Meciul Astra Giurgiu – Dinamo are loc duminică, 21 februarie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 24-a din Casa Pariurilor Liga 1. Este meciul echipelor cu mari probleme la nivel de conducere. Astra Giurgiu tocmai a intrat pentru a doua oară în perioada în care patronul nu se va putea afla alături de echipă, iar la Dinamo dacă nu ar fi existat uriaşul efort material al suporterilor din programul DDB probabil că de mult s-ar fi tras obloanele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipele de start pentru Astra Giurgiu – Dinamo

Astra Giurgiu: Popa – De Sousa, Găman, Graovac, Dias – Canadija, Boe Kane, Wuthrich – Stahl, Montini, V. Gheorghe. Antrenor: Eugen Neagoe. Rezerve: Lazar, Raspopovic, Jovanovic, Lamanje, Crepulja, Răduţ, Merloi, Balaure, Krpic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo: Eşanu – Sorescu, Puljic, Ehmann, St. Filip – Nepomuceno, Răuţă, Anton, Fabbrini – Morsay, Gueye. Antrenor: Ionel Gane. Rezerve: Kongshavn, Grigore, Bejan, Achim, Gol, A. Radu, Creţu, Măgureanu, Mihaiu.

Patronul Astrei, omul de afaceri Ion Niculae, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, aceasta fiind pentru a doua oară când clubul de la malul Dunării trebuie să supravieţuiască în aceste condiţii. Care nu sunt deloc roze, pentru că şi aşa existau restanţe financiare la jucători.

ADVERTISEMENT

La Dinamo este încă o mare nebuloasă privind viitorul clubului, chiar dacă acum s-a realizat, cu ajutorul fanilor, miracolul ca salariile jucătorilor să ajungă la zi. Problema este că fanii de unii singuri nu au cum să susţină clubul permanent şi este nevoie de înlăturarea aşa zişilor investitori spanioli şi aducerea unora cu adevărat interesaţi să salveze clubul.

Astra Giurgiu – Dinamo Live stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

Partida Astra Giurgiu – Dinamo se joacă duminică, 21 februarie, de la ora 20:30, pe stadionul “Marin Anastasovici”, în etapa a 24-a din Liga 1. Se anunţă o temperatură în jur de maxim 2 grade la ora meciului, pe un cer înnorat, dar cu posibilităţi de precipitaţii neînsemnate cantitativ.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Meciul Astra Giurgiu – Dinamo, care are loc duminică, 21 februarie, va fi transmis în direct pe micile ecrane de posturile Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus, dar îl veţi mai putea urmări în format LIVE VIDEO şi intrând pe site-ul FANATIK.RO. Este meciul vedetă al zilei de duminică în Liga 1.

Ambele echipe nu au şanse la play-off

Dinamo are foarte puţine şanse să mai prindă loc de play-off, deşi antrenorul Jerry Gane a declarat că atâta timp cât matematica arată că se mai poate va crede în minuni. Alb-roşii se află la opt puncte de locul 6, Academica Clinceni şi nu au mai câştigat un meci de trei etape.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astra Giurgiu stă şi mai prost, cel mai slab sezon din ultimii ani şi e clar că va intra în play-out. Astra e pe locul 13, cu doar 25 de puncte, trei peste locul de baraj ocupat de Hermannstadt. Totuşi, în ultimele trei meciuri a reuşit două victorii, dar ambele afară, cu Iaşi şi Voluntari şi a pierdut acasă cu FC Argeş.

Astra l-a pierdut pe Budescu, Dinamo îl are KO pe Nemec

Pentru antrenorul Eugen Neagoe greul înseamnă să găsească formula de joc ideală după ce starul Constantin Budescu a plecat la Damac, în Arabia Saudită. Victoria de la Iaşi, unde echipa a marcat trei goluri, îi dă speranţe că se poate şi fără magia lui Budescu, dar vestea trimiterii la închisoare a patronului a venit ca o lovitură de măciucă.

ADVERTISEMENT

Dinamo va trebui să de descurce în atac măcar pentru o lună fără masivul slovac Adam Nemec, accidentat la ultimul meci, cu Sepsi. Cotele la pariuri sunt extrem de echilibrate. Astra are 2,65 la victorie, Dinamo 2,70, iar egalul a primit cotă 3,20.