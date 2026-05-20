Aston Villa și Freiburg nu joacă doar pentru trofeu! Câți bani ia câștigătoarea UEFA Europa League

Aston Villa și Freiburg joacă în această seară finala UEFA Europa League, la Istanbul. Pe lângă trofeu și locul în UEFA Champions League, miza este și una financiară: câștigătoarea adaugă aproximativ 6 milioane de euro suplimentar față de suma deja garantată prin calificarea în finală. Germanii au un motiv în plus să dea tot ce pot pentru a câștiga duelul.

Cum sunt distribuiți banii în Europa League

în sezonul 2025/26 este de 565 de milioane de euro, distribuit celor 36 de cluburi participante prin trei mecanisme distincte. Suma de 155 de milioane de euro (27,5%) se împarte egal ca taxă de participare, 212 milioane de euro (37,5%) se acordă în funcție de performanța sportivă, iar 198 de milioane de euro (35%) se distribuie în funcție de valoarea drepturilor TV ale ligii naționale și coeficientul UEFA al fiecărui club pe zece ani.

Cum sunt răsplătite rezultatele din faza ligii Europa League:

Victorie: 450.000 €

Egal: 150.000 €

Înfrângere: 0 €

Din acest motiv, Aston Villa a adunat până în acest moment al competiției mai mulți bani de la UEFA decât Freiburg, deși cele două echipe au ajuns împreună în finală.

Cât primesc echipele din Europa League în funcție de locul ocupat în faza ligii:

Locul 1: 2,7 milioane € (36 shares × 75.000 €)

Locul 2: 2,625 milioane € (35 shares)

Locul 3: 2,55 milioane € (34 shares)

…în ordine descrescătoare până la…

Locul 36: 75.000 € (1 share)

Fiecare club din faza ligii primește 4,31 milioane de euro indiferent de rezultate, plus 450.000 de euro pentru fiecare victorie și 150.000 de euro pentru fiecare egal. Calificarea în sferturi aduce 2,5 milioane de euro, semifinala 4,2 milioane, iar finala 7 milioane de euro. Câștigătoarea finalei primește în plus 6 milioane de euro.

Banii pe care îi iau echipele în drumul spre finala Europa League:

Play-off knockout (calificare): 300.000 €

Optimi (calificare): 1,75 milioane €

Sferturi (calificare): 2,5 milioane €

Semifinale (calificare): 4,2 milioane €

Finală (calificare): 7 milioane €

Câștigătoarea finalei: +6 milioane € suplimentar

Câți bani primesc, de fapt, Aston Villa și Freiburg dacă se impun în finala Europa League

Dintre toate cluburile din Europa League 2025/26, cinci au depășit 20 de milioane de euro câștigate după faza ligii: Roma (22,1 milioane), Lyon (22 milioane), Aston Villa (21,5 milioane), Porto (20,9 milioane) și Real Betis (20,7 milioane). La aceste cifre se adaugă bonusurile din fazele eliminatorii (optimi, sferturi, semifinale și finală) care duc totalul grupării din Premier League la aproximativ 37 de milioane de euro.

Freiburg, în schimb, se mulțumește cu aproximativ 27 de milioane de euro. Germanii au terminat pe locul 7 în faza principală, deci au primit mai puțini bani decât Aston Villa, care a încheiat pe locul 2. Mai mult, formația din Bundesliga are un market pool mai redus.

Mai mult, câștigătoarea UEFA Europa League obține automat un loc în faza principală a UEFA Champions League pentru sezonul viitor, ceea ce înseamnă un bonus garantat de la UEFA de peste 20 de milioane de euro. Pentru Aston Villa, acest detaliu nu este foarte important, întrucât britanicii au deja locul în Champions League asigurat prin clasarea din Premier League. Totuși, germanii de la Freiburg își pot rotunji serios veniturile dacă se impun în finala de la Istanbul.