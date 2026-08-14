Ăștia sunt banii care trebuie plătiți ca Denis Drăguș să semneze cu FCSB. Gigi: „E deschisă treaba”. Exclusiv

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Denis Drăguș (27 de ani) încă nu știe la ce club va evolua în sezonul 2026 – 2027 care a început deja sau va începe în perioada imediat următoare în cele mai importante campionate din Europa. FCSB nu a renunțat total la ideea de a-l înregimenta pe atacantul de națională. Gigi Becali a explicat cam ce sumă de bani l-ar costa fotbalistul.

Suma uriașă de bani care ar trebui achitată pentru ca Denis Drăguș să semneze cu FCSB. Gigi Becali explică situația atacantului

Telenovela din jurul lui Denis Drăguș și a posibilei sale veniri în campionatul României cunoaște noi episoade. În această săptămână, președintele clubului Trabzonspor, Ertugrul Dogan, a anunța oficial că internaționalului român i s-a transmis să-și caute echipă. Vârful nu mai intră în planurile clubului. O decizie este valabilă și pentru alți doi jucători, Batista Mendy, respectiv John Lundstram.

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. În continuare, românul nu acceptă să plece de la Trabzon până nu își primește banii care i se cuvin până la finalul contractului. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit faptul că Drăguș i-ar fi spus că actualul său club îi oferă suma de 600.000 de euro pentru cei doi ani rămași de contract pentru rezilierea înțelegerii.

Fotbalistul nu este însă de acord cu „oferta” și insistă pentru a primi toți banii stipulați în contract, adică 3 milioane de euro. „Ne-a spus Drăguș că ei (n.r. clubul Trabzonspor) vor să-i dea 300 de mii. Adică 600 de mii pe doi ani. Dar el nu vrea așa. Fotbalistul dorește toți banii (n.r. undeva la 3 milioane de euro)”, a spus Becali.

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Ce salariu este dispus să îi ofere Gigi Becali lui Drăguș

Cu această ocazie, o sumă impresionantă pentru fotbalul din SuperLiga României: 1 milion de euro pe an. În aceste condiții, patronul FCSB este de părere că jucătorul ar trebui să mai lase din pretențiile sale în raport cu turcii și să accepte mai puțini bani pentru a pleca de acolo.

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„Băi, stai puțin, cât iei de la mine? Iei un milion? Că îi fac contract pe un an sigur. Păi, măcar ia 2 milioane de la ăia. Nu, că el vrea 3 milioane. Păi, stai, mă, iei de la mine 1 milion, apoi încă unul la anul, în total 2 milioane. Nu, că el vrea toți banii și din Turcia, și de la mine”, a mai punctat Becali.

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Patronul celor de la FCSB recunoaște că 1 milion pe an pentru Denis Drăguș este o sumă cam mare pentru România, însă spune că are încredere în jucător. Cert este că, deocamdată, totul este posibil: „Rămâne deschis transferul lui Denis Drăguș (n.r. Dacă el își rezolvă situația la Trabzonspor)”, mai notează Becali.