Astra Giurgiu, adresă oficială către LPF privind înghețarea campionatului! Dani Coman: “Dacă testăm toate echipele, nu știu dacă vor fi trei formații fără cazuri COVID-19!”. Document exclusiv

Meciul dintre Astra Giurgiu și Universitatea Craiova nu s-a putut disputa nici vineri după ce patru jucători de la echipa giurgiuveană au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Este imposibil în aceste condiții ca play-off-ul să se încheie pe data de 3 august.

Asta în condiția în care Universitatea Craiova mai are de disputat două meciuri, iar derby-ul cu CFR Cluj este programat luni, 3 august, care este și data limită la care trebuie să trimitem la UEFA echipele ce vor participa în cupele europene, iar marea necunoscută este echipa din Champions League.

Din informațiile FANATIK, LPF a solicitat un răspuns cluburilor vis-a-vis de modul în care se va încheia sezonul dacă meciurile nu se pot juca pe teren. Astfel, a fost luat în considerare și scenariul de înghețare a campionatului și cum ar trebui să se împartă punctele.

Astra Giurgiu, adresă oficială către LPF privind înghețarea campionatului!

FANATIK a obținut documentul pe care Astra Giurgiu l-a transmis către LPF vis-a-vis de înghețarea campionatului, iar giurgiuvenii au stabilit și modul în care ar trebui să arate clasamentul dacă play-off-ul nu va putea ajunge la bun sfârșit pe teren:

“Optiunile si propunerile noastre în situațiile invocate de dumneavoastră sunt următoarele:

a) În situația înghețării campionatului propunem ca:

– Criteriul de departajare între echipele care au disputat același număr de meciuri să fie clasamentul existent la data luării deciziei de înghețare (dacă toate echipele au același număr de jocuri);

– În situația echipelor care nu au disputat același număr de meciuri, se vor lua în considerare punctele acumulate în campionat pentru echipele care au disputat mai multe meciuri, iar meciurile nejucate să fie omologate cu rezultat de egalitate. Pentru fiecare etapă în care există situația anularii unui meci sau mai multe meciuri, la calculul mediei pentru echipele care au jucat si au pierdut meciul sa se ia in calcul 1 punct la calcularea mediei de puncte, pentru echitate.

Punctajul final care va forma clasamentul final se va stabili prin inmultirea numarului total demeciuri cu media obtinuta. In caz de egalitate de puncte se vor aplica criteriile din ROAF, pentru departajare directa, iar daca nu va exista un meci/meciuri va fi dezavantajata echipa din cauza careia nu s-a jucat.

– criteriul anterior consideram ca trebuie aplicat in toate situatiile, cu exceptia cazului in care o echipa nu se prezinta la joc din alte motive decat cele prevazute de ROAF sau de situatia cauzata

de existenta cazurilor de coronavirus.

Consideram ca nu se poate atribui o culpa, in mod neconditionat, unei echipe care trece prin situatia speciala ca are un caz sau mai multe de coronavirus, cu exceptia cazului cand se dovedeste intentia, astfel ca nu poate exista o sanctiune directa impotriva unui astfel de caz.

Daca ne-am fi dorit acest lucru ar fi trebuit sa existe o reglementare anterioara a acestei situatii pentru a fi si aplicabila. In acest moment ne aflam in situatia unei reglementari postfactum astfel ca, pentru a fi si eficienti nu putem decat sa judecam in echitate, pentru a gasi solutia care sa ne afecteze cel mai putin pe toti, este adevarat ca si aceasta judecata este relativa dar este cel mai putin intruziva, astfel ca noi consideram ca masurile propuse de noi sunt in spiritul de fair play, colaborare si intelegere care ar trebui sa guverneze fenomenul din care facem parte cu totii.

In sensul celor anterior mentionate, va rugam sa faceti demersurile pe care le considerati necesare pentru a ne atinge scopul principal, respectiv sa ramanem o echipa”, se arată în adresa celor de la Astra la LPF.

Dani Coman: “Dacă se fac teste săptămâna viitoare tuturor echipelor nu știu dacă vor fi 3 echipe care nu vor avea jucători pozitivi”

Președintele Astrei Giurgiu, Dani Coman, a vorbit pentru FANATIK despre adresa pe care au făcut-o pentru LPF:

“Liga a cerut tuturor cluburilor din prima ligă o opinie privind modul în care trebuie să se încheie sezonul dacă nu se pot juca meciurile. Asta a fost ieri, la Adunarea Generală. Nu am cerut noi înghețarea, este modul în care am răspuns la scenariile despre care am fost întrebați.

În cazul în care s-ar îngheța campionatul ce se întâmplă. Dacă mie mi-au ieșit jucători pozitivi Crepulja și David Lazar… Dacă mă întreba cineva dacă bag mâna în foc, le băgam pe amândouă, înseamnă că se poate întâmpla oricui.

Eu cred că dacă se fac teste săptămâna viitoare tuturor echipelor nu știu dacă vor fi 3 echipe care nu vor avea jucători pozitivi”, a spus Dani Coman pentru FANATIK.

Luni, în Comitetul Executiv al FRF, va fi luată o decizie vis-a-vis de modul în care se va încheia sezonul, în condițiile în care în seara de 3 august, LPF trebuie să transmită echipele participante în cupele europene.