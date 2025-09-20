Sport

Așteptat de Petrolul, Mehmet Topal are altă ocupație. Turcul e favoritul publicului ploieștean

Fostul mare internațional turc a dat-o pe padel, un sport care prinde tot mai mult teren în ultima perioadă
Catalin Oprea
20.09.2025 | 20:47
Asteptat de Petrolul Mehmet Topal are alta ocupatie Turcul e favoritul publicului ploiestean
Mehmet Topal nu pare interesat să revină la Petrolul FOTO sportpictures

Petrolul a rămas fără antrenor principal, după despărțirea de Liviu Ciobotariu, plecat de la echipă după nouă etape, timp în care ploieștenii au acumulat șase puncte. Conducerea lupilor galbenilor a încercat să-l aducă pe Florin Pîrvu, dar FC Voluntari, dar s-a lovit de refuzul conducerii ilfovenilor.

Mehmet Topal a dat-o pe padel

Nevoită să se reorienteze, conducerea Petrolului a apelat la din nou la Mehmet Topal, care a mai pregătit de două ori echipa ploieșteană. Prima dată cu rezultate foarte bune, a doua oară scăpând cu greu echipa de baraj.

Topal a rămas în relații foarte bune cu șefii Petrolului și  afost măgulit de propunerea de a reveni în România. Mai ales că el se bucură de o simpatie consistentă din partea publicului de pe Ilie Oană.

Mutu, înțepături pentru conducerea ploieștenilor

De acest lucru s-a convins și Adrian Mutu, cel care i-a succedat în funcție la Ploiești. „Eroul lor e Topal, care a avut aceleași rezultate ca mine. Despre ce vorbim? Dacă e unul prea profesionist, așa cum spuneau ei de mine, nu e bine.

Dacă e unul băiat bun, așa cum spun ei de Ciobotariu, nu e bine. Eu nu dau vina pe jucători, vina totală nu e a lor și nici a lui Ciobotariu. E un cumul ce se întâmplă la Petrolul Ploiești”, a declarat fostul mare atacant la FANATIK Superliga, înaintea demisie lui Ciobotariu.

Turcul e la licența Pro

Topal nu a dat încă un răspuns ferm conducerii, dar nici nu pare tentat să revină la echipă. El a participat ieri la un turneu de padel, sport care prinde tot mai mult teren în rândul foștilor și actualilor sportivi.

Mehmet Topal urmează cursurile pentru a obține licența Pro, pentru a fi în legalitate. Pe parcursul mandatului său la Petrolul, el a avut activiat având doar licența A, fiind sub criticile conducerii FRF.

Cuplul Bebe Bărbulescu – Vali Bădoi, pe bancă cu Slobozia

Turcul a avut o ofertă de a prelua o echipă din liga secundă turcă, dar a refuzat-o dorind să își termine cursurile. În contextul în care, el nu dă semne că ar dori să revină prea curând în România, Petrolul e nevoită să se reorienteze.

La meciul cu Unirea Slobozia, pe bancă vor sta Bebe Bărbulescu și Valentin Bădoi. Ei sunt antrenorii de la Petrolul II, formație din liga a treia. Ploieștenii joacă duminică, de la ora 16.00, în deplasare la Clinceni, iar în etapa a 11-a pe Ilie Oană vine Rapid.

Petroliștii așteaptă încă un răspuns și de la Cristiano Bergodi, care se află în Italia și e liber de contract. Bergodi a antrenat ultima dată Rapidul, fiind demis în primăvara anului trecut. De atunci, el nu a mai prisn niciun contract.

Mehmet Topal a dat fotbalul pe padel FOTO Catalin Oprea
