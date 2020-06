Astra Giurgiu are ambiții mari chiar dacă a fost interzisă în Europa! Bogdan Andone, interviu pentru Fanatik: “Vrem să obținem maximum!”. Exclusiv

Astra Giurgiu nu a primit licența pentru cupele europene și speranțele echipei lui Bogdan Andone pentru o participare în Europa League la anul s-au spulberat încă dinainte de restartul din campionat. În episodul 11 al seriei de interviuri “Liga 1 după pandemie” FANATIK a vorbit cu antrenorul giurgiuvenilor despre ultimele 8 etape din play-off.

Bogdan Andone, interviu pentru FANATIK : “Ar fi fost benefică o săptămână în plus!”

Bogdan Andone este încrezător că jucătorii săi pot face o figură frumoasă în ultimele etape și speră să obțină “maximum” din meciurile pe care le vor avea după pandemie. Deși nu a primit licența pentru Europa, antrenorul susține că nu sunt probleme cu banii la Astra, jucătorii fiind de acord cu eșalonarea unor salarii din vremea pandemiei.

Cum i-ați găsit pe jucători după două luni de pauză?

– A fost dificil și împrevizibil la ceea ce se va întâmpla pe parcursul unui joc. Am încercat să îi pregătim cât mai bine. Trebuie să avem grijă, a fost și pauza destul de mare. Din fericire, până acum, am fost feriți de accidentări. Să vedem zilele următoare când se vor mai acumula antrenamentele, intensitatea mai mare.

Mental, ați avut vreo problemă cu jucătorii?

– A fost ok. Nesperat de bine din acest punct de vedere. La noi, la Astra tot timpul a fost o atmosferă bună, indiferent de situația prin care am trecut. Ei abia așteaptă să înceapă meciurile. Nu sunt probleme.

Termenul de 12 iunie pentru începutul campionatului vă convine?

– Este destul de devreme. Din acest punct de vedere, este devreme. Ar fi fost benefică o săptămână în plus, poate chiar două. Trebuie să ne adaptăm, atât noi, antrenorii, cât și jucătorii.

“S-au plătit două salarii la începutul pregătirii, băieții au semnat niște hârtii că sunt de acord să prelungească data scadentă”

Cum au trecut cele două luni de izolare pentru dumneavoastră?

– Am profitat de acest timp fără fotbal și am petrecut timpul alături de copii, de soție. Am încercat să mă documentez, să mai citesc, să mai găsesc antrenamente. M-am mai documentat. Nu a fost o perioadă simplă. Am încercat să profit de ea ca să fac și alte lucruri care, în perioadă de competiție, nu mi le permit.

Din punct de vedere financiar este în continuare o perioadă dificilă. Cum este situația la Astra?

– Din acest punct de vedere, în momentul de față este o situație liniștită. S-au plătit două salarii la începutul pregătirii, băieții au semnat niște hârtii că sunt de acord să prelungească data scadentă din martie și aprilie și din acest punct de vedere nu sunt probleme. Situația este liniștită.

“Este normal să îmi doresc maximum posibil din ultimele etape”

Vă așteaptă un volum mare de meciuri la începutul campionatului. Vă îngrijorează acest lucru, în condițiile în care din punct de vedere fizic s-ar putea ca lucrurile să nu fie reglate?

– Da, aici va fi o problemă. Va fi important să ai un lot numeric și valoric numeros, ca să gestionezi aceste meciuri din trei în trei zile. Trebuie să avem grijă de jucători, de sănătatea lor. Ne așteaptă un ritm din trei în trei zile, tocmai de aceea am spus că echipa care va reuși să gestioneze și va avea un lot numeric și valoric, va avea câștig de cauză.

Vă ajută cele 5 schimbări de acum?

– Cu siguranță, da. Este un plus și îi va ajuta pe jucători în primul rând, pentru că am spus-o, sănătatea lor este importantă. După două luni de pauză și patru săptămâni de pregătire nu știm cum vor răspunde și trebuie să avem grijă de sănătatea lor.

Ce vă propuneți pentru ultima parte a sezonului?

– Este normal să îmi doresc maximum posibil. Am făcut o pregătire bună, vom încerca să ne găsim cât de cât un ritm de joc și o formulă cât mai competitivă și încercăm să scoatem maximum posibil. Cel mai important este primul meci, cel cu Mediaș. Vreau să câștigăm acel joc. Să începem cu dreptul.

2 puncte o despart pe Astra de locul 2 ocupat de FCSB

45 de ani are Bogdan Andone

