Aston Villa îl dă în judecată pe Jamie Carragher! Declarațiile care au declanșat un scandal uriaș în Anglia

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Aston Villa a anunțat că va iniția acțiuni legale împotriva lui Jamie Carragher (48 de ani), fostul fundaș al lui Liverpool și actual analist TV, după o serie de comentarii controversate despre club și suporterii săi. Disputa a izbucnit în urma unei discuții despre viitorul lui Unai Emery și posibilitatea ca tehnicianul spaniol să preia banca lui Manchester United.

Aston Villa îl da în judecată pe Jamie Carragher!

Carragher a susținut că Emery ar trebui să ia în calcul o eventuală ofertă de la gruparea de pe Old Trafford și a afirmat că Aston Villa nu va ajunge niciodată la statutul lui . Reacția fanilor a fost extrem de dură, iar fostul internațional englez le-a răspuns folosind un limbaj vulgar. Ulterior, conducerea clubului a transmis că nu va tolera astfel de atacuri.

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Anunțul lui Aston Villa a fost făcut vineri seară, 30 octombrie, printr-un mesaj publicat pe canalele oficiale ale clubului și semnat de președintele Nassef Sawiris. Conducătorul formației din Birmingham a catalogat drept inacceptabile afirmațiile lui Carragher și a transmis că echipa nu va permite nimănui să-i frâneze ascensiunea în fotbalul englez și european.

„Aston Villa va iniția acțiuni legale împotriva lui Jamie Carragher pentru insultele sale inacceptabile la adresa clubului și a suporterilor săi. Aston Villa nu va permite nimănui să ne oprească ascensiunea clubului în fotbalul englez și european”, a fost mesajul transmis de Sawiris. Clubul nu a precizat însă ce temei juridic va invoca și nici ce despăgubiri ar putea solicita. Deocamdată, Aston Villa a anunțat intenția de a merge pe cale legală, fără să ofere detalii despre procedura pe care o va urma.

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Aston Villa will initiate legal action against Jamie Carragher for his unacceptable insults about the Club and its fans. Aston Villa will not allow anyone to stop our ascension in English and European football. Nassef Sawiris, Chairman https://t.co/xUEcFKsiEx — Aston Villa (@AstonVilla)

Ce a spus Jamie Carragher despre Aston Villa și Manchester United

Controversa a pornit de la podcastul „Stick to Football”, unde Carragher a discutat despre posibilitatea ca Unai Emery să fie o variantă pentru postul de antrenor al lui Manchester United. Fostul fundaș consideră că spaniolul ar putea fi atras de oportunitatea de a conduce un club cu o anvergură internațională mai mare.

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Carragher a explicat că există o ierarhie în fotbal și că formațiile considerate mai puternice pot atrage jucătorii sau antrenorii celor aflate sub ele. Pentru a-și susține argumentul, l-a dat exemplu pe Cristiano Ronaldo, care a plecat de la Manchester United la .

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Apoi, analistul a avut un mesaj direct pentru fanii lui Villa: le-a cerut să nu-l mai critice și a afirmat tranșant că echipa lor nu va fi niciodată la nivelul lui Manchester United. Limbajul folosit a amplificat conflictul, iar discuția despre viitorul lui Emery s-a transformat într-un scandal care a ajuns până la conducerea clubului.

Carragher susține că a glumit și explică de ce îl apreciază pe Unai Emery

După reacțiile vehemente ale suporterilor, Carragher a încercat să explice contextul afirmațiilor sale. Pe rețelele sociale, acesta a spus că replica adresată fanilor a fost o glumă, venită după ce primise numeroase critici pentru ideea că Emery ar putea fi tentat de o mutare la Manchester United.

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Fostul internațional englez a insistat că a vorbit în repetate rânduri în termeni elogioși despre Aston Villa și despre antrenorul spaniol. A amintit inclusiv că s-a bucurat pentru succesul obținut de echipă în finala Europa League de la Istanbul, în 2026.

Carragher a revenit asupra subiectului și în cadrul emisiunii „The Overlap Daily”. El a spus că îl consideră pe Emery unul dintre cei mai buni antrenori din Premier League și că, în opinia sa, Manchester United ar trebui să încerce să-l aducă dacă postul ar deveni disponibil. A admis totodată că reacția sa la adresa fanilor poate să fi fost una exagerată, chiar dacă a susținut că a făcut-o în glumă.