
Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano: „Vor fi pregătiți!”
Veste teribilă pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă dacă Tottenham retrogradează din Premier...
Fanatik
Veste teribilă pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă dacă Tottenham retrogradează din Premier League
Tottenham – Crystal Palace 1-3, în Premier League pe Voyo. Fiasco! Echipa lui...
Fanatik
Tottenham – Crystal Palace 1-3, în Premier League pe Voyo. Fiasco! Echipa lui Drăgușin, la un punct de retrogradare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19...
iamsport.ro
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19 ani, părinții au fost devastați, o tragedie fără margini'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!