Stanciu i-a înnebunit pe chinezi! Soţia românului a coborât pe gazon în uralele a 62.000 de fani. Video

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Nicolae Stanciu (33 de ani) este așteptat în România, după ce FCSB și U Cluj și-au manifestat interesul pentru semnătura sa în această vară. Pentru moment, căpitanul naționalei României continuă să presteze la cel mai înalt nivel în China, în tricoul celor de la Dalian Yingbo. Un nou gol fabulos marcat de mijlocaș, care s-a bucurat la final de meci într-un mod inedit.

Golul marcat de Nicolae Stanciu în prima repriză a meciului Dalian Yingbo – Liaoning Tieren a fost suficient pentru ca formația românului să ia toate cele 3 puncte în etapa cu numărul 22 din campionatul Chinei. La final, mijlocașul a celebrat succesul alături de Andreea, femeia cu care este căsătorit de mai bine de 5 ani. Cei doi au fost fotografiați chiar pe terenul de joc, sărutându-se.

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Nicolae Stanciu …kiss😊 — TheFootballZone (@football_t69515)

Imediat după meci, soţia lui Nicu Stanciu a postat pe Instagram un clip video cu primirea de care s-a bucurat fotbalistul român în China. Pe lângă scenografia specială, mai multe bannere de pe stadion i-au fost dedicate fotbalistului:

special moment for Stanciu — TheFootballZone (@football_t69515)

Nicolae Stanciu, gol superb pentru Dalian Yingbo

Etapa cu numărul 22 din campionatul Chinei le-a adus față în față pe Dalian Yingbo și Liaoning Tieren. După doar un sfert de oră, Lu Zhuoy i-a pasat lui Nicolae Stanciu. Românul a avansat către careu și a trimis, cu puțin înainte să pătrundă în el, o „torpilă” direct în colțul drept de jos al porții apărate de Zhang Yan. La doar 4 minute după, Bi Jinhao a marcat pentru 2-0, dar VAR a anulat reușita sa pe motiv de offside.

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Goal, Nicolae Stanciu — TheFootballZone (@football_t69515)

Anterior, Deși a ajuns la 33 de ani, prestațiile sale din China continuă să fie bune spre foarte bune, iar acest lucru este unul extrem de important și pentru naționala României. „Tricolorii” vor începe o nouă campanie în Nations League în luna septembrie, iar Gică Hagi are nevoie ca elevii săi să fie în formă maximă până atunci.

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Radu Constantea a oferit ultimele detalii despre mutarea lui Nicolae Stanciu la U Cluj

După ce U Cluj și-a manifestat interesul pentru Nicolae Stanciu, FANATIK a aflat că Chestionat despre transferul căpitanului naționalei României, Radu Constantea a explicat de ce un asemenea obiectiv . „Stanciu are un contract bun în China, nu s-a mai întâmplat nimic. Cu siguranță dacă s-ar ajunge la o înțelegere…este un jucător pe care orice club din România și-l dorește, la oricare ar aduce plus valoare.

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„Suntem departe (n.r. – de măcar 50% din cât câștigă fotbalistul în China). Analizam intern si vom lua cea mai buna decizie din punct de vedere financiar”, au fost cuvintele președintelui de la U Cluj în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În România, Nicolae Stanciu a îmbrăcat tricoul a doar două echipe: FC Vaslui și FCSB. El a „explodat” la formația bucureșteană, unde a stat din 2013 până în 2016 și a plecat ulterior la Anderlecht, aducându-le 9,8 milioane de euro în conturi „roș-albaștrilor”.